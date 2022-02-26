Kır kapının kilidini Boynunda mı asıyorsun? Ayağın hep sokaklarda İçeriye girmiyorsun *** Kır kapının kilidini Boynunda mı asıyorsun? Ayağın hep sokaklarda İçeriye girmiyorsun (aman) *** Sen serseri bir kuşsun Evin yolunu unutmuşsun "Canım sıkılıyor", deme bana *** Gönül almaz gülüşün Ya işin ne senin? Otur da beni düşün *** Tamam, tamam, sustum Hadi dilimi de yuttum Allah seni bildiği gibi yapsın Kendimi unuttum *** Tamam, tamam, sustum Hadi dilimi de yuttum Allah seni bildiği gibi yapsın Kendimi unuttum *** Kim "Bahçemde gül var" dese Bülbül olup koşuyorsun Ben evimde otururken Sokak sokak geziyorsun *** Kim "Bahçemde gül var" dese Bülbül olup koşuyorsun Ben evde otururken Sokak sokak geziyorsun *** Sen serseri bir kuşsun Evin yolunu unutmuşsun "Canım sıkılıyor", deme bana (aman) *** Gönül almaz gülüşün Ya işin ne senin? Otur da beni düşün *** Tamam, tamam, sustum Hadi dilimi de yuttum Allah seni bildiği gibi yapsın Kendimi unuttum *** E tamam, tamam, sustum Hadi dilimi de yuttum Allah seni bildiği gibi yapsın Kendimi unuttum