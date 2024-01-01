İrem Derici

Acemi Balık Beni kalbimden vuranlar var ya Sürüne sürüne sürüne kapımı çalacak Karşıma geçip kıs kıs gülenler var ya Kapanıp önümde diz çöküp ağlayacak *** Beni kalbimden vuranlar var ya Sürüne sürüne sürüne kapımı çalacak Karşıma geçip kıs kıs gülenler var ya Kapanıp önümde diz çöküp ağlayacak *** Eder miyim, eder miyim Deli miyim affeder miyim İsmine bir çizgi attım Artık seni bağlamaz benim hayatım *** Bükeceksin boynunu güller gibi sararıp Acemi balık gibi ağlara dolanıp Pişman da olsan kapımda yatsan Tarih bile yazsan kimin umrunda *** Bükeceksin boynunu güller gibi sararıp Acemi balık gibi ağlara dolanıp Pişman da olsan kapımda yatsan Tarih bile yazsan kimin umrunda

Beni Sana Hapsettin Böyle yazılmış bilirim alnıma Hasret acısı göğsümde yara *** Böyle yazılmış bilirim alnıma Hasret acısı göğsümde yara *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin Dayanamam yokluğuna *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Alışamadım inan inan yokluğuna *** Bir sen vardın yüreğime sardığım Canımı paylaştığım Düşlerime hasret yağdı *** Bir sen vardın yüreğime sardığım Canımı paylaştığım, nerdesin? *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin Dayanamam yokluğuna *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin, nerdesin? *** Böyle yazılmış bilirim alnıma Hasret acısı göğsümde yara *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin Dayanamam yokluğuna *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin Dayanamam yokluğuna *** Bir sen vardın yüreğime sardığım Canımı paylaştığım Düşlerime hasret yağdı *** Bir sen vardın yüreğime sardığım Canımı paylaştığım, nerdesin? *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin nerdesin?

Bende Hüküm Sür Gönlümü çeldi edası hoş sedası Koydum aklıma benim olacak Durmadı gidiverdi bilmez Bütün yolları bana çıkacak *** Gönlümü çeldi edası hoş sedası Koydum aklıma benim olacak Durmadı gidiverdi bilmez Bütün yolları bana çıkacak *** Gel sormam kimler öpmüş dudaklarını Gel bir dokunuş unutturur günahlarını *** Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman *** Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman *** Gönlümü çeldi edası hoş sedası Koydum aklıma benim olacak Durmadı gidiverdi bilmez Bütün yolları bana çıkacak *** Gönlümü çeldi edası hoş sedası Koydum aklıma benim olacak Durmadı gidiverdi bilmez Bütün yolları bana çıkacak *** Gel, sormam kimler öpmüş dudaklarını Gel, bir dokunuş unutturur günahlarını *** Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman *** Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman *** Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman

Kaçın Kurası Gönül gözüm kapalı Bilerek sana yazılıyorum A penceresi aralı Her yerine bayılıyorum *** Yavrum baban nereli Nereden bu kaşın gözün temeli Sana neler demeli Ay seni çıtır çıtır yemeli *** Anam babam aman, kaçın kurası bu Ne baş belası bu, gönül kirası Anam babam aman, kaçın kurası bu Ne baş belası bu, gönül kirası ah *** Aman bize nasip olur inşallah Boyuna da posuna da bin maşallah Senden gelecek cefalara, nazlara Sözlere, sazlara eyvallah *** Aman bize nasip olur inşallah Boyuna da posuna da bin maşallah Senden gelecek cefalara, nazlara Sözlere, sazlara eyvallah *** Gönül gözüm kapalı Bilerek sana yazılıyorum A penceresi aralı Her yerine bayılıyorum *** Yavrum baban nereli Nereden bu kaşın gözün temeli Sana neler demeli Ay seni çıtır çıtır yemeli *** Anam babam aman, kaçın kurası bu Ne baş belası bu, gönül kirası Anam babam aman, kaçın kurası bu Ne baş belası bu, gönül kirası ah *** Aman bize nasip olur inşallah Boyuna da posuna da bin maşallah Senden gelecek cefalara, nazlara Sözlere, sazlara eyvallah *** Aman bize nasip olur inşallah Boyuna da posuna da bin maşallah Senden gelecek cefalara, nazlara Sözlere, sazlara eyvallah *** Aman bize nasip olur inşallah Boyuna da posuna da bin maşallah Senden gelecek cefalara, nazlara Sözlere, sazlara eyvallah *** Aman bize nasip olur inşallah Boyuna da posuna da bin maşallah Senden gelecek cefalara, nazlara Sözlere, sazlara eyvallah

Kurşun Adres Sormaz ki Yine de sen, son sevdiğim Uğruna sevgiler aşklar tükettiğim Yine de sen, tek bildiğim Yollarına aşk tohumları serdiğim Yine de sen, son sevdiğim Uğruna sevgiler aşklar tükettiğim Yine de sen, tek bildiğim Yollarına aşk tohumları serdiğim Bu can buna hayran Sevişine kurban Alıştırmasaydın insafsız Bu can sana hayran Gülüşüne kurban Şimdi vazgeçemem ben inan Kurşun adres sormaz ki Yaktın beni en derinden Depremlerde yine yüreğim Yangınlar çaresiz Kurşun adres sormaz ki Yaktın beni en derinden Depremlerde yine yüreğim Yangınlar çaresiz Dön gel yine sev beni Sar sevgine sevgimi Nefes gibi muhtacım sana Dön gel yine sev beni Sar sevgine sevgimi Nefes gibi muhtacım sana Nefes gibi muhtacım sana Yine de ben, hep seninim İlk şarabı senin elinden içmişim Yine de sen, ille de sen Senin ilacın bil ki bende sevgilim Yine de ben, hep seninim İlk şarabı senin elinden içmişim Yine de sen, ille de sen Benim ilacım bil ki sende sevgilim Bu can buna hayran Sevişine kurban Alıştırmasaydın insafsız Bu can sana hayran Gülüşüne kurban Şimdi vazgeçemem ben inan Kurşun adres sormaz ki Yaktın beni en derinden Depremlerde yine yüreğim Yangınlar çaresiz Kurşun adres sormaz ki Yaktın beni en derinden Depremlerde yine yüreğim Yangınlar çaresiz Dön gel yine sev beni Sar sevgine sevgimi Nefes gibi muhtacım sana Dön gel yine sev beni Sar sevgine sevgimi Nefes gibi muhtacım sana Nefes gibi muhtacım Günahın özü ise seni sevmek Cezam cehennem olsun

Yok Dostum Zor Dostum Saklama artık gerçeği Senden öğrenmeliyim Göze mi geldi aşkımız, söyle Ben bilmeliyim *** Başkası varsa, karşımda durma Çek, git yoluna Her şey burada bitmeli *** Yok dostum, zor dostum Bu böyle olmaz Kaderden arkadaş İnan kaçılmaz *** Şüphe varsa eğer Sevgi yaşanmaz Yalan dolanlarla Zaman aşılmaz *** Ne yeminler etmiştin Hani beni sevmiştin Uğrumda can vermiştin Ya şimdiki bu halin *** Yok dostum, zor dostum Bu böyle olmaz Kaderden arkadaş İnan kaçılmaz *** Şüphe varsa eğer Sevgi yaşanmaz Yalan dolanlarla Zaman aşılmaz *** Kabahat bende Belki de sende, bilemiyorum Kördüğüm oldu Bu işin sonu, çözemiyorum *** Gözyaşı değil Süzülen gözden, ağlamıyorum Sensizliğe hazırım *** Yok dostum, zor dostum Bu böyle olmaz Kaderden arkadaş İnan kaçılmaz *** Şüphe varsa eğer Sevgi yaşanmaz Yalan dolanlarla Zaman aşılmaz *** Ne yeminler etmiştin Hani beni sevmiştin Uğrumda can vermiştin Ya şimdiki bu halin *** Yok dostum, zor dostum Bu böyle olmaz Kaderden arkadaş İnan kaçılmaz *** Şüphe varsa eğer Sevgi yaşanmaz Yalan dolanlarla (Zaman aşılmaz) *** Yok dostum, zor dostum Bu böyle olmaz Kaderden arkadaş İnan kaçılmaz *** Şüphe varsa eğer Sevgi yaşanmaz Yalan dolanlarla Zaman aşılmaz

Gidiyorum Zaman sadece birazcık zaman Geçici bu öfke, bu hırs, bu intikam Acılarımız tarih kadar eski Nefes alıp vermek misali olağan *** Zaman sadece birazcık zaman Son bulduğu yerde sevgiler bir tek an Böyle benzer izler etrafında Alışkanlıklarımız bile sıradan *** Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde Gidiyorum kokun hala üzerimde Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar Bir kendim bir ben gidiyorum *** Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde Gidiyorum kokun hala üzerimde Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar Bir kendim bir ben gidiyorum *** Zaman sadece birazcık zaman Kızgınlığım yalnızlıktan korktuğumdan Bilirsin karanlıktan da ürkerim çocuklar gibi Işıkları hep yakarım bu korkudan *** Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde Gidiyorum kokun hala üzerimde Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar Bir kendim bir ben gidiyorum *** Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde Gidiyorum kokun hala üzerimde Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar Bir kendim bir ben gidiyorum *** Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde Gidiyorum kokun hala üzerimde Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar Bir kendim bir ben gidiyorum