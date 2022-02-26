Üz Bakalım Şarkı Sözleri
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Kederim uçar gider
Yokluğuna aldırmam
Bulurum bir bahar daha
Güllerimi sana soldurtmam
***
Kederim uçar gider
Yokluğuna aldırmam
Bulurum bir bahar daha
Güllerimi sana soldurtmam
***
Sudan sebeplere inat
Hiçbir zaman ayrılmam
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım
***
Kederim uçar gider
Yokluğuna aldırmam
Bulurum bir bahar daha
Güllerimi sana soldurtmam
***
Kederim uçar gider
Yokluğuna aldırmam
Bulurum bir bahar daha
Güllerimi sana soldurtmam
***
Sudan sebeplere inat
Hiçbir zaman ayrılmam
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım