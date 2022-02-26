Sen sakin ve suskun Derinden bakıyordun Haberin var mıydı, yâr? İçimi okuyordun *** "İşte bu öbür yarım" Dedim gece yarısı Arşa kadar yükseldi Kalbimizin şarkısı *** Bir ömür bu yolu varıncaya El ele bu yolda soluncaya Kalp kendi sonunu yazıncaya *** Var mısın? Söyle Var mısın benle? Var mısın? Söyle Var mısın sen de? *** İyi günde, kötü günde Sen benimle İyi günde, kötü günde Var mısın? Söyle *** Karşılıklı bakıştık Birleşti ellerimiz Gönülden geldi bu aşk Ayrılmadı özümüz *** Gönüller birmiş, yârim Bu kadar da güzeliz Bitmesin, tükenmesin Ölene dek sevgimiz *** Bir ömür bu yolu varıncaya El ele bu yolda soluncaya Kalp kendi sonunu yazıncaya *** Var mısın? Söyle Var mısın benle? Var mısın? Söyle Var mısın sen de? *** İyi günde, kötü günde Sen benimle İyi günde, kötü günde Var mısın? Söyle *** İyi günde, kötü günde Sen benimle İyi günde, kötü günde Var mısın? Söyle