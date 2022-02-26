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7/24 Dinle Şehr-i Hüzün

Şehr-i Hüzün Şarkı Sözleri

İntizar Şehr-i Hüzün şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İntizar Şehr-i Hüzün şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şehr-i Hüzün sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İntizar

İntizar

Şehr-i Hüzün

  • Rüzgar Gülüm

  • Dünyanın Sonuna Doğmuşum

  • Beni Benimle Bırak

  • Sessizlik Sona Erdi

  • Kaçamak Faslı

  • Alışırım Gözlerimi Kapamaya

  • Gün Batımı

  • Gün Doğumu

  • Evdeki Ses

  • Şehr-i Hüzün

  • Üryan Geldim

  • Tek Yön Seçtiğin Tüm Yollar

  • Gecenin Ritmi

  • Hepsi Bir Nefes

  • Cevapsız Sorular

  • Hayat Bu İşte

  • Her Aşk Ölümü Tadacak

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