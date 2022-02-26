Sensiz Olamam Şarkı Sözleri
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Her aşk kendi masalını yarattı
Seni perilere, beni Kaf dağının ardına attı
***
Üç gündür evden çıkmadım
Telefonlarını açmadım
Seni üzeyim derken
Gitgide sana bağlandım
***
Seni üzeyim derken
Gitgide sana bağlandım
***
Yani kendi kalbime bir çelme taktım
***
Sensiz olamam yaşayamam ki
Bir gece dargın kalsak uyuyamam ki
Bakma kızınca sana gurur yaptığıma
Aşk dolanır seni görünce ayaklarıma
***
Bakma kızınca sana gurur yaptığıma
Aşk dolanır seni görünce ayaklarıma
***
Sustum yüzüm benzim soldu
Herkes seni benden sordu
Üç beş saat derken
Bak yine akşam oldu
***
Üç beş saat derken
Bak yine akşam oldu
***
Yani olan yine aşka oldu
***
Sensiz olamam yaşayamam ki
Bir gece dargın kalsak uyuyamam ki
Bakma kızınca sana gurur yaptığıma
Aşk dolanır, seni görünce ayaklarıma
***
Bakma kızınca sana gurur yaptığıma
Aşk dolanır, seni görünce ayaklarıma
***
Sensiz olamam yaşayamam ki
Bir gece dargın kalsak uyuyamam ki
Bakma kızınca sana gurur yaptığıma
Aşk dolanır, seni görünce ayaklarıma