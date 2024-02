Okuma yazmayı, sevgiyi, saygıyı Sen bize öğrettin, öğretmenim Okuma yazmayı, sevgiyi, saygıyı Sen bize öğrettin, öğretmenim *** Okular bitince savrulur birer birer Ayrılıp bitsende öğretmenim Kimimiz baharda, kimimiz sevdada Kimimiz hazanda öğretmenim *** Hayatın içinde dertleri okuduk Hasreti dokuduk, öğretmenim Tarih öğrettin, felsefe öğrettin Hayatı öğretmedin, öğretmenim *** Kim bilir, nerdesin, hani o can sesin Dinmiyor hasretin, öğretmenim Kim bilir, nerdesin, hani o can sesin Dinmiyor hasretin, öğretmenim *** Sen anam babamdın, bize hep katlandın Ömrünü harcadın, öğretmenim Düşündük, haps olduk, ezildik, kahrolduk Yıllara savrulduk, öğretmenim *** Bir çare insanlar, başı boş çocuklar Mapusta yatanlar, öğretmenim Tarih öğrettin, felsefe öğrettin Hayatı öğretmedin, öğretmenim

Dünya denen bu alemde Yaşıyoruz beraberce Sevgileri hüzünleri Paylaşalım kardeşçe *** Museviyim lazım türküm Alevi, zazayım, kürdüm Herşeyden önce insanım Göçmen, arabım, rumum *** Enti habibti Enti hayati Vuddunye line Enti ömre *** Ah rındamın Ah çevreşamın Havin emeye Ah evinamın *** Kırmızı akar kanımız Hep aynıyız yok farkımız Ister bugün ister yarın Dost olmak zorundayız *** Museviyim lazım türküm Alevi zaza kürdüm Herşeyden önce insanım Suryani çerkez rumum *** Isi ağapimu Isi zoimi Tomelon inidikomas Iseta pandamu *** Sevdaşkimi çonaşkimi çumanepe çkuniyen Gulişkimi *** Tı vaştiyemına Tı herçimına Vasar emao Tı zeremina *** Daşnar ya ye me Bukroşya ye me Perparimi yan Yeta ye me *** Tun im sirelis Tunes başdelis Merne abakan Merne takuhis *** Benim sevdiğim Benim herşeyim Yarınlar bizim Benim bebeğim...

Bu yıl da bekar kaldım Yanıma bir kız lazım Bir güzel bulamazsam Mezarım erken kazın *** Bu yıl da bekar kaldım Yanıma bir kız lazım Bir güzel bulamazsam Mezarım erken kazın *** Dar pantalon, etek mini (Oy kızlar nazeyleme) Sallanıyor her bir yeri (Ölürem kızlar, nazeyleme) *** O güzel dudakları (Oy kızlar nazeyleme) Ne olurdu, öpse beni (Ölürem kızlar, nazeyleme) *** Dar pantalon, etek mini (Oy kızlar nazeyleme) (Sallanıyor her bir yeri) (Ölürem kızlar, nazeyleme) *** O güzel dudakları (Oy kızlar nazeyleme) Ne olurdu, öpse beni (Ölürem kızlar, nazeyleme) *** Yatamam, uyuyamam Buralarda duramam Gördüğüm güzellere İnanın, dayanamam *** Yatamam, uyuyamam Buralarda duramam Gördüğüm güzellere İnanın, dayanamam *** Dar pantalon, etek mini (Oy kızlar nazeyleme) Sallanıyor her bir yeri (Ölürem kızlar, nazeyleme) *** O güzel dudakları (Oy kızlar nazeyleme) Ne olurdu, öpse beni (Ölürem kızlar, nazeyleme) *** Dar pantalon, etek mini (Oy kızlar nazeyleme) (Sallanıyor her bir yeri) (Ölürem kızlar, nazeyleme) *** O güzel dudakları (Oy kızlar nazeyleme) Ne olurdu, öpse beni (Ölürem kızlar, nazeyleme) *** Ölürem kızlar (nazeyleme) Ölürem kızlar (nazeyleme) Ölürem kızlar (ölürem kızlar) (Ölürem kızlar)