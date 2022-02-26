Senden Ayrılmayı Düşünüyorum Sığındık gizli zamanlara Tükettik birbirimizi Korkmuyordum yadırganmaktan Sefil yalanların bitirdi bizi *** Hiç sahip olamadım sana Hiçbir gün güldürmedin beni Seni seviyorum ama Mutlu değilim *** Senden ayrılmayı düşünüyorum Pusuda bekler acılar Korkmuyorum yalnız uyanmaktan Kucaklar beni yeni aşklar *** Senden ayrılmayı düşünüyorum Pusuda bekler acılar Korkmuyorum yalnız uyanmaktan Kucaklar beni yeni aşklar *** Sildi yüreğimden gözlerinin verdiği acıyı Sildi kalbimdeki çırpındıkça kopamayan sancıyı Yolcuyu, hancıyı, senden sonra kalan o yabancıyı Tutuldum bir sağanağa Büyüttüm koynumdaki tomurcuğu, adı sanı başkaydı Daha dün beş yaşındaydım, kirli bir derenin tam ortasındaydım *** Hiç sahip olamadım sana Hiçbir gün güldürmedin beni Seni seviyorum ama Mutlu değilim *** Senden ayrılmayı düşünüyorum Pusuda bekler acılar Korkmuyorum yalnız uyanmaktan Kucaklar beni yeni aşklar *** Senden ayrılmayı düşünüyorum Pusuda bekler acılar Korkmuyorum yalnız uyanmaktan Kucaklar beni yeni aşklar

Canımın İçi Ağır gitsin biraz zaman, üzülüyorum Yorgun kuşlar gibi oldum, süzülüyorum Hesabını kim verecek yüzümdeki çizgilerin Çığlık çığlığa yıllarım, yoruluyorum *** Hesabını kim verecek yüzümdeki çizgilerin Çığlık çığlığa yıllarım, yoruluyorum *** Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma *** Ne can alır ne de canan yük kervanını Herkes gider aynı yere, sür devranını *** Yorul kalbim yorul böyle Mahpustan sürgünden söyle Gücenmeden geçen güne sor yarınımı *** Yorul kalbim yorul böyle Mahpustan sürgünden söyle Gücenmeden geçen güne sor yarınımı *** Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma

Gülüm Bakışların hayalimden gitmiyor ki O çocuksu hallerini özledim Seni görmek, seni sevmek tek dileğim Sensin ilk yangın yüreğimde Sensin kalp ağrım *** Yalan değil tadım olmaz sen yoksan Kalbim susmaz ki dilim konuşmaz duramam Derinlerde yükseklerde her yerde Zaman akmaz ki Dünya dönmez ki uzaksan *** Gülüm, gönlüm açık yollarına Çiçeğine, dallarına Her şey feda olsun sana sen iste gülüm Dikenine toprağına, gözündeki yaşlarına Kurban olsun aşkım sana *** Her halimle her halinin aşığıyım Biraz anla görerek baksan ne olur Belalım, zarardayım hem darda Bari sen vurma yüreğimden Ayrılma asla *** Yalan değil tadım olmaz sen yoksan Kalbim susmaz ki dilim konuşmaz duramam Derinlerde yükseklerde her yerde Zaman akmaz ki Dünya dönmez ki uzaksan *** Gülüm, gönlüm açık yollarına Çiçeğine, dallarına Her şey feda olsun sana sen iste gülüm Dikenine toprağına, gözündeki yaşlarına Kurban olsun aşkım sana sen iste gülüm

Rüzgar Gülüm Yalın ayak kapılarda bekledim seni Sordular da sır vermedim Sakladım seni *** Yalın ayak kapılarda bekledim seni Sordular da sır vermedim Sakladım seni *** Dağlar aştım, yollar aştım Yasaklardan sular içtim Herkes yardan vazgeç dedi Vazgeçemedim *** Dağlar aştım, yollar aştım Yasaklardan sular içtim Herkes yardan vazgeç dedi Vazgeçemedim *** Oy, rüzgar gülüm, oy Oy, tenimde ölüm, oy Oy, rüzgar gülüm, oy Oy, oy, teninde ölürüm, oy *** Yalın ayak kapılarda bekledim seni Sordular da sır vermedim Sakladım seni *** Yalın ayak kapılarda bekledim seni Sordular da sır vermedim Sakladım seni *** Dağlar aştım, yollar aştım Yasaklardan sular içtim Herkes yardan vazgeç dedi Vazgeçemedim *** Dağlar aştım, yollar aştım Yasaklardan sular içtim Herkes yardan vazgeç dedi Vazgeçemedim *** Oy, rüzgar gülüm, oy Oy, tenimde ölüm, oy Oy, rüzgar gülüm, oy Oy, teninde ölürüm oy