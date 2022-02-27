İrem Derici

Bir masal yazdım el eleyiz biz. Bir hayal çizdim göz gözeyiz biz. Bir dünya diledim sadece senle. Kocaman harflerle aşk eşittir biz. *** Bir rüya gördüm aşktan ibaret. Aşk dediğim yani senden ibaret. Cenneti yaşıyor bu kalbim senle. Kalbimin her atışı senden ibaret. *** Sence de bazen çok saçmalamıyor muyuz? Ufacık sorunları bile büyütmüyor muyuz? Böyle ayrı kalmanın kime faydası var aşkım? Mutlu olmayı hak etmiyor muyuz? *** Gel yârim gönlüme, huzur ver ömrüme, Söylesin tüm şarkılar. Sevdamız bir melek, uçuyor göklerde, Kıskansın tüm aşıklar. *** Gel yârim gönlüme, huzur ver ömrüme, Söylesin tüm şarkılar. Sevdamız bir melek, uçuyor göklerde, Kıskansın tüm aşıklar.