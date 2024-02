İrem Candar

Yoldan geçen bir adam, kendini arıyor Kim bilir neler yapmış, nereden geliyor? Cebindeki taşları kimden saklıyor? Soruyor *** Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne? Şimdi her şeyi düşünmemenin yeri Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne? O sen misin, neden böylesin? *** Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne? Şimdi her şeyi düşünmemenin yeri Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne? O sen misin, neden böylesin? *** Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne? Şimdi her şeyi düşünmemenin yeri Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne? O sen misin, neden böylesin? *** Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne? Şimdi her şeyi düşünmemenin yeri Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne? O sen misin, neden böylesin?