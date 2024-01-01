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7/24 Dinle Kayahan Şarkıları

Kayahan Şarkıları Şarkı Sözleri

İpek Açar Kayahan Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İpek Açar Kayahan Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kayahan Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İpek Açar

İpek Açar

Kayahan Şarkıları

  • Nar Tanem

  • Sokak Kedisi

  • Kiraz

  • Kaç Kere

  • Acıkmışım Sevgine

  • Olmalı Olacak İstiyorum

  • Gönül Sayfam

  • Öpücük

  • Ninni (Düet Kayahan)

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