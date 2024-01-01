Öpücük Masum küçük bir öpücükten ne çıkar Kimden ve neden saklanacak Bir bahar akşamında bir vapurda Kimseden kaçmadık ki Bir bahar akşamında bir vapurda Canımız öyle istedi Masum küçük bir öpücükten ne çıkar Kimden ve neden saklanacak Bir bahar akşamında bir vapurda Serin sular uçuşurken Bir bahar akşamı bir vapurda Canımız öyle istedi Masum küçük bir öpücükten ne çıkar Kimden ve neden saklanacak

Dostum Ayaz vurmuş gecelere Kimse bilmez ne haldeyiz Yaban elde derdimizi Ölsek bile söylemeyiz Gurbette bir anamız var Kapanmayan yaramız var *** Dostum dostum Sus artık ağlama Dostum dostum Yenildik aşıklara Dostum dostum Direndik yıllara sus ağlama Dostum dostum *** Dostum dostum Sus artık ağlama Dostum dostum Yenildik aşıklara Dostum dostum Direndik yıllara sus ağlama Dostum dostum *** Boş ver unut dertlerini Uzat bana ver elini Ben ağlarım sen ağlama Haydi sila gözlerini Uzakta bir babamız var Kapanmayan yaramız var *** Dostum dostum Sus artık ağlama Dostum dostum Yenildik aşıklara Dostum dostum Direndik yıllara Sus ağlama dostum dostum *** Dostum dostum Sus artık ağlama Dostum dostum Yenildik aşıklara Dostum dostum Direndik yıllara sus ağlama Dostum dostum

Melekler Ağlar Ne güneş ne ateş beni sen yaktın Ne hasret ne gurbet beni sen vurdun Hem yazım hem kışım baharım oldun Duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar *** Sensiz geçen akşamlarda geceler ağlar Pusu kurmuş yalnızlıklar saatler ağlar Bilsen nasıl özlemişim gök kubbe ağlar Duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar *** Ne yere ne göğe ismini yazdım Senin ismini canım kalbime yazdım Sen günüm sen gecem sabahım oldun Duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar *** Sensiz geçen akşamlarda geceler ağlar Pusu kurmuş yalnızlıklar saatler ağlar Bilsen nasıl özlemişim gök kubbe ağlar Duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar

Mihriban Sarı saçlarını deli gönlüme Bağlamışım çözülmüyor Mihriban Mihriban Ayrılıktan zor belleme ölümü Görmeyince sezilmiyor Mihriban Sevdiğim Mihriban *** Yar değince kalem elden düşüyor Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor Lambada titreyen alev üşüyor Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban Sevdiğim Mihriban *** Tabiblerde ilaç yoktur yarama Aşk değince ötesini arama Her nesnenin bir bitimi var ama Aşka hudut çizilmiyor Mihriban Sevdiğim Mihriban

Ölüm Var Bu hayat yaşanır gerçekçi değil Bu servet güzellik kalıcı değil Topraktan gayrısı önemli değil Unutma kardeşim ölüm ölüm var ah Topraktan gayrısı önemli değil Unutma kardeşim ölüm ölüm var var var *** Ölüm var ölüm ölüm Kalp kırma gülüm gülüm Unutma bir gün ölüm var ölüm *** İnsan sevdiğini hiç üzmemeli Üç beş günlük dünya bu kıymet bilmeli Azrail tanımaz zengin, fakiri Unutma kardeşim ölüm ölüm var ah Azrail tanımaz güzel çirkini Unutma güzelim ölüm ölüm var var var *** Ölüm var ölüm ölüm Kalp kırma gülüm Unutma bir gün ölüm var ölüm

Sivas Ellerinde Sazım Çalınır Sivas illerinde sazım çalınır Çamlı beller bölük bölük bölünür Yardan ayrılmışam bağrım delinir Kâtip arzuhalim yaz yare böyle Güzelim ey, bitanem ey *** Kâtip arzuhalim yaz yare böyle Güzelim ey, bitanem ey *** Pir Sultan Abdal'ım ey Hızır Paşa Bizi hasret koydun kavim kardaşa Yazılanlar gelir sağ olan başa Kâtip arzuhalim yaz yare böyle Güzelim ey, bitanem ey *** Kâtip arzuhalim yaz yare böyle Güzelim ey, tabibim ey

Sevdim Düşünebiliyormusun anne Onunla ayrı çevrelerde Ayrı mekanlarda, ayrı dünyalarda büyüdük Bizi bir tesadüf bir bakış Bir gülüş yanyana getirdi Bu duyguyu daha önceden hiç tatmamıştım anne Hatırlarmısın babamla ilk karşılaştığınız günü İşte bu duygu o duygu anne Senden başka hiç kimseyi Böylesine sevmedim anne Ama şimdi beni ne olursun affet anne *** Bir rabbimin önünde Bir de senin önünde Diz çökmedim mi söyle Ah sevdim *** Bir rabbimin önünde Bir de senin önünde Diz çökmedim mi söyle Ah sevdim *** Sen bilrsin nasıl sevdim Sana nasıl değer verdim Sen yaşama sebebimsin Ah sevdim *** Sevdim seni annem kadar Sevdim seni dünya kadar Sevdim seni Rabbim kadar Ah sevdim *** Sevdim seni annem kadar Sevdim seni dünya kadar Sevdim seni Rabbim kadar Ah sevdim *** İnsanların arasında Dik yürüdüm kainatta İlk kez boyun eğdim sana Ah sevdim *** İnsanların arasında Dik yürüdüm kainatta İlk kez boyun eğdim sana Ah sevdim *** Sınır ölüm takmaz aşkım Kanun ceza bilmez aşkım Bütün evren duysun aşkım Ah sevdim *** Sevdim seni annem kadar Sevdim seni dünya kadar Sevdim seni Rabbim kadar Ah sevdim *** Sevdim seni annem kadar Sevdim seni dünya kadar Sevdim seni Rabbim kadar Ah sevdim

Yoruldum Bu hayatın yokuşunu tırnaklarımda kazıdım Geçen yıllar yordu beni dönüp de hiç bakmadım Dostlarımı sevdiğimi hayatımda satmadım Yoruldum yoruldum yoruldum artık *** Yoruldum yalanlardan Yoruldum sevdalardan İki yüzlü insanlardan Yoruldum *** Çok karınca gördüm ama üzerine hiç basmadım namusumu Şerefimi beş paraya hiç satmadım Allahımdan başkasına Allah diye tapmadım Beni tanımadıysan böyle delikanlıyım *** Yoruldum yalanlardan Yoruldum sevdalardan İki yüzlü insanlardan Yoruldum *** Yoruldum bu dertlerden Yoruldum nankörlerden İki yüzlü namertlerden Yoruldum *** Çok insan gördüm üstünde elbisesi yok çok elbise Gördüm içinde insan yok insanların dost veya düşman Olduklarını nerden bileceksin İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki İnsanların kahpe olduklarını bilesin ha *** Ezilmişten yana oldum sen solcusun dediler ülkemi çok Sevdim diye sen sağcısın dediler namaz kıldım oruç tuttum Sen yobazsın dediler yoruldum yoruldum yoruldum artık *** Yoruldum yalanlardan Yoruldum sevdalardan İki yüzlü insanlardan Yoruldum *** Çok karınca gördüm ama üzerine hiç basmadım namusumu Şerefimi beş paraya hiç satmadım Allahımdan başkasına Allah diye tapmadım Beni tanımadıysan böyle delikanlıyım *** Yoruldum yalanlardan Yoruldum sevdalardan İki yüzlü insanlardan Yoruldum *** Yoruldum bu dertlerden Yoruldum nankörlerden İki yüzlü namertlerden Yoruldum

Amin Amin Akşam olur gölgen düşer Leylim leylim leylim yar Ilık ılık rüzgar eser Leylim leylim leylim yar Bu yıldızlar yakamozlar Leylim leylim leylim yar Yokluğunda bana küser Leylim leylim leylim yar *** Şarkılarda sen akşamlarda sen Rüyalarda sen leylim yar *** Allah korusun seni (Amin amin amin amin) Ayırmasın sevenleri (Amin amin amin amin) İyileri garipleri mutlu etsin amin amin İyileri fakirleri sevindirsin amin amin *** İyi günde kötü günde Leylim leylim leylim yar Seninleyim ben her yerde Leylim leylim leylim yar Bu canımla bu kanımla Leylim leylim leylim yar Yanındayim gündüz gece Leylim leylim leylim yar *** Şarkılarda sen akşamlarda sen Rüyalarda sen leylim yar *** Allah korusun seni (Amin amin amin amin) Ayırmasın sevenleri (Amin amin amin amin) İyileri fakirleri sevindirsin amin amin İyileri yanlızları mutlu etsin amin amin Allah korusun seni (Amin amin amin amin) Ayırmasın sevenleri (Amin amin amin amin) İyileri garipleri mutlu etsin amin amin İyileri fakirleri sevindirsin amin amin

Böyle Kaderin Bir rıhtım kenarında Sonsuzluğa bakarım Uçun göçmen kuşlar uçun ** Hasretlerdeyim nöbetlerdeyim Benim gönlüm yaralı Sevdalardayım duraklardayım Benim kalbim yaralı *** İnsanlar içinde bir başımayım Dönülmez yollarda çıkmazlardayım Yarını olmayan bir hayattayım Seviyorum seni senden habersiz *** Şahidim olsun bu dağlar Şahidim olsun insanlar Eğer sana kavuşmazsam Sarsın beni topraklar *** Şahidim olsun bu dağlar Şahidim olsun insanlar Eğer sana kavuşmazsam Sarsın beni topraklar *** Bir rıhtım kenarında yine onsuz Çaresiz bir başımayım Uçun turnalar göçmen kuşlar uçun Onu öylesine sevdimki Yüreğime kalbime ve hatta hücrelerime kadar işledi Ama o bilmezki mutsuzluğu yorgunluğu yalnızlığı Herkes böylesine mutluyken ya ben Ben böyle şansın ben böyle hayatın Ben böyle kaderin *** Ayrılamam bu şehirden Sevdiğim var bu ellerde Uçun göçmen kuşlar uçun *** Hasretlerdeyim nöbetlerdeyim Benim gönlüm yaralı Sevdalardayım duraklardayım Benim kalbim yaralı *** İnsanlar içinde bir başımayım Dönülmez yollarda çıkmazlardayım Yarını olmayan bir hayattayım Seviyorum seni senden habersiz *** Şahidim olsun bu dağlar Şahidim olsun insanlar Eğer sana kavuşmazsam Sarsın beni topraklar *** Şahidim olsun bu dağlar Şahidim olsun insanlar Eğer sana kavuşmazsam Sarsın beni topraklar

Kardeşe Agıt Bir sabahın seherinde kapım çalındı Haber getirdiler eyvah biri vuruldu *** Sordum kimdi sebep neydi niye vuruldu? Meğer kardaşım vurmuşlar dünyam yıklıdı *** Daha gençti nişanlıydı niye kıydılar? Yazık günahtır demeden nasıl vurdular? *** Anam ağlar, bacım ağlar, yüreğim ağlar Feryat feryat kardaşım feryat *** Anam ağlar bacım ağlar yüreğim ağlar Feryat feryat bremın feryat *** Toplanmış tüm köylüler ağıt yakarlar Nişanlısı feryat eder niye vurdular *** Sarmışlar beyaz kefene içim kan ağlar Kardaş acısı çok zormuş yüreğim yanar *** Daha gençti nişanlıydı niye kıydılar? Yazık günahtır demeden nasıl vurdular? *** Anam ağlar bacım ağlar yüreğim ağlar Feryat feryat bremın feryat *** Dayım ağlar, babam ağlar, yüreğim ağlar Feryat feryat kardaşım feryat

Öğretmenim Okuma yazmayı, sevgiyi, saygıyı Sen bize öğrettin, öğretmenim Okuma yazmayı, sevgiyi, saygıyı Sen bize öğrettin, öğretmenim *** Okular bitince savrulur birer birer Ayrılıp bitsende öğretmenim Kimimiz baharda, kimimiz sevdada Kimimiz hazanda öğretmenim *** Hayatın içinde dertleri okuduk Hasreti dokuduk, öğretmenim Tarih öğrettin, felsefe öğrettin Hayatı öğretmedin, öğretmenim *** Kim bilir, nerdesin, hani o can sesin Dinmiyor hasretin, öğretmenim Kim bilir, nerdesin, hani o can sesin Dinmiyor hasretin, öğretmenim *** Sen anam babamdın, bize hep katlandın Ömrünü harcadın, öğretmenim Düşündük, haps olduk, ezildik, kahrolduk Yıllara savrulduk, öğretmenim *** Bir çare insanlar, başı boş çocuklar Mapusta yatanlar, öğretmenim Tarih öğrettin, felsefe öğrettin Hayatı öğretmedin, öğretmenim

Önce İnsanım Dünya denen bu alemde Yaşıyoruz beraberce Sevgileri hüzünleri Paylaşalım kardeşçe *** Museviyim lazım türküm Alevi, zazayım, kürdüm Herşeyden önce insanım Göçmen, arabım, rumum *** Enti habibti Enti hayati Vuddunye line Enti ömre *** Ah rındamın Ah çevreşamın Havin emeye Ah evinamın *** Kırmızı akar kanımız Hep aynıyız yok farkımız Ister bugün ister yarın Dost olmak zorundayız *** Museviyim lazım türküm Alevi zaza kürdüm Herşeyden önce insanım Suryani çerkez rumum *** Isi ağapimu Isi zoimi Tomelon inidikomas Iseta pandamu *** Sevdaşkimi çonaşkimi çumanepe çkuniyen Gulişkimi *** Tı vaştiyemına Tı herçimına Vasar emao Tı zeremina *** Daşnar ya ye me Bukroşya ye me Perparimi yan Yeta ye me *** Tun im sirelis Tunes başdelis Merne abakan Merne takuhis *** Benim sevdiğim Benim herşeyim Yarınlar bizim Benim bebeğim...