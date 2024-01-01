İrem Derici

Çek uzat dilediğin kadar Yetecek kadar uzamaz yaz O kırık şezlong bizi Unutamaz kolay kolay *** Yarışırdık plaja kadar Edebiyat bi' yere kadar Şiir yazmış canım ya Yazısı çengel bulmaca *** Ne sevmiş ne öpmüş ne yüzmüş Hep kıyısından dönmüş Ne görmüş ne duymuş Hep susmuş, beni mi bekliyo'muş? *** Aşk, kışlıkları giy, üşüyo' musun? Biz gittik, sen de geliyor musun? Sonbahar mısın? Aman ne güzelsin İkimizden uzak duruyor musun? *** Aşk, kışlıkları giy, üşüyo' musun? Biz gittik, sen de geliyor musun? Sonbahar mısın? Aman ne güzelsin İkimizden uzak duruyor musun? *** Çek uzat dilediğin kadar Yetecek kadar uzamaz yaz O kırık şezlong bizi Unutamaz kolay kolay *** Yarışırdık plaja kadar Edebiyat bi' yere kadar Şiir yazmış canım ya Yazısı çengel bulmaca *** Ne sevmiş ne öpmüş ne yüzmüş Hep kıyısından dönmüş Ne görmüş ne duymuş Hep susmuş, beni mi bekliyo'muş? *** Aşk, kışlıkları giy, üşüyo' musun? Biz gittik, sen de geliyor musun? Sonbahar mısın? Aman ne güzelsin İkimizden uzak duruyor musun? *** Aşk, kışlıkları giy, üşüyo' musun? Biz gittik, sen de geliyor musun? Sonbahar mısın? Aman ne güzelsin İkimizden uzak duruyor musun? *** Aşk, kışlıkları giy, üşüyo' musun? Biz gittik, sen de geliyor musun? Sonbahar mısın? Aman ne güzelsin İkimizden uzak duruyor musun? *** Aşk, kışlıkları giy, üşüyo' musun? Biz gittik, sen de geliyor musun? Sonbahar mısın? Aman ne güzelsin İkimizden uzak duruyor musun?