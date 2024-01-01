İrem Candar

Duş Bu aşk bizi nereye kadar savurursa O kadar acıtacak canımızı ama olsun Daldır elini, göğsüme Al kalbimi Bul damarımı bas ilacı Dindir acımı Çok mutluyum şu anda Ellerim vücudunda Umurumda değil artık dünya Son defaymış gibi Kaybederken kendimi En ucuz şaraplarda Son defaymış gibi Kaybederken kendimi Sırılsıklam vücudunda Eğildim, öptüm dudaklarından Saç telin vücudundan küvete aktığında İçindeyim, içimdesin anladım Aşk kanımda, kasıklarımda Çok mutluyum şu anda Ellerim vücudunda Umurumda değil artık dünya Son defaymış gibi Kaybederken kendimi En ucuz şaraplarda Son defaymış gibi Kaybederken kendimi Sırılsıklam vücudunda Güneşteyim, eriyor balmumum Sabır sabır dökük kanatlarım Aksın bacaklarından oluk oluk Milyonlarca doğmayacak çocuklarım Son defaymış gibi Kaybederken kendimi En ucuz şaraplarda Son defaymış gibi Kaybederken kendimi Sırılsıklam vücudunda Son defaymış gibi Kaybederken kendimi Sırılsıklam vücudunda Son defaymış gibi Kaybederken kendimi Sırılsıklam vücudunda

Kişisel Bir Şey Kişisel Bir Şey Değil Bu Yaşamak Zor Buralarda Kimdendi Bu “Yara” Diye Kalbine Sorduğunda Gerçeği İstiyorsan Diyeceklerimi Unuttum Garip Geliyor Dostlar İz Bırakmadan Kaybolunca * Bilirim Geri Gelmezler Ama En Güzel Günleriydi Onlar Hayatımın * Bazen Bir Fısıltı Çıkar Bağırmaya Çalışınca Tek Bir Umut Bile Yok Mu İnsan Geçmişle Yaşayınca Son Kez İnan Yalan Olsa Da Bazen Bir Rüya Yeter Kendimi Kandırabilirim İkimiz De Görürsek Eğer * Bilirim Geri Gelmezler Ama En Güzel Günleriydi Onlar Hayatımın

Bugün Bugün Sözlükler kusuyorum Cümleler kuramazken dün Denize döktüm kendimi Ucuza gitmeyeyim diye Bugün Sıyrıldım rollerimden Mutluyum Çünkü artık yokum Bugün Boğulurdum her sağanakta Yüzmeyi öğrenmişim sanki Bugün Bir tuzağa kaptırmıştım kendimi Ama eminim Tanrı var Bugün Bugün Evimi yaktım Kitapları attım Yıkandım temizim artık Bugün Çok giyildim Çok pot yaptım Ütülüyüm jilet gibi Bugün Siz de mi dostlarım, dedim Öyleyse düş, Sezar Bugün, bugün, bugün Boğulurdum her sağanakta Yüzmeyi öğrenmişim sanki Bugün Bir tuzağa kaptırmıştım kendimi Ama eminim Tanrı var Bugün, bugün Haa, haa, haa Aa, aa, aa, aa Aa, aa, aa, aa Aa, aa, aa, aa Aa, aa, aa, aa Aa, aa, aa, aa Hayat koyu bir balgam Sert bir pornoydu dün Aa, aa, aa, aa Aa, aa, aa, aa Aa, aa, aa, aa Aa, aa, aa

Senden Önce Senden Sonra Bu çığlık çığlığa dalgalar ve hüzünlü güzel martılar Rüzgara çarpıp çarpıp gelip, doluyorlar kalbime Yalnızım uçurum kıyısında, hayat ve ölüm arasında Tüm hayatım akıp geçiyor ayaklarımın altında Daha kaç vücut gerekli benim seni unutmama? *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama? *** Sıkı bir yağmur yağsa şimdi, beni de oluklardan akıtsa Sonra denize karışsam eğer o beni çağırırsa Yalnızım uçurum kıyısında, hayat ve ölüm arasında Tüm hayatım akıp geçiyor ayaklarımın altında Daha kaç vücut gerekli, benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama? *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama?

Gökdelenler Uzun uzun seyrettim seni Diğer köşesinden barın Bir karakter oturttum Yüzüne, kalbine *** Uzaktan bakıp insanlara Konuşmalar yazdım dudaklara Sonra kendime baktım Tıklım tıklım yalnızdım *** Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya Ben hayatım boyunca Bu yüzden kupkuru ağzım Bak geçmedi yıllarca *** Kalbimi yuvarladım sana Seni tanımasam da Tezgahtan önüne Bir yudum al diye *** Eğer hoşuna giderse Daha daha iç diye Bu kadarı yetsin artık Bu gece *** Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya Ben hayatım boyunca Bu yüzden kupkuru ağzım Bak geçmedi yıllarca *** Belki sen bulursun diye Artık son şansımsın Korkma ısrar yok bende Avunurum içkiyle *** Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya Ben hayatım boyunca Bu yüzden kupkuru ağzım Bak geçmedi yıllarca *** Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya Ben hayatım boyunca Bu yüzden kupkuru ağzım Bak geçmedi yıllarca