-
Kırdım döktüm her şeyi
Yaktım yıktım ezelini
Baştan yarat gel virane gönlümü
Gündüz olmaz, illa gece
Gözüm kaldı pencerende
Bir sağa bak bir de sola, gel gizlice
Ah
Ah
Yabancı
Kimsin, kiminlesin?
Bu pazar gelir misin?
Gül damlar dudağından
Susadım, verir misin?
Kimsin, kiminlesin?
Bu pazar gelir misin?
Gül damlar dudağından
Susadım, verir misin?
Kalpten aşk atılmaz ki
Satsan da satılmaz ki
Yudum yudum, nefes nefes iç beni
Gündüz olmaz, illa gece
Gözüm kaldı pencerende
Bir sağa bak bir de sola, gel gizlice
Ah
Ah
Yabancı
Kimsin, kiminlesin?
Bu pazar gelir misin?
Gül damlar dudağından
Susadım, verir misin?
Kimsin, kiminlesin?
Bu pazar gelir misin?
Gül damlar dudağından
Susadım, verir misin?
Kimsin, kiminlesin?
Bu pazar gelir misin?
Gül damlar dudağından
Susadım, verir misin?
-
Ağır gitsin biraz zaman, üzülüyorum
Yorgun kuşlar gibi oldum, süzülüyorum
Hesabını kim verecek yüzümdeki çizgilerin
Çığlık çığlığa yıllarım, yoruluyorum
***
Hesabını kim verecek yüzümdeki çizgilerin
Çığlık çığlığa yıllarım, yoruluyorum
***
Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma
Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma
Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma
Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma
***
Ne can alır ne de canan yük kervanını
Herkes gider aynı yere, sür devranını
***
Yorul kalbim yorul böyle
Mahpustan sürgünden söyle
Gücenmeden geçen güne sor yarınımı
***
Yorul kalbim yorul böyle
Mahpustan sürgünden söyle
Gücenmeden geçen güne sor yarınımı
***
Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma
Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma
Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma
Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma
-
Bakışların hayalimden gitmiyor ki
O çocuksu hallerini özledim
Seni görmek, seni sevmek tek dileğim
Sensin ilk yangın yüreğimde
Sensin kalp ağrım
***
Yalan değil tadım olmaz sen yoksan
Kalbim susmaz ki dilim konuşmaz duramam
Derinlerde yükseklerde her yerde
Zaman akmaz ki
Dünya dönmez ki uzaksan
***
Gülüm, gönlüm açık yollarına
Çiçeğine, dallarına
Her şey feda olsun sana sen iste gülüm
Dikenine toprağına, gözündeki yaşlarına
Kurban olsun aşkım sana
***
Her halimle her halinin aşığıyım
Biraz anla görerek baksan ne olur
Belalım, zarardayım hem darda
Bari sen vurma yüreğimden
Ayrılma asla
***
Yalan değil tadım olmaz sen yoksan
Kalbim susmaz ki dilim konuşmaz duramam
Derinlerde yükseklerde her yerde
Zaman akmaz ki
Dünya dönmez ki uzaksan
***
Gülüm, gönlüm açık yollarına
Çiçeğine, dallarına
Her şey feda olsun sana sen iste gülüm
Dikenine toprağına, gözündeki yaşlarına
Kurban olsun aşkım sana sen iste gülüm
-
Yalın ayak kapılarda bekledim seni
Sordular da sır vermedim
Sakladım seni
***
Yalın ayak kapılarda bekledim seni
Sordular da sır vermedim
Sakladım seni
***
Dağlar aştım, yollar aştım
Yasaklardan sular içtim
Herkes yardan vazgeç dedi
Vazgeçemedim
***
Dağlar aştım, yollar aştım
Yasaklardan sular içtim
Herkes yardan vazgeç dedi
Vazgeçemedim
***
Oy, rüzgar gülüm, oy
Oy, tenimde ölüm, oy
Oy, rüzgar gülüm, oy
Oy, oy, teninde ölürüm, oy
***
Yalın ayak kapılarda bekledim seni
Sordular da sır vermedim
Sakladım seni
***
Yalın ayak kapılarda bekledim seni
Sordular da sır vermedim
Sakladım seni
***
Dağlar aştım, yollar aştım
Yasaklardan sular içtim
Herkes yardan vazgeç dedi
Vazgeçemedim
***
Dağlar aştım, yollar aştım
Yasaklardan sular içtim
Herkes yardan vazgeç dedi
Vazgeçemedim
***
Oy, rüzgar gülüm, oy
Oy, tenimde ölüm, oy
Oy, rüzgar gülüm, oy
Oy, teninde ölürüm oy
-
Sığındık gizli zamanlara
Tükettik birbirimizi
Korkmuyordum yadırganmaktan
Sefil yalanların bitirdi bizi
***
Hiç sahip olamadım sana
Hiçbir gün güldürmedin beni
Seni seviyorum ama
Mutlu değilim
***
Senden ayrılmayı düşünüyorum
Pusuda bekler acılar
Korkmuyorum yalnız uyanmaktan
Kucaklar beni yeni aşklar
***
Senden ayrılmayı düşünüyorum
Pusuda bekler acılar
Korkmuyorum yalnız uyanmaktan
Kucaklar beni yeni aşklar
***
Sildi yüreğimden gözlerinin verdiği acıyı
Sildi kalbimdeki çırpındıkça kopamayan sancıyı
Yolcuyu, hancıyı, senden sonra kalan o yabancıyı
Tutuldum bir sağanağa
Büyüttüm koynumdaki tomurcuğu, adı sanı başkaydı
Daha dün beş yaşındaydım, kirli bir derenin tam ortasındaydım
***
Hiç sahip olamadım sana
Hiçbir gün güldürmedin beni
Seni seviyorum ama
Mutlu değilim
***
Senden ayrılmayı düşünüyorum
Pusuda bekler acılar
Korkmuyorum yalnız uyanmaktan
Kucaklar beni yeni aşklar
***
Senden ayrılmayı düşünüyorum
Pusuda bekler acılar
Korkmuyorum yalnız uyanmaktan
Kucaklar beni yeni aşklar
-
Kederim uçar gider
Yokluğuna aldırmam
Bulurum bir bahar daha
Güllerimi sana soldurtmam
***
Kederim uçar gider
Yokluğuna aldırmam
Bulurum bir bahar daha
Güllerimi sana soldurtmam
***
Sudan sebeplere inat
Hiçbir zaman ayrılmam
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım
***
Kederim uçar gider
Yokluğuna aldırmam
Bulurum bir bahar daha
Güllerimi sana soldurtmam
***
Kederim uçar gider
Yokluğuna aldırmam
Bulurum bir bahar daha
Güllerimi sana soldurtmam
***
Sudan sebeplere inat
Hiçbir zaman ayrılmam
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım
-
Ne küsmeyi bilirsin
Ne de barışmayı
Sevgin kavganla bir gelir
Ne susmayı bilirsin
Ne de tartışmayı
Ölüm ecelden önce gelir
Bırak hep böyle kalsın
Bu ateş uzak yansın
Bir araya gelirsek
Sen beni yıpratırsın
"Gel" desen gücüm yetmez
Yıllar seni yüzüme vurur
Arsız gönlüm acılardan utanmaz
Yine sana âşık olur
"Gel" deme, gücüm yetmez
Yıllar seni yüzüme vurur
Arsız gönlüm acılardan utanmaz
Yine sana âşık olur
Ne benle olabildin
Ne bensiz kalabildin
Aşk içinde aşkı öldürdün
Ne vazgeçtin kendinden
Ne kendin olabildin
Her gün canımdan can tükettin
Bırak hep böyle kalsın
Bu ateş uzak yansın
Bir araya gelirsek
Sen beni yıpratırsın
"Gel" deme, gücüm yetmez
Yıllar seni yüzüme vurur
Arsız gönlüm acılardan utanmaz
Yine sana âşık olur
"Gel" deme, gücüm yetmez
Yıllar seni yüzüme vurur
Arsız gönlüm acılardan utanmaz
Yine sana âşık olur
"Gel" deme, gücüm yetmez
Yıllar seni yüzüme vurur
Arsız gönlüm acılar...
-
Yüzüme karşı söyle her şeyi
Gideceksen eğer haberim olsun
İçine atma niyetlerini
Ayrılığın bari onurlu olsun
İçine atma niyetlerini
Ayrılığın bari onurlu olsun
Güneş her yerden doğar
Görmesini bilmedin, yâr
Ben canımı verirdim sana
Sevmesini bilmedin, yâr
Güneş her yerden doğar
Görmesini bilmedin, yâr
Ben canımı verirdim sana
Sevmesini bilmedin, yâr
Yine de
"Gitme" diyorum sana, "Gitme"
"Gitme" diyorum sana
Boğazıma kadar battım aşkına
Beni anlasana
"Gitme" diyorum sana, "Gitme"
"Gitme" diyorum sana
Boğazıma kadar battım aşkına
Beni anlasana
Yokuşa sürme, yorgun yüreğim
Kalbim aşkının yüküyle dolu
Anlamadım, söyle, derdin' bileyim
El ele gidelim bu uzun yolu
Anlamadım, söyle, derdin' bileyim
El ele gidelim bu uzun yolu
Güneş her yerden doğar
Görmesini bilmedin, yâr
Ben canımı verirdim sana
Sevmesini bilmedin, yâr
Güneş her yerden doğar
Görmesini bilmedin, yâr
Ben canımı verirdim sana
Sevmesini bilmedin, yâr
Yine de
"Gitme" diyorum sana, "Gitme"
"Gitme" diyorum sana
Boğazıma kadar battım aşkına
Beni anlasana
"Gitme" diyorum sana, "Gitme"
"Gitme" diyorum sana
Boğazıma kadar battım aşkına
Beni anlasana
-
Göçebem, yollar soğuk
Kınaların avucumda
Kimse bilmez hâlimizi
Dert takılmış kolumuza
Kim sorar bize bizi?
Kim çalar kapımızı?
Kim küser senden sonra bana?
Bile bile sev beni, bile bile
Tanıya tanıya işle kalbine
Ecel teri döktürme ayrılıklarda
Bile bile sev beni
Kalbimde mahsur kaldın
İhbar et beni aşka
Gönlümdeki kelepçeler
Çözülür bir bakışına
Kim sorar bize bizi?
Kim çalar kapımızı?
Kim küser senden sonra bana?
Bile bile sev beni, bile bile
Tanıya tanıya işle kalbine
Ecel teri döktürme ayrılıklarda
Bile bile sev beni
Onun en sevdiği oyun körebe
Kapatıp gözlerimi, saklanır bilmezlere
Kim bilir nerelerde atar beni
Bu yüzden koydum adını göçebe
Gönlümü göçebe kuşa yedirdim
Gelir mi, gelmez mi hiç bilemem
Ah
Bile bile sev beni, bile bile
Tanıya tanıya işle kalbine
Ecel teri döktürme ayrılıklarda
Bile bile sev...
-
Kaşın çatıp, yüzün asma güzel yarim
Bu yaralar senden kalma, ele sardırma, ele sardırma
Bir güldürüp, bin öldürme nazli yarim
Bu yaralar senden kalma, ele sardırma, ele sardırma
Bir güldürüp, bin öldürme nazli yarim
Bu yaralar senden kalma, ele sardırma, ele sardırma
Öl de, öleyim yarim
Yan de, yanayım sana
Senden kalma bu yarayı ele sardırma
Ahh öl de, ölürüm yarim
Yan de, yanayım sana
Senden kalma bu yarayı ele sardırma
Gel artık, gel aşk adına hoyrat yüzlüm
Senin olsun son nefeste hayatım özüm, hayatım özüm
Bir dolanıp bir çözülme baharım, güzüm
Bu yaralar senden kalma ele sardırma, ele sardırma
Bir dolanıp bir cözülme baharım, güzüm
Bu yaralar senden kalma ele sardırma, ele sardırma
Öl de, ölürüm yarim
Yan de, yanayım sana
Senden kalma bu yarayı ele sardırma
Öl de, ölürüm yarim
Yan de, yanayım sana
Senden kalma bu yarayı ele sardırma
-
harcadı her seferde bu densiz yurtsuz yürek
gururumu yere vurdu yere vurdu
buna bir dur demek gerek
harcadı her seferde bu densiz yurtsuz yürek
gururumu yere vurdu yere vurdu
buna bir dur demek gerek
***
bir tek bana mahsun değil bu kalbim
gözü kalmış günahlarda zor halin
bir kötünün eline düş gör kalbim
aşk o zaman neimişte bil kalbim
***
harcadı her seferde bu densiz yurtsuz yürek
***
gururumu yere vurdu yere vurdu
buna bir dur demek gerek
harcadı her seferde bu densiz yurtsuz yürek
gururumu yere vurdu yere vurdu
buna bir dur demek gerek
***
bir tek bana mahsun değil bu kalbim
gözü kalmış günahlarda zor halin
bir kötünün eline düş gör kalbim
aşk o zaman neimişte bil kalbim
-
Duran ben değilim dimdik ayakta
Tepeden tırnağa aşkın tutuyor
Ben ipimi kendim taktım boynuma
Usul usul gönlüm sana geliyor
Benden bir şey çalmasın
Kötü nefsin artıkları
Sayende unuttum yaşadığım
Yarım yamalak sevdaları
Bir yandım bir söndüm senden önce
Şimdi sadece senin kalbinin yangınları
Bir yandım bir söndüm senden önce
Şimdi sadece senin kalbinin yangınları
Senden başka kimse çekmez inan benim kahrımı
Ecel olup alsın, alsın aşkın şirin canımı
Senden başka kimse çekmez inan benim kahrımı
Ecel olup alsın, alsın aşkın benim canımı
Benden bir şey çalmasın
Kötü nefsin artıkları
Sayende unuttum yaşadığım
Yarım yamalak sevdaları
Bir yandım bir söndüm senden önce
Şimdi sadece senin kalbinin yangınları
Bir yandım bir söndüm senden önce
Şimdi sadece senin kalbinin yangınları
Senden başka kimse çekmez inan benim kahrımı
Ecel olup alsın, alsın aşkın şirin canımı
Senden başka kimse çekmez inan benim kahrımı
Ecel olup alsın, alsın aşkın şirin canımı
Bir yandım bir söndüm senden önce
Şimdi sadece senin kalbinin yangınları
Bir yandım bir söndüm senden önce
Şimdi sadece senin kalbinin yangınları