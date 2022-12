Dokunsam derya deniz Bedenin su damlası Niyetim aşktan sebep Yok ki bunun ortası *** Gece gündüz bana uyan, benden uyan, aşka dayan Çok üşüdüm bana sarıl, bana dokun, tene dolan Seni ben çok seviyorum, samimiyim buna inan Seni ben çok çok seviyorum, samimiyim buna inan *** Saçların gece rengi, bozmuyor hiç ahengi Gülüşün başa bela, çevirir her gideni Her yağmur sonrasında, sen toprağın kokusu Kalbini kalbim seçti, gözler üzüm buğusu Gözler üzüm buğusu, gözler üzüm buğusu *** Saçının her teline bütün dünya fedadır Gözlerin saklandığın tertemiz bir odadır Gece gündüz bana uyan, benden uyan, aşka dayan Çok üşüdüm, bana sarıl, bana dokun, tene dolan Seni ben çok çok seviyorum, samimiyim buna inan Seni ben çok seviyorum, samimiyim buna inan *** Saçların gece rengi, bozmuyor hiç ahengi Gülüşün başa bela, çevirir her gideni Her yağmur sonrasında, sen toprağın kokusu Kalbini kalbim seçti, gözler üzüm buğusu Gözler üzüm buğusu, gözler üzüm buğusu Gözler üzüm buğusu