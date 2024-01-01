İrem Candar

İki Aşk Şarkı Sözleri
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İki aşk
İstanbul'da kaybolmuş
İki aşk
Sonsuzlukta buluşmuş
***
İstermiş ki hep yaşasın başladığı gibi hayata
Rüzgârıyla bir yelkenli doğmuştu yanlış zamanda
Sessizlikte bir çığılıktı, hazır değildi günaha
Nefessiz kalmıştı aşksızlıktan
***
İki aşk
İstanbul'da kaybolmuş
İki aşk
Sonsuzlukta buluşmuş
İstermiş ki hep yaşasın başladığı gibi hayata
Rüzgârıyla bir yelkenli doğmuştu yanlış zamanda
Sessizlikte bir çığılıktı, hazır değildi günaha
Nefessiz kalmıştı aşksızlıktan
***
İki aşk
İstanbul'da kaybolmuş
İki aşk
Sonsuzlukta buluşmuş
***
İki aşk
İstanbul'da kaybolmuş
İki aşk
Sonsuzlukta buluşmuş