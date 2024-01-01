Öperim geçer dedi öptü geçti Güleriz geçer dedi güldü geçti O bakışı, o duruşu Sanki bir masal kuşu Gel de dönüp bir daha bakma Al koynuna bırakma Doyulmuyor aşka İçinde sen olunca Sen tuttuğum dileksin Sen galiba meleksin Sen ne güzel bir şeysin Oy oy oy Sen tuttuğum dileksin Sen galiba meleksin Sen ne güzel bir şeysin Oy oy oy Doyulmuyor aşka İçinde sen olunca Öperim geçer dedi öptü geçti Güleriz geçer dedi güldü geçti O bakışı, o duruşu Sanki bir masal kuşu Gel de dönüp bir daha bakma Al koynuna bırakma Doyulmuyor aşka İçinde sen olunca Sen tuttuğum dileksin Sen galiba meleksin Sen ne güzel bir şeysin Oy oy oy Sen tuttuğum dileksin Sen galiba meleksin Sen ne güzel bir şeysin Oy oy oy Sen tuttuğum dileksin Sen galiba meleksin Sen ne güzel bir şeysin Oy oy oy Sen tuttuğum dileksin Sen galiba meleksin Sen ne güzel bir şeysin Oy oy oy Doyulmuyor aşka içinde sen olunca