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7/24 Dinle Gelincik

Gelincik Şarkı Sözleri

İntizar Gelincik şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İntizar Gelincik şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gelincik sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İntizar

İntizar

Gelincik

  • Uykum Firari

  • Alamazsın Ki

  • Ağlamak Geceden Yana

  • Bu Benim İlk Aşkım

  • Bırakma Beni

  • Dön Evine

  • Gelincik

  • Git Git

  • Kırdım Kalemini

  • Nazlı Ceylanım

  • Olmuyor

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