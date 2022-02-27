İrem Derici

Beni kalbimden vuranlar var ya Sürüne sürüne sürüne kapımı çalacak Karşıma geçip kıs kıs gülenler var ya Kapanıp önümde diz çöküp ağlayacak *** Beni kalbimden vuranlar var ya Sürüne sürüne sürüne kapımı çalacak Karşıma geçip kıs kıs gülenler var ya Kapanıp önümde diz çöküp ağlayacak *** Eder miyim, eder miyim Deli miyim affeder miyim İsmine bir çizgi attım Artık seni bağlamaz benim hayatım *** Bükeceksin boynunu güller gibi sararıp Acemi balık gibi ağlara dolanıp Pişman da olsan kapımda yatsan Tarih bile yazsan kimin umrunda *** Bükeceksin boynunu güller gibi sararıp Acemi balık gibi ağlara dolanıp Pişman da olsan kapımda yatsan Tarih bile yazsan kimin umrunda