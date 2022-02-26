Üzüm Buğusu Şarkı Sözleri
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Dokunsam derya deniz
Bedenin su damlası
Niyetim aşktan sebep
Yok ki bunun ortası
***
Gece gündüz bana uyan, benden uyan, aşka dayan
Çok üşüdüm bana sarıl, bana dokun, tene dolan
Seni ben çok seviyorum, samimiyim buna inan
Seni ben çok çok seviyorum, samimiyim buna inan
***
Saçların gece rengi, bozmuyor hiç ahengi
Gülüşün başa bela, çevirir her gideni
Her yağmur sonrasında, sen toprağın kokusu
Kalbini kalbim seçti, gözler üzüm buğusu
Gözler üzüm buğusu, gözler üzüm buğusu
***
Saçının her teline bütün dünya fedadır
Gözlerin saklandığın tertemiz bir odadır
Gece gündüz bana uyan, benden uyan, aşka dayan
Çok üşüdüm, bana sarıl, bana dokun, tene dolan
Seni ben çok çok seviyorum, samimiyim buna inan
Seni ben çok seviyorum, samimiyim buna inan
***
Saçların gece rengi, bozmuyor hiç ahengi
Gülüşün başa bela, çevirir her gideni
Her yağmur sonrasında, sen toprağın kokusu
Kalbini kalbim seçti, gözler üzüm buğusu
Gözler üzüm buğusu, gözler üzüm buğusu
Gözler üzüm buğusu