Her aşk kendi masalını yarattı Seni perilere, beni Kaf dağının ardına attı *** Üç gündür evden çıkmadım Telefonlarını açmadım Seni üzeyim derken Gitgide sana bağlandım *** Seni üzeyim derken Gitgide sana bağlandım *** Yani kendi kalbime bir çelme taktım *** Sensiz olamam yaşayamam ki Bir gece dargın kalsak uyuyamam ki Bakma kızınca sana gurur yaptığıma Aşk dolanır seni görünce ayaklarıma *** Bakma kızınca sana gurur yaptığıma Aşk dolanır seni görünce ayaklarıma *** Sustum yüzüm benzim soldu Herkes seni benden sordu Üç beş saat derken Bak yine akşam oldu *** Üç beş saat derken Bak yine akşam oldu *** Yani olan yine aşka oldu *** Sensiz olamam yaşayamam ki Bir gece dargın kalsak uyuyamam ki Bakma kızınca sana gurur yaptığıma Aşk dolanır, seni görünce ayaklarıma *** Bakma kızınca sana gurur yaptığıma Aşk dolanır, seni görünce ayaklarıma *** Sensiz olamam yaşayamam ki Bir gece dargın kalsak uyuyamam ki Bakma kızınca sana gurur yaptığıma Aşk dolanır, seni görünce ayaklarıma