İrem Candar

Küçücük bir, köşeye, sığındım, ama küçücük Şu evrende, bir nokta bile değilim Bütünüm, bütüne aidim, kendime dairim Karanlıktan doğar aydınlıklar Beni baştan al, uzat, sona sar aslında *** Rüya, aslında Rüya, aslında Çok uzaklarda bir çocuk Şu an seni düşünüyor olabilir Nerden geldiysen, orda son bulacağız aslında *** Küçücük bir, köşeye, sığındım, ama küçücük Şu evrende, bir nokta bile değilim Bütünüm, bütüne aidim, kendime dairim Karanlıktan doğar aydınlıklar Beni baştan al, uzat, sona sar aslında *** Çok uzaklarda bir çocuk Şu an seni düşünüyor olabilir Nerden geldiysen, orda son bulacağız aslında Rüya, aslında Rüya, aslında

Yoldan geçen bir adam, kendini arıyor Kim bilir neler yapmış, nereden geliyor? Cebindeki taşları kimden saklıyor? Soruyor *** Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne? Şimdi her şeyi düşünmemenin yeri Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne? O sen misin, neden böylesin? *** Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne? Şimdi her şeyi düşünmemenin yeri Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne? O sen misin, neden böylesin? *** Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne? Şimdi her şeyi düşünmemenin yeri Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne? O sen misin, neden böylesin? *** Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne? Şimdi her şeyi düşünmemenin yeri Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne? O sen misin, neden böylesin?