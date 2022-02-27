Nâlân Şarkı Sözleri
İrem Derici Nâlân şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İrem Derici Nâlân şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nâlân sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Beni kalbimden vuranlar var ya
Sürüne sürüne sürüne kapımı çalacak
Karşıma geçip kıs kıs gülenler var ya
Kapanıp önümde diz çöküp ağlayacak
***
Beni kalbimden vuranlar var ya
Sürüne sürüne sürüne kapımı çalacak
Karşıma geçip kıs kıs gülenler var ya
Kapanıp önümde diz çöküp ağlayacak
***
Eder miyim, eder miyim
Deli miyim affeder miyim
İsmine bir çizgi attım
Artık seni bağlamaz benim hayatım
***
Bükeceksin boynunu güller gibi sararıp
Acemi balık gibi ağlara dolanıp
Pişman da olsan kapımda yatsan
Tarih bile yazsan kimin umrunda
***
Bükeceksin boynunu güller gibi sararıp
Acemi balık gibi ağlara dolanıp
Pişman da olsan kapımda yatsan
Tarih bile yazsan kimin umrunda
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