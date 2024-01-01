İrem Candar

Yoldan Geçen Adam Yoldan geçen bir adam, kendini arıyor Kim bilir neler yapmış, nereden geliyor? Cebindeki taşları kimden saklıyor? Soruyor *** Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne? Şimdi her şeyi düşünmemenin yeri Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne? O sen misin, neden böylesin? *** Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne? Şimdi her şeyi düşünmemenin yeri Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne? O sen misin, neden böylesin? *** Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne? Şimdi her şeyi düşünmemenin yeri Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne? O sen misin, neden böylesin? *** Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne? Şimdi her şeyi düşünmemenin yeri Bunun cezası neyse çekilecek, daha ne? O sen misin, neden böylesin?

Bir Şey Olsun Üz beni değiştirmez gerçeği Kapalı kutum yangınlarım sen Gözleri ateştendir elleri Sarıyor gittikçe sıyırıyor kalbimi Bir şey olsun bir şeyler olsun Bir şey olsun bir şeyler olsun Ne bu üstündeki ilginç koku Konuşuyor sanki anlatıyor durmadan Ne bu üstündeki ilginç koku Konuşuyor sanki anlatır durmadan Konuşmak unutmak ve karışmak birbirimize Konuşmak unutmak ve karışmak Konuşmak unutmak ve karışmak birbirimize Konuşmak unutmak ve karışmak *** Üz beni değiştirmez gerçeği Kapalı kutum yangınlarım sen Gözleri ateştendir elleri Sarıyor gittikçe sıyırıyor kalbimi Bir şey olsun bir şeyler olsun Bir şey olsun bir şeyler olsun Ne bu üstündeki ilginç koku Konuşuyor sanki anlatıyor durmadan Ne bu üstündeki ilginç koku Konuşuyor sanki anlatır durmadan Konuşmak unutmak ve karışmak birbirimize Konuşmak unutmak ve karışmak Konuşmak unutmak ve karışmak birbirimize Konuşmak unutmak ve karışmak