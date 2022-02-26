Sen Yarim İdun Şarkı Sözleri
İntizar Sen Yarim İdun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İntizar Sen Yarim İdun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen Yarim İdun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Sen gülüm idun
Sevduğum idun
Söz vermiştuk ölümüne
Sen yârim idun
Alnumuza yazildi yâr bu kara yazi
Söz vermiştuk, tutamaduk biz sözumüzi
***
Bedduam olsun beni hiç unutmayasun
Ölene kadar sevduğum yârsuz kalasun
Unutamam artık seni, hep seveyirum
Senun içun, senun içun ben öleyirum
***
Sen yârim idun
Sevdalim idun
Olesiye sevdum seni
Her şeyum idun
Kader boyle ayirdi yâr yollarimizu
Ne yapalum, kuramaduk yâr yuvamizu
***
Görüyorum bu aşk seni, beni de yakar
Ayrı düştük senunle yâr sonsuza kadar
O güzel gözlerine yâr doyamayirum
Artuk yeter, senun içun ağlamayirum
***
Artuk yeter, senun içun ağlamayirum
Artuk yeter, senun içun ağlamayirum