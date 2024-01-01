İrem Candar

Erik Ağacı Şarkı Sözleri
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Üz beni değiştirmez gerçeği
Kapalı kutum yangınlarım sen
Gözleri ateştendir elleri
Sarıyor gittikçe sıyırıyor kalbimi
Bir şey olsun bir şeyler olsun
Bir şey olsun bir şeyler olsun
Ne bu üstündeki ilginç koku
Konuşuyor sanki anlatıyor durmadan
Ne bu üstündeki ilginç koku
Konuşuyor sanki anlatır durmadan
Konuşmak unutmak ve karışmak birbirimize
Konuşmak unutmak ve karışmak
Konuşmak unutmak ve karışmak birbirimize
Konuşmak unutmak ve karışmak
***
Üz beni değiştirmez gerçeği
Kapalı kutum yangınlarım sen
Gözleri ateştendir elleri
Sarıyor gittikçe sıyırıyor kalbimi
Bir şey olsun bir şeyler olsun
Bir şey olsun bir şeyler olsun
Ne bu üstündeki ilginç koku
Konuşuyor sanki anlatıyor durmadan
Ne bu üstündeki ilginç koku
Konuşuyor sanki anlatır durmadan
Konuşmak unutmak ve karışmak birbirimize
Konuşmak unutmak ve karışmak
Konuşmak unutmak ve karışmak birbirimize
Konuşmak unutmak ve karışmak
-
Yoldan geçen bir adam, kendini arıyor
Kim bilir neler yapmış, nereden geliyor?
Cebindeki taşları kimden saklıyor?
Soruyor
***
Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne?
Şimdi her şeyi düşünmemenin yeri
Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne?
O sen misin, neden böylesin?
***
Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne?
Şimdi her şeyi düşünmemenin yeri
Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne?
O sen misin, neden böylesin?
***
Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne?
Şimdi her şeyi düşünmemenin yeri
Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne?
O sen misin, neden böylesin?
***
Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne?
Şimdi her şeyi düşünmemenin yeri
Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne?
O sen misin, neden böylesin?
-
Küçücük bir, köşeye, sığındım, ama küçücük
Şu evrende, bir nokta bile değilim
Bütünüm, bütüne aidim, kendime dairim
Karanlıktan doğar aydınlıklar
Beni baştan al, uzat, sona sar aslında
***
Rüya, aslında
Rüya, aslında
Çok uzaklarda bir çocuk
Şu an seni düşünüyor olabilir
Nerden geldiysen, orda son bulacağız aslında
***
Küçücük bir, köşeye, sığındım, ama küçücük
Şu evrende, bir nokta bile değilim
Bütünüm, bütüne aidim, kendime dairim
Karanlıktan doğar aydınlıklar
Beni baştan al, uzat, sona sar aslında
***
Çok uzaklarda bir çocuk
Şu an seni düşünüyor olabilir
Nerden geldiysen, orda son bulacağız aslında
Rüya, aslında
Rüya, aslında