Aşk Eşittir Biz Şarkı Sözleri
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İrem Derici
Aşk Eşittir Biz
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Bir masal yazdım el eleyiz biz.
Bir hayal çizdim göz gözeyiz biz.
Bir dünya diledim sadece senle.
Kocaman harflerle aşk eşittir biz.
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Bir rüya gördüm aşktan ibaret.
Aşk dediğim yani senden ibaret.
Cenneti yaşıyor bu kalbim senle.
Kalbimin her atışı senden ibaret.
***
Sence de bazen çok saçmalamıyor muyuz?
Ufacık sorunları bile büyütmüyor muyuz?
Böyle ayrı kalmanın kime faydası var aşkım?
Mutlu olmayı hak etmiyor muyuz?
***
Gel yârim gönlüme, huzur ver ömrüme,
Söylesin tüm şarkılar.
Sevdamız bir melek, uçuyor göklerde,
Kıskansın tüm aşıklar.
***
Gel yârim gönlüme, huzur ver ömrüme,
Söylesin tüm şarkılar.
Sevdamız bir melek, uçuyor göklerde,
Kıskansın tüm aşıklar.
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