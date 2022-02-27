İrem Derici

Affeder mi aşk bizi, unutur mu sence? Bırakırsak zamanın acımasız kollarına bu sevgiyi Affeder mi aşk bizi, kırılmaz mı sence? Unutursak yeniden bozuk da yazmaz mı, çizmez mi kaderi? *** Alışıyor musun? Alışıyor mu kalbin benim eksikliğime? Unutuyor musun? Siliniyor mu yazdıklarım defterlerine? *** Yeniliyor musun? "Ah" diyor mu yaptıkların ettiklerine? Düşünüyor musun? Baş ediyor mu aklın bizi kaybettiğine? *** Affeder mi aşk bizi, unutur mu sence? Bırakırsak zamanın acımasız kollarına bu sevgiyi Affeder mi aşk bizi, kırılmaz mı sence? Unutursak yeniden bozuk da yazmaz mı, çizmez mi kaderi? *** Alışıyor musun? Alışıyor mu kalbin benim eksikliğime? Unutuyor musun? Siliniyor mu yazdıklarım defterlerine? *** Yeniliyor musun? "Ah" diyor mu yaptıkların ettiklerine? Düşünüyor musun? Baş ediyor mu aklın bizi kaybettiğine? *** Alışıyor musun? Alışıyor mu kalbin benim eksikliğime? Unutuyor musun? Siliniyor mu yazdıklarım defterlerine? *** Yeniliyor musun? "Ah" diyor mu yaptıkların ettiklerine? Düşünüyor musun? Baş ediyor mu aklın bizi kaybettiğine?