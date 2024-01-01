Masal Kuşu Şarkı Sözleri
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Öperim geçer dedi öptü geçti
Güleriz geçer dedi güldü geçti
O bakışı, o duruşu
Sanki bir masal kuşu
Gel de dönüp bir daha bakma
Al koynuna bırakma
Doyulmuyor aşka
İçinde sen olunca
Sen tuttuğum dileksin
Sen galiba meleksin
Sen ne güzel bir şeysin
Oy oy oy
Sen tuttuğum dileksin
Sen galiba meleksin
Sen ne güzel bir şeysin
Oy oy oy
Doyulmuyor aşka
İçinde sen olunca
Öperim geçer dedi öptü geçti
Güleriz geçer dedi güldü geçti
O bakışı, o duruşu
Sanki bir masal kuşu
Gel de dönüp bir daha bakma
Al koynuna bırakma
Doyulmuyor aşka
İçinde sen olunca
Sen tuttuğum dileksin
Sen galiba meleksin
Sen ne güzel bir şeysin
Oy oy oy
Sen tuttuğum dileksin
Sen galiba meleksin
Sen ne güzel bir şeysin
Oy oy oy
Sen tuttuğum dileksin
Sen galiba meleksin
Sen ne güzel bir şeysin
Oy oy oy
Sen tuttuğum dileksin
Sen galiba meleksin
Sen ne güzel bir şeysin
Oy oy oy
Doyulmuyor aşka içinde sen olunca