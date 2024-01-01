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Biriciğim'e Şarkı Sözleri

İpek Açar Biriciğim'e şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İpek Açar Biriciğim'e şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Biriciğim'e sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İpek Açar

İpek Açar

Biriciğim'e

  • Cennet Kokulum

  • Bir An Önce

  • Hayal Adası

  • Nasıl Ayrılacagız (slow)

  • Nasıl Ayrılacağız

  • Olsaydım

  • Olur mu

  • Yelesi Karlı Dağlar

  • Efendim

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