Yağmurlar Canımı Alsın Sen yokluğumun en acı bağı Gel de tatlandır öbür yarımı Gel gözlerimden al şu canımı Gel çalma artık uykularımı *** Gökyüzüm sen ol bir tanem güneş teninde batsın Bırakıp gidersem seni yağmurlar canımı alsın Gökyüzüm sen ol bir tanem güneş teninde batsın Bırakıp gidersem seni yağmurlar canımı alsın *** Sen şu kırların toprak kokusu Gel ölümlensin kaybetme korkusu Gel atma bizi çok uzaklara Gel uyanmadan hasretin uykusu *** Gökyüzüm sen ol bir tanem güneş teninde batsın Bırakıp gidersem seni yağmurlar canımı alsın Gökyüzüm sen ol bir tanem güneş teninde batsın Bırakıp gidersem seni yağmurlar canımı alsın Gökyüzüm sen ol bir tanem

Beni Mektupsuz Koyma Gittiğin yolda ki taşlar gül olsun Dağlar sana omuz versin can olsun Güzel gözlüm gurbet bize yâr olsun *** Beni mektupsuz koyma Beni hasrete boğma Arada bir ararsam seni ne olur kötü konuşma *** Beni mektupsuz koyma ah Beni hasrete boğma Arada bir ararsam seni ne olur kötü konuşma *** Gücüm yetmez seni alırlar benden Korkuyorum uzaktasın yeniden Senden başka toprağındır bu beden *** Beni mektupsuz koyma Beni hasrete boğma Arada bir ararsam seni ne olur kötü konuşma *** Beni mektupsuz koyma ah Beni hasrete boğma Arada bir ararsam seni ne olur kötü konuşma *** Beni mektupsuz koyma ah Beni hasrete boğma Arada bir ararsam seni ne olur kötü konuşma

Gece Nemi Aşk tehlikeli bir oyundur Sevişmeler yetmez gönül almaya Her gittiğin yerde bir yarın kalmış Kendini bulmadan beni arama Aşk tehlikeli bir oyundur Sevişmeler yetmez gönül almaya Her gittiğin yerde bir yarın kalmış Kendini bulmadan beni arama Hem varlığın üşütür Hem yokluğun acıtır, gece nemi Sana kanmamak için Tekrar yanmamak için sakladım hislerimi Hem varlığın üşütür Hem yokluğun acıtır, gece nemi Sana kanmamak için Tekrar yanmamak için sakladım hislerimi Gitmelerin korkutmuyor artık Kokunu sök duvarlardan Bütün eşyalarını topla Kapıyı hızlı çarp, kararlı olsun Yalın ayak kaldı bir sevdam daha Kederin bana ders olsun Aşk tehlikeli bir oyundur Sevişmeler yetmez gönül almaya Her gittiğin yerde bir yarın kalmış Kendini bulmadan beni arama Aşk tehlikeli bir oyundur Sevişmeler yetmez gönül almaya Her gittiğin yerde bir yarın kalmış Kendini bulmadan beni arama Hem varlığın üşütür Hem yokluğun acıtır, gece nemi Sana kanmamak için Tekrar yanmamak için sakladım hislerimi Hem varlığın üşütür Hem yokluğun acıtır, gece nemi Sana kanmamak için Tekrar yanmamak için sakladım hislerimi Hem varlığın üşütür Hem yokluğun acıtır, gece nemi Sana kanmamak için Tekrar yanmamak için sakladım hislerimi

Yar Burdayım YAGMUR YAGAR ORDA ÜSÜRSÜN ÜSÜRSÜN SEN BENSIZ UZAKLARDA CANIM COK ÜZÜLÜRSÜN GECELER SOGUK OLUR KENDINE YENILIRSIN BU GURUR BU INATLA BENI COK DÜSÜNÜRSÜN *** YAR BURDAYIM BEN BURDAYIM KAPILARIMDAN DÖNME YARIM KALAN BU SEVDAYI ELE GÜNE GÜLDÜRTME

Bal köpüğüm Seninle yaşlansın bu bedenim Derdini, kederini çekerim Bal içinde kaşık değil ki her şey Hatanla, sevabınla severim *** İçimi dökemem Derdimi diyemem Kimse anlamaz ki canım *** İçimi dökemem Derdimi diyemem Kimse anlamaz ki canım, canım *** Allım benim, canım benim Balköpüğüm, balım benim Sana gelen bana gelsin *** Yıkılsın malım benim Dökülsün varım benim Kor olsun, küle dönsün Balım benim *** Yüreğim deli rüzgarlar gibi Yola geldim seni sevdim seveli Sahip ol aşkıma, bil kıymetimi Varlığın kalbimde ezel ebedi *** İçimi dökemem Derdimi diyemem Kimse anlamaz ki canım *** İçimi dökemem Derdimi diyemem Kimse anlamaz ki canım, canım *** Allım benim, canım benim Balköpüğüm, balım benim Sana gelen bana gelsin *** Yıkılsın malım benim Dökülsün varım benim Kor olsun, küle dönsün Balım benim

Zorba Olur olmaz saatlerde arama beni Seni saklamaktan yoruldum, yoruldum Olur olmaz saatlerde arama beni Seni saklamaktan yoruldum, yoruldum Başımın göğsünde izi mi kaldı? Sen uyuduktan sonra vuruldum, vuruldum Başımın göğsünde izi mi kaldı? Sen uyuduktan sonra vuruldum, vuruldum Ah benim zorbam, aksi sevgilim Ben senin aksiliğine ölürüm, ölürüm Ah benim zorbam, deli sevgilim Ben senin aksiliğine ölürüm, ölürüm Olur olmaz saatlerde arama beni Seni saklamaktan yoruldum, yoruldum Olur olmaz saatlerde arama beni Seni saklamaktan yoruldum, yoruldum Başımın göğsünde izi mi kaldı? Sen uyuduktan sonra vuruldum, vuruldum Başımın göğsünde izi mi kaldı? Sen uyuduktan sonra vuruldum, vuruldum Ah benim zorbam, aksi sevgilim Ben senin aksiliğine ölürüm, ölürüm Ah benim zorbam, deli sevgilim Ben senin aksiliğine ölürüm, ölürüm Ah benim zorbam, aksi sevgilim Ben senin aksiliğine ölürüm, ölürüm

Aklı Karalı Seni alıp benden götürenlere Bir değil bin ahım armağan olsun Ayrılık ipini taktın boynuma Son nefesim sana gülüm hediyem olsun.. *** Düşünmeden koynuma bıraktın yaralı yanımı Düşünmeden tattırdın acılarını.. *** Düşünmeden koynuma bıraktın yaralı yanımı En son sensin sanmıştım! Aşk vefasızı.. *** Nasıl kıydın gönlüme Söyle dağ dumanlı.. Bendim seni çok seven Bendim aklı karalı..

Bekle Anam Karlı dağın ardı uzak gelemedim gelemedim Yollarında binbir tuzak bilemedim bilemedim Yollarımda binbir tuzak bilemedim bilemedim Gönül senin hasretinde diyemedim diyemedim *** Bekle anam beni bekle Yazmana gülleri ekle Sürgünün gelir dağlardan Hasretine sabır ekle *** Bekle anam yine bekle Yazmana gülleri ekle Sürgünün gelir dağlardan Hasretine sabır ekle *** Dağın karı zehir oldu Şifa bulmaz yaralarım Yar ben sana gelmek için Bu bedeni paralarım *** Yar ben sana gelmek için Bu bedeni paralarım Yüreğimde bu sevgiyle Sıra dağlar aralarım *** Bekle anam beni bekle Yazmana gülleri ekle Sürgünün gelir dağlardan Hasretine sabır ekle *** Bekle anam beni bekle Yazmana gülleri ekle Sürgünün gelir dağlardan Hasretine sabır ekle.

Allahım Neden Gittin sen, hâlimi bir bilsen Yalnızlık zor, ne olurdu geri dönsen Gittin sen, hâlimi bir bilsen Yalnızlık zor, ne olurdu geri dönsen *** Kolay değil ayrılmak, canı candan koparmak Aşkına inanmışken sevmediğini anlamak Kolay değil ayrılmak, canı candan koparmak Aşkına inanmışken sevmediğini anlamak *** Allah'ım neden son bir kez görmeden Böylesi sevmişken onu da aldın benden Allah'ım neden son bir kez görmeden Böylesi sevmişken neden ayrıldı, neden? *** Gittin sen, hâlimi bir bilsen Yalnızlık zor, ne olurdu geri dönsen Gittin sen, hâlimi bir bilsen Yalnızlık zor, ne olurdu geri dönsen *** Kolay değil ayrılmak, canı candan koparmak Aşkına inanmışken sevmediğini anlamak Kolay değil ayrılmak, canı candan koparmak Aşkına inanmışken sevmediğini anlamak *** Allah'ım neden son bir kez görmeden Böylesi sevmişken neden ayrıldı, neden? Allah'ım neden son bir kez görmeden Böylesi sevmişken neden ayrıldı, neden? *** Neden ayrıldı, neden? Neden ayrıldı, neden?