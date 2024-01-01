İrem Candar

Bilmezdim bu derdin, seni yolundan Beni solumdan, edeceğini Bilmezdim en sessiz yanımdan Yağmuruna kan terleyeceğimi *** Bilmezdim çok yanlarımın Az yanımla, yetineceğini Uzaklarımın, yakınlığım Yakınlığımın uzaklara gönül vereceğini *** Bilmezdim, bilmezdim Bilmezdim, bilmezdim Bilmezdim, bilmezdim Bilmezdim, bilmezdim *** Yoksa küs müsün bana? Dilime ikâmet edenim Dargınsak eğer, üç günü geçeli aylar oluyor haberin olsun Ve burada yanık kokulu rüzgarlar çarpıyor yüzüme Beni soluğumdan tutuyor üşümelerim Boğazıma yapışmış sıtmalı kelimeler *** En yakın sağda park'a çektiler kendilerini Söz dinlemez oldu sözler Adına sır diyorlar sevmelerin Gürültülü harflerin sükûta izdivaç ediyorlar Mahrem duygularını telveye terk ediyorlar yani Yorulmadın mı dilimden sessiz çığlığım Senin yerin dağınıklığım Toparla kendimi *** Bilmezdim çok yanlarımın Az yanımla, yetineceğini Uzaklarımın, yakınlığım Yakınlığımın uzaklara gönül vereceğini *** Bilmezdim, bilmezdim Bilmezdim, bilmezdim Bilmezdim, bilmezdim Bilmezdim, bilmezdim