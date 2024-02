Çiçek kokularından, iki bahardan uzak Her şeye yeniden, yeniden başlamak Çiçek kokularından, iki bahardan uzak Her şeye yeniden, yeniden başlamak Dudaklarında şarkı Göğsünde nefes olmak Dudaklarında şarkı Göğsünde nefes olmak Yağmurlarda seninle Islanmak istiyorum Bir gün Bitecek sessizliğin Yüreğinde sevgiler Sokaklarda yağmurlar başlayacak Olmalı, olacak, istiyorum Çiçek kokularından, iki bahardan uzak Her şeye yeniden, yeniden başlamak Çiçek kokularından, iki bahardan uzak Her şeye yeniden, yeniden başlamak Dudaklarında şarkı Göğsünde nefes olmak Dudaklarında şarkı Göğsünde nefes olmak Yağmurlarda seninle Islanmak istiyorum Bir gün Gözlerinde arzular Ellerin anlatmalı Saçların sırılsıklam omuzumda Olmalı, olacak, istiyorum Bir gün Gözlerinde arzular Ellerin anlatmalı Saçların sırılsıklam omuzumda Olmalı, olacak, istiyorum