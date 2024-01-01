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7/24 Dinle Nazar Boncuğum

Nazar Boncuğum Şarkı Sözleri

İntizar Nazar Boncuğum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İntizar Nazar Boncuğum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nazar Boncuğum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İntizar

İntizar

Nazar Boncuğum

  • Sarhoş

  • Sensiz Olamam

  • Diyemiyorum

  • Nazar Boncuğu

  • Derin Derin

  • Tamam Sustum

  • Bir Günün Bir Gününü Tutmuyor

  • Dermanın Ellere

  • Beni Kıskandırma

  • Yani Söyle

  • Nasıl Dayanırsın

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