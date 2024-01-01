Ateş Ve Su Şarkı Sözleri
İrem Candar Ateş Ve Su şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İrem Candar Ateş Ve Su şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ateş Ve Su sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Bilmezdim bu derdin, seni yolundan
Beni solumdan, edeceğini
Bilmezdim en sessiz yanımdan
Yağmuruna kan terleyeceğimi
***
Bilmezdim çok yanlarımın
Az yanımla, yetineceğini
Uzaklarımın, yakınlığım
Yakınlığımın uzaklara gönül vereceğini
***
Bilmezdim, bilmezdim
Bilmezdim, bilmezdim
Bilmezdim, bilmezdim
Bilmezdim, bilmezdim
***
Yoksa küs müsün bana?
Dilime ikâmet edenim
Dargınsak eğer, üç günü geçeli aylar oluyor haberin olsun
Ve burada yanık kokulu rüzgarlar çarpıyor yüzüme
Beni soluğumdan tutuyor üşümelerim
Boğazıma yapışmış sıtmalı kelimeler
***
En yakın sağda park'a çektiler kendilerini
Söz dinlemez oldu sözler
Adına sır diyorlar sevmelerin
Gürültülü harflerin sükûta izdivaç ediyorlar
Mahrem duygularını telveye terk ediyorlar yani
Yorulmadın mı dilimden sessiz çığlığım
Senin yerin dağınıklığım
Toparla kendimi
***
Bilmezdim çok yanlarımın
Az yanımla, yetineceğini
Uzaklarımın, yakınlığım
Yakınlığımın uzaklara gönül vereceğini
***
Bilmezdim, bilmezdim
Bilmezdim, bilmezdim
Bilmezdim, bilmezdim
Bilmezdim, bilmezdim