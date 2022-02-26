Tamam Sustum Şarkı Sözleri
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Kır kapının kilidini
Boynunda mı asıyorsun?
Ayağın hep sokaklarda
İçeriye girmiyorsun
***
Kır kapının kilidini
Boynunda mı asıyorsun?
Ayağın hep sokaklarda
İçeriye girmiyorsun (aman)
***
Sen serseri bir kuşsun
Evin yolunu unutmuşsun
"Canım sıkılıyor", deme bana
***
Gönül almaz gülüşün
Ya işin ne senin?
Otur da beni düşün
***
Tamam, tamam, sustum
Hadi dilimi de yuttum
Allah seni bildiği gibi yapsın
Kendimi unuttum
***
Tamam, tamam, sustum
Hadi dilimi de yuttum
Allah seni bildiği gibi yapsın
Kendimi unuttum
***
Kim "Bahçemde gül var" dese
Bülbül olup koşuyorsun
Ben evimde otururken
Sokak sokak geziyorsun
***
Kim "Bahçemde gül var" dese
Bülbül olup koşuyorsun
Ben evde otururken
Sokak sokak geziyorsun
***
Sen serseri bir kuşsun
Evin yolunu unutmuşsun
"Canım sıkılıyor", deme bana (aman)
***
Gönül almaz gülüşün
Ya işin ne senin?
Otur da beni düşün
***
Tamam, tamam, sustum
Hadi dilimi de yuttum
Allah seni bildiği gibi yapsın
Kendimi unuttum
***
E tamam, tamam, sustum
Hadi dilimi de yuttum
Allah seni bildiği gibi yapsın
Kendimi unuttum