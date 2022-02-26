Sen gülüm idun Sevduğum idun Söz vermiştuk ölümüne Sen yârim idun Alnumuza yazildi yâr bu kara yazi Söz vermiştuk, tutamaduk biz sözumüzi *** Bedduam olsun beni hiç unutmayasun Ölene kadar sevduğum yârsuz kalasun Unutamam artık seni, hep seveyirum Senun içun, senun içun ben öleyirum *** Sen yârim idun Sevdalim idun Olesiye sevdum seni Her şeyum idun Kader boyle ayirdi yâr yollarimizu Ne yapalum, kuramaduk yâr yuvamizu *** Görüyorum bu aşk seni, beni de yakar Ayrı düştük senunle yâr sonsuza kadar O güzel gözlerine yâr doyamayirum Artuk yeter, senun içun ağlamayirum *** Artuk yeter, senun içun ağlamayirum Artuk yeter, senun içun ağlamayirum