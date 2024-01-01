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Emrin Olur Şarkı Sözleri

İpek Açar Emrin Olur şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İpek Açar Emrin Olur şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Emrin Olur sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İpek Açar

İpek Açar

Emrin Olur

  • Mektupların Eskidi

  • Atın Beni Denizlere

  • Emrin Olur

  • Mavilim

  • Eminem

  • Sevgilim Olmasan da

  • Şampiyon

  • Artık Ağlamam Lazım

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