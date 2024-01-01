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Gel yine küçüldü saatler
Zor benim işim bilemezsin
Kah sana boyanır gözlerim
Kah içimi bulutlar sarar
Can sana bölünür uykular
Yoksun yoksun kaç gün ya
Vurgun, yorgun derbeder
Buz gibi kış gecesinde
Bu sokak kedisi yapayalnız
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Dallar kiraz hava sıcak yaz canım
Dal dal kiraz aklımda dudakların
Özlemişim gel yanıma gel biraz
Bu ayrılık bitsin bu yaz gel canım
Takılıp kalmış gözlerim yapraklara
Dalda kirazlar yanyana
Biz ayrı düştük
Bekliyorum bir ihtimal gelirsin diye
Sende bu naz
Sensiz bu yaz olmaz canım
Dallar kiraz hava sıcak yaz canım
Kırmızı top güneş ateşler gibi
Koşmuşum, yorulmuşum susamışım
Dal dal kiraz aklımda dudakların
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Kaç kere söylemek istedim
Sevdiğimi özlediğimi sana
Beni hiç bırakma dediğim aklımda
Kaç kere dönmek istedim
Kaç kere dönemedim sana
Ne kadar uzakta olursan ol
Uzanıp ellerini tutabilirim
Kilitlenince kirpiklerim
Gözlerimin önündesin
Kaç kere, kaç kere
-
Bir geçen yazın sonrası
Sonbahar sancısı, nartanem
İçimde bilinmeyen aşkların
Yarım kalan şarkısı, nartanem
Güneşin ışıkları ısıtmıyor artık
Geceler hergün daha uzuyor nartanem
***
Dışarda sonbahar
Gönlümde sonbahar
Üşüyor kuşlar göçüyor kuşlar
Yanar ateşler dağlarda nartanem
Ve senin sevgin gönlümde
Bir geçen yazın sonrası sonbahar sancısı
Nartanem
İçimde bitmeyen aşkların yarım kalan şarkısı
Ne zaman, ne zaman geleceksin sen
Ne zaman kavuşmak sana nartanem
-
Sustu kapımın zili
Mektuplar kesildi
Sensiz uzun günlerin
Uykusuz geceleri
Gözüm yollardadır
Kulağım seste şimdi
***
Besbelli acıkmışım sevgine sevgilim, sevgilim
Her biten günün akşamında
İçimde bir kıvılcım önce
Sonra yakar beni yangının senin
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Çiçek kokularından, iki bahardan uzak
Her şeye yeniden, yeniden başlamak
Çiçek kokularından, iki bahardan uzak
Her şeye yeniden, yeniden başlamak
Dudaklarında şarkı
Göğsünde nefes olmak
Dudaklarında şarkı
Göğsünde nefes olmak
Yağmurlarda seninle
Islanmak istiyorum
Bir gün
Bitecek sessizliğin
Yüreğinde sevgiler
Sokaklarda yağmurlar başlayacak
Olmalı, olacak, istiyorum
Çiçek kokularından, iki bahardan uzak
Her şeye yeniden, yeniden başlamak
Çiçek kokularından, iki bahardan uzak
Her şeye yeniden, yeniden başlamak
Dudaklarında şarkı
Göğsünde nefes olmak
Dudaklarında şarkı
Göğsünde nefes olmak
Yağmurlarda seninle
Islanmak istiyorum
Bir gün
Gözlerinde arzular
Ellerin anlatmalı
Saçların sırılsıklam omuzumda
Olmalı, olacak, istiyorum
Bir gün
Gözlerinde arzular
Ellerin anlatmalı
Saçların sırılsıklam omuzumda
Olmalı, olacak, istiyorum
-
Öpüştüm resimlerinle
Şarkımız çaldı dinledim
Bütün gece bekledim
Yine sabah oluyor
***
Belki sen gelirsin diye
Işıkları söndürmedim
Yeni doğan sabaha
Hezimetim oluyor
***
İçimde hatıralar delik deşik
Mektupları okudum seçip seçip
Karanfili kokladım senin için
Odam hasret kokuyor
***
Aynanın karşısına geçip geçip
Kaderime ağladım içip içip
Gönül sayfam canım açık seçik
Senin adın yazıyor
-
Masum küçük bir öpücükten ne çıkar
Kimden ve neden saklanacak
Bir bahar akşamında bir vapurda
Kimseden kaçmadık ki
Bir bahar akşamında bir vapurda
Canımız öyle istedi
Masum küçük bir öpücükten ne çıkar
Kimden ve neden saklanacak
Bir bahar akşamında bir vapurda
Serin sular uçuşurken
Bir bahar akşamı bir vapurda
Canımız öyle istedi
Masum küçük bir öpücükten ne çıkar
Kimden ve neden saklanacak
-
Uykudan uyanmış
Gülermiş, bakarmış
Annesi onu çok öpermiş, severmiş
Okula gidermiş, yazarmış, çizermiş
Babası onu çok öpermiş, severmiş
***
Annesi onu çok
Babası onu çok
Herkesler onu çok severmiş, severmiş
***
Uykudan uyanmış
Gülermiş, bakarmış
Annesi onu çok öpermiş, severmiş
Okula gidermiş, yazarmış, çizermiş
Babası onu çok severmiş, öpermiş
***
Annesi onu çok
Babası onu çok
Herkesler onu çok severmiş, severmiş
***
Annesinin yavrusu
Kuzusu, pamuğu
Annesi ninni söyler
Can kuşu dinlermiş