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Olur olmaz saatlerde arama beni
Seni saklamaktan yoruldum, yoruldum
Olur olmaz saatlerde arama beni
Seni saklamaktan yoruldum, yoruldum
Başımın göğsünde izi mi kaldı?
Sen uyuduktan sonra vuruldum, vuruldum
Başımın göğsünde izi mi kaldı?
Sen uyuduktan sonra vuruldum, vuruldum
Ah benim zorbam, aksi sevgilim
Ben senin aksiliğine ölürüm, ölürüm
Ah benim zorbam, deli sevgilim
Ben senin aksiliğine ölürüm, ölürüm
Olur olmaz saatlerde arama beni
Seni saklamaktan yoruldum, yoruldum
Olur olmaz saatlerde arama beni
Seni saklamaktan yoruldum, yoruldum
Başımın göğsünde izi mi kaldı?
Sen uyuduktan sonra vuruldum, vuruldum
Başımın göğsünde izi mi kaldı?
Sen uyuduktan sonra vuruldum, vuruldum
Ah benim zorbam, aksi sevgilim
Ben senin aksiliğine ölürüm, ölürüm
Ah benim zorbam, deli sevgilim
Ben senin aksiliğine ölürüm, ölürüm
Ah benim zorbam, aksi sevgilim
Ben senin aksiliğine ölürüm, ölürüm
-
Gittiğin yolda ki taşlar gül olsun
Dağlar sana omuz versin can olsun
Güzel gözlüm gurbet bize yâr olsun
***
Beni mektupsuz koyma
Beni hasrete boğma
Arada bir ararsam seni ne olur kötü konuşma
***
Beni mektupsuz koyma ah
Beni hasrete boğma
Arada bir ararsam seni ne olur kötü konuşma
***
Gücüm yetmez seni alırlar benden
Korkuyorum uzaktasın yeniden
Senden başka toprağındır bu beden
***
Beni mektupsuz koyma
Beni hasrete boğma
Arada bir ararsam seni ne olur kötü konuşma
***
Beni mektupsuz koyma ah
Beni hasrete boğma
Arada bir ararsam seni ne olur kötü konuşma
***
Beni mektupsuz koyma ah
Beni hasrete boğma
Arada bir ararsam seni ne olur kötü konuşma
-
Aşk tehlikeli bir oyundur
Sevişmeler yetmez gönül almaya
Her gittiğin yerde bir yarın kalmış
Kendini bulmadan beni arama
Aşk tehlikeli bir oyundur
Sevişmeler yetmez gönül almaya
Her gittiğin yerde bir yarın kalmış
Kendini bulmadan beni arama
Hem varlığın üşütür
Hem yokluğun acıtır, gece nemi
Sana kanmamak için
Tekrar yanmamak için sakladım hislerimi
Hem varlığın üşütür
Hem yokluğun acıtır, gece nemi
Sana kanmamak için
Tekrar yanmamak için sakladım hislerimi
Gitmelerin korkutmuyor artık
Kokunu sök duvarlardan
Bütün eşyalarını topla
Kapıyı hızlı çarp, kararlı olsun
Yalın ayak kaldı bir sevdam daha
Kederin bana ders olsun
Aşk tehlikeli bir oyundur
Sevişmeler yetmez gönül almaya
Her gittiğin yerde bir yarın kalmış
Kendini bulmadan beni arama
Aşk tehlikeli bir oyundur
Sevişmeler yetmez gönül almaya
Her gittiğin yerde bir yarın kalmış
Kendini bulmadan beni arama
Hem varlığın üşütür
Hem yokluğun acıtır, gece nemi
Sana kanmamak için
Tekrar yanmamak için sakladım hislerimi
Hem varlığın üşütür
Hem yokluğun acıtır, gece nemi
Sana kanmamak için
Tekrar yanmamak için sakladım hislerimi
Hem varlığın üşütür
Hem yokluğun acıtır, gece nemi
Sana kanmamak için
Tekrar yanmamak için sakladım hislerimi
-
YAGMUR YAGAR ORDA ÜSÜRSÜN ÜSÜRSÜN
SEN BENSIZ UZAKLARDA CANIM COK ÜZÜLÜRSÜN
GECELER SOGUK OLUR KENDINE YENILIRSIN BU GURUR BU INATLA BENI COK DÜSÜNÜRSÜN
***
YAR BURDAYIM BEN BURDAYIM KAPILARIMDAN DÖNME
YARIM KALAN BU SEVDAYI ELE GÜNE GÜLDÜRTME
-
Seninle yaşlansın bu bedenim
Derdini, kederini çekerim
Bal içinde kaşık değil ki her şey
Hatanla, sevabınla severim
***
İçimi dökemem
Derdimi diyemem
Kimse anlamaz ki canım
***
İçimi dökemem
Derdimi diyemem
Kimse anlamaz ki canım, canım
***
Allım benim, canım benim
Balköpüğüm, balım benim
Sana gelen bana gelsin
***
Yıkılsın malım benim
Dökülsün varım benim
Kor olsun, küle dönsün
Balım benim
***
Yüreğim deli rüzgarlar gibi
Yola geldim seni sevdim seveli
Sahip ol aşkıma, bil kıymetimi
Varlığın kalbimde ezel ebedi
***
İçimi dökemem
Derdimi diyemem
Kimse anlamaz ki canım
***
İçimi dökemem
Derdimi diyemem
Kimse anlamaz ki canım, canım
***
Allım benim, canım benim
Balköpüğüm, balım benim
Sana gelen bana gelsin
***
Yıkılsın malım benim
Dökülsün varım benim
Kor olsun, küle dönsün
Balım benim
-
Sen yokluğumun en acı bağı
Gel de tatlandır öbür yarımı
Gel gözlerimden al şu canımı
Gel çalma artık uykularımı
***
Gökyüzüm sen ol bir tanem güneş teninde batsın
Bırakıp gidersem seni yağmurlar canımı alsın
Gökyüzüm sen ol bir tanem güneş teninde batsın
Bırakıp gidersem seni yağmurlar canımı alsın
***
Sen şu kırların toprak kokusu
Gel ölümlensin kaybetme korkusu
Gel atma bizi çok uzaklara
Gel uyanmadan hasretin uykusu
***
Gökyüzüm sen ol bir tanem güneş teninde batsın
Bırakıp gidersem seni yağmurlar canımı alsın
Gökyüzüm sen ol bir tanem güneş teninde batsın
Bırakıp gidersem seni yağmurlar canımı alsın
Gökyüzüm sen ol bir tanem
-
Seni alıp benden götürenlere
Bir değil bin ahım armağan olsun
Ayrılık ipini taktın boynuma
Son nefesim sana gülüm hediyem olsun..
***
Düşünmeden koynuma bıraktın yaralı yanımı
Düşünmeden tattırdın acılarını..
***
Düşünmeden koynuma bıraktın yaralı yanımı
En son sensin sanmıştım! Aşk vefasızı..
***
Nasıl kıydın gönlüme
Söyle dağ dumanlı..
Bendim seni çok seven
Bendim aklı karalı..
-
Karlı dağın ardı uzak gelemedim gelemedim
Yollarında binbir tuzak bilemedim bilemedim
Yollarımda binbir tuzak bilemedim bilemedim
Gönül senin hasretinde diyemedim diyemedim
***
Bekle anam beni bekle
Yazmana gülleri ekle
Sürgünün gelir dağlardan
Hasretine sabır ekle
***
Bekle anam yine bekle
Yazmana gülleri ekle
Sürgünün gelir dağlardan
Hasretine sabır ekle
***
Dağın karı zehir oldu
Şifa bulmaz yaralarım
Yar ben sana gelmek için
Bu bedeni paralarım
***
Yar ben sana gelmek için
Bu bedeni paralarım
Yüreğimde bu sevgiyle
Sıra dağlar aralarım
***
Bekle anam beni bekle
Yazmana gülleri ekle
Sürgünün gelir dağlardan
Hasretine sabır ekle
***
Bekle anam beni bekle
Yazmana gülleri ekle
Sürgünün gelir dağlardan
Hasretine sabır ekle.
-
Gittin sen, hâlimi bir bilsen
Yalnızlık zor, ne olurdu geri dönsen
Gittin sen, hâlimi bir bilsen
Yalnızlık zor, ne olurdu geri dönsen
***
Kolay değil ayrılmak, canı candan koparmak
Aşkına inanmışken sevmediğini anlamak
Kolay değil ayrılmak, canı candan koparmak
Aşkına inanmışken sevmediğini anlamak
***
Allah'ım neden son bir kez görmeden
Böylesi sevmişken onu da aldın benden
Allah'ım neden son bir kez görmeden
Böylesi sevmişken neden ayrıldı, neden?
***
Gittin sen, hâlimi bir bilsen
Yalnızlık zor, ne olurdu geri dönsen
Gittin sen, hâlimi bir bilsen
Yalnızlık zor, ne olurdu geri dönsen
***
Kolay değil ayrılmak, canı candan koparmak
Aşkına inanmışken sevmediğini anlamak
Kolay değil ayrılmak, canı candan koparmak
Aşkına inanmışken sevmediğini anlamak
***
Allah'ım neden son bir kez görmeden
Böylesi sevmişken neden ayrıldı, neden?
Allah'ım neden son bir kez görmeden
Böylesi sevmişken neden ayrıldı, neden?
***
Neden ayrıldı, neden?
Neden ayrıldı, neden?
-
Yuva bilmez kuşlar gördüm
Bahar bilmez kışlar gördüm
Kar altında kalmış bütün aşklar
***
Yüreğim üzgün, acım zamansız
Yar beni anlamaz dinsiz imansız
Yüreğim üzgün, acım zamansız
Yar beni anlamaz dinsiz imansız
***
Aaah senin küsmelerin boynumu bükmelerin
Habersiz gitmelerin yetmez mi yetmez mi yetmez mi
Aaah senin küsmelerin boynumu bükmelerin
Habersiz gitmelerin yetmez mi yetmez mi yetmez mi
***
Yuva bilmez kuşlar gördüm
Bahar bilmez kışlar gördüm
Kar altında kalmış bütün aşklar
***
Yüreğim üzgün, acım zamansız
Yar beni anlamaz dinsiz imansız
Yüreğim üzgün, acım zamansız
Yar beni anlamaz dinsiz imansız
***
Aaah senin küsmelerin boynumu bükmelerin
Habersiz gitmelerin
Yetmez mi yetmez mi yetmez mi
***
Aaah senin küsmelerin boynumu bükmelerin
Habersiz gitmelerin
Yetmez mi yetmez mi yetmez mi