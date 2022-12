Ne zaman yüzüm gülse Sen gelirsin aklıma Ne zaman sarıldık biz? Sanki duruyor zaman yanında Öyle duruyor zaman Yanından kopamam *** İkimiz bu dünyaya atılmış aşk tohumlarıyız Rüzgâr esse karışır birbirine kokularımız O parlak dağların en güzel ışıklarıyız Bize engel olmasın o zavallı korkularımız *** Suyun akışı, yârin bakışı Her aşkın yakışında aç kollarını Dik tut başını Bak ve gör, hayat Verdi can yoldaşını *** Her zaman an şahit asırlık nefsimize Varlığın nefes gibi şükreden bu kalbime Seninle ölümsüz ve sonsuzum Teninle kopamam *** İkimiz bu dünyaya atılmış aşk tohumlarıyız Rüzgâr esse karışır birbirine kokularımız O parlak dağların en güzel ışıklarıyız Bize engel olmasın o zavallı korkularımız *** Suyun akışı, yârin bakışı Her aşkın yakışında aç kollarını Dik tut başını Bak ve gör, hayat Verdi can yoldaşını *** Kanat çırpmak gibi hayat