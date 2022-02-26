Kederim uçar gider Yokluğuna aldırmam Bulurum bir bahar daha Güllerimi sana soldurtmam *** Kederim uçar gider Yokluğuna aldırmam Bulurum bir bahar daha Güllerimi sana soldurtmam *** Sudan sebeplere inat Hiçbir zaman ayrılmam *** Sen beni böyle üz bakalım Düşünme beni, ez bakalım Teninde aşkın kıyameti kopsun Benim yokluğumla gez bakalım *** Sen beni böyle üz bakalım Düşünme beni, ez bakalım Teninde aşkın kıyameti kopsun Benim yokluğumla gez bakalım *** Kederim uçar gider Yokluğuna aldırmam Bulurum bir bahar daha Güllerimi sana soldurtmam *** Kederim uçar gider Yokluğuna aldırmam Bulurum bir bahar daha Güllerimi sana soldurtmam *** Sudan sebeplere inat Hiçbir zaman ayrılmam *** Sen beni böyle üz bakalım Düşünme beni, ez bakalım Teninde aşkın kıyameti kopsun Benim yokluğumla gez bakalım *** Sen beni böyle üz bakalım Düşünme beni, ez bakalım Teninde aşkın kıyameti kopsun Benim yokluğumla gez bakalım *** Sen beni böyle üz bakalım Düşünme beni, ez bakalım Teninde aşkın kıyameti kopsun Benim yokluğumla gez bakalım