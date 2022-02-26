Var mısın Şarkı Sözleri
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Sen sakin ve suskun
Derinden bakıyordun
Haberin var mıydı, yâr?
İçimi okuyordun
***
"İşte bu öbür yarım"
Dedim gece yarısı
Arşa kadar yükseldi
Kalbimizin şarkısı
***
Bir ömür bu yolu varıncaya
El ele bu yolda soluncaya
Kalp kendi sonunu yazıncaya
***
Var mısın? Söyle
Var mısın benle?
Var mısın? Söyle
Var mısın sen de?
***
İyi günde, kötü günde
Sen benimle
İyi günde, kötü günde
Var mısın? Söyle
***
Karşılıklı bakıştık
Birleşti ellerimiz
Gönülden geldi bu aşk
Ayrılmadı özümüz
***
Gönüller birmiş, yârim
Bu kadar da güzeliz
Bitmesin, tükenmesin
Ölene dek sevgimiz
***
Bir ömür bu yolu varıncaya
El ele bu yolda soluncaya
Kalp kendi sonunu yazıncaya
***
Var mısın? Söyle
Var mısın benle?
Var mısın? Söyle
Var mısın sen de?
***
İyi günde, kötü günde
Sen benimle
İyi günde, kötü günde
Var mısın? Söyle
***
İyi günde, kötü günde
Sen benimle
İyi günde, kötü günde
Var mısın? Söyle