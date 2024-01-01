Kiraz Dallar kiraz hava sıcak yaz canım Dal dal kiraz aklımda dudakların Özlemişim gel yanıma gel biraz Bu ayrılık bitsin bu yaz gel canım Takılıp kalmış gözlerim yapraklara Dalda kirazlar yanyana Biz ayrı düştük Bekliyorum bir ihtimal gelirsin diye Sende bu naz Sensiz bu yaz olmaz canım Dallar kiraz hava sıcak yaz canım Kırmızı top güneş ateşler gibi Koşmuşum, yorulmuşum susamışım Dal dal kiraz aklımda dudakların

Sokak Kedisi Gel yine küçüldü saatler Zor benim işim bilemezsin Kah sana boyanır gözlerim Kah içimi bulutlar sarar Can sana bölünür uykular Yoksun yoksun kaç gün ya Vurgun, yorgun derbeder Buz gibi kış gecesinde Bu sokak kedisi yapayalnız

Kaç Kere Kaç kere söylemek istedim Sevdiğimi özlediğimi sana Beni hiç bırakma dediğim aklımda Kaç kere dönmek istedim Kaç kere dönemedim sana Ne kadar uzakta olursan ol Uzanıp ellerini tutabilirim Kilitlenince kirpiklerim Gözlerimin önündesin Kaç kere, kaç kere

Nar Tanem Bir geçen yazın sonrası Sonbahar sancısı, nartanem İçimde bilinmeyen aşkların Yarım kalan şarkısı, nartanem Güneşin ışıkları ısıtmıyor artık Geceler hergün daha uzuyor nartanem *** Dışarda sonbahar Gönlümde sonbahar Üşüyor kuşlar göçüyor kuşlar Yanar ateşler dağlarda nartanem Ve senin sevgin gönlümde Bir geçen yazın sonrası sonbahar sancısı Nartanem İçimde bitmeyen aşkların yarım kalan şarkısı Ne zaman, ne zaman geleceksin sen Ne zaman kavuşmak sana nartanem

Acıkmışım Sevgine Sustu kapımın zili Mektuplar kesildi Sensiz uzun günlerin Uykusuz geceleri Gözüm yollardadır Kulağım seste şimdi *** Besbelli acıkmışım sevgine sevgilim, sevgilim Her biten günün akşamında İçimde bir kıvılcım önce Sonra yakar beni yangının senin

Olmalı Olacak İstiyorum Çiçek kokularından, iki bahardan uzak Her şeye yeniden, yeniden başlamak Çiçek kokularından, iki bahardan uzak Her şeye yeniden, yeniden başlamak Dudaklarında şarkı Göğsünde nefes olmak Dudaklarında şarkı Göğsünde nefes olmak Yağmurlarda seninle Islanmak istiyorum Bir gün Bitecek sessizliğin Yüreğinde sevgiler Sokaklarda yağmurlar başlayacak Olmalı, olacak, istiyorum Çiçek kokularından, iki bahardan uzak Her şeye yeniden, yeniden başlamak Çiçek kokularından, iki bahardan uzak Her şeye yeniden, yeniden başlamak Dudaklarında şarkı Göğsünde nefes olmak Dudaklarında şarkı Göğsünde nefes olmak Yağmurlarda seninle Islanmak istiyorum Bir gün Gözlerinde arzular Ellerin anlatmalı Saçların sırılsıklam omuzumda Olmalı, olacak, istiyorum Bir gün Gözlerinde arzular Ellerin anlatmalı Saçların sırılsıklam omuzumda Olmalı, olacak, istiyorum

Gönül Sayfam Öpüştüm resimlerinle Şarkımız çaldı dinledim Bütün gece bekledim Yine sabah oluyor *** Belki sen gelirsin diye Işıkları söndürmedim Yeni doğan sabaha Hezimetim oluyor *** İçimde hatıralar delik deşik Mektupları okudum seçip seçip Karanfili kokladım senin için Odam hasret kokuyor *** Aynanın karşısına geçip geçip Kaderime ağladım içip içip Gönül sayfam canım açık seçik Senin adın yazıyor

Öpücük Masum küçük bir öpücükten ne çıkar Kimden ve neden saklanacak Bir bahar akşamında bir vapurda Kimseden kaçmadık ki Bir bahar akşamında bir vapurda Canımız öyle istedi Masum küçük bir öpücükten ne çıkar Kimden ve neden saklanacak Bir bahar akşamında bir vapurda Serin sular uçuşurken Bir bahar akşamı bir vapurda Canımız öyle istedi Masum küçük bir öpücükten ne çıkar Kimden ve neden saklanacak