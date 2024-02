Bir kuru çiçek gibi Saklıyorum sevgini Mektupların eskidi Ne çok özledim seni Yürüdüm gölgem önde Anılarla kol kola Ağlıyor papatyalar Sevda tarlalarında Hay ay ay ay Hay ay ay ay Gün geçmiyor bir hüzün bir telaş Yaşamak ne zor şeymiş be arkadaş Gözyaşlarım kurumuş akmıyor Yüreğim yangın yeri be arkadaş Hay ay ay ay ay arkadaş Hay ay ay ay ay arkadaş Bir kuru çiçek gibi Saklıyorum sevgini Mektupların eskidi Ne çok özledim seni Yürüdüm gölgem önde Anılarla kol kola Ağlıyor papatyalar Sende olsaydın burda Hay ay ay ay Hay ay ay ay Gün geçmiyor bir hüzün bir telaş Yaşamak ne zor şeymiş be arkadaş Gözyaşlarım kurumuş akmıyor Yüreğim yangın yeri be arkadaş Hay ay ay ay ay arkadaş Hay ay ay ay ay arkadaş Hay ay ay ay ay arkadaş Hay ay ay ay ay arkadaş