Affeder Mi Aşk Bizi Şarkı Sözleri
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İrem Derici
Affeder Mi Aşk Bizi
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Affeder mi aşk bizi, unutur mu sence?
Bırakırsak zamanın acımasız kollarına bu sevgiyi
Affeder mi aşk bizi, kırılmaz mı sence?
Unutursak yeniden bozuk da yazmaz mı, çizmez mi kaderi?
***
Alışıyor musun?
Alışıyor mu kalbin benim eksikliğime?
Unutuyor musun?
Siliniyor mu yazdıklarım defterlerine?
***
Yeniliyor musun?
"Ah" diyor mu yaptıkların ettiklerine?
Düşünüyor musun?
Baş ediyor mu aklın bizi kaybettiğine?
***
Affeder mi aşk bizi, unutur mu sence?
Bırakırsak zamanın acımasız kollarına bu sevgiyi
Affeder mi aşk bizi, kırılmaz mı sence?
Unutursak yeniden bozuk da yazmaz mı, çizmez mi kaderi?
***
Alışıyor musun?
Alışıyor mu kalbin benim eksikliğime?
Unutuyor musun?
Siliniyor mu yazdıklarım defterlerine?
***
Yeniliyor musun?
"Ah" diyor mu yaptıkların ettiklerine?
Düşünüyor musun?
Baş ediyor mu aklın bizi kaybettiğine?
***
Alışıyor musun?
Alışıyor mu kalbin benim eksikliğime?
Unutuyor musun?
Siliniyor mu yazdıklarım defterlerine?
***
Yeniliyor musun?
"Ah" diyor mu yaptıkların ettiklerine?
Düşünüyor musun?
Baş ediyor mu aklın bizi kaybettiğine?