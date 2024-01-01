Aşk, Kışlıkları Giy Şarkı Sözleri
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İrem Derici
Aşk, Kışlıkları Giy
Tüm Şarkıları
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Çek uzat dilediğin kadar
Yetecek kadar uzamaz yaz
O kırık şezlong bizi
Unutamaz kolay kolay
***
Yarışırdık plaja kadar
Edebiyat bi' yere kadar
Şiir yazmış canım ya
Yazısı çengel bulmaca
***
Ne sevmiş ne öpmüş ne yüzmüş
Hep kıyısından dönmüş
Ne görmüş ne duymuş
Hep susmuş, beni mi bekliyo'muş?
***
Aşk, kışlıkları giy, üşüyo' musun?
Biz gittik, sen de geliyor musun?
Sonbahar mısın?
Aman ne güzelsin
İkimizden uzak duruyor musun?
***
Aşk, kışlıkları giy, üşüyo' musun?
Biz gittik, sen de geliyor musun?
Sonbahar mısın?
Aman ne güzelsin
İkimizden uzak duruyor musun?
***
Çek uzat dilediğin kadar
Yetecek kadar uzamaz yaz
O kırık şezlong bizi
Unutamaz kolay kolay
***
Yarışırdık plaja kadar
Edebiyat bi' yere kadar
Şiir yazmış canım ya
Yazısı çengel bulmaca
***
Ne sevmiş ne öpmüş ne yüzmüş
Hep kıyısından dönmüş
Ne görmüş ne duymuş
Hep susmuş, beni mi bekliyo'muş?
***
Aşk, kışlıkları giy, üşüyo' musun?
Biz gittik, sen de geliyor musun?
Sonbahar mısın?
Aman ne güzelsin
İkimizden uzak duruyor musun?
***
Aşk, kışlıkları giy, üşüyo' musun?
Biz gittik, sen de geliyor musun?
Sonbahar mısın?
Aman ne güzelsin
İkimizden uzak duruyor musun?
***
Aşk, kışlıkları giy, üşüyo' musun?
Biz gittik, sen de geliyor musun?
Sonbahar mısın?
Aman ne güzelsin
İkimizden uzak duruyor musun?
***
Aşk, kışlıkları giy, üşüyo' musun?
Biz gittik, sen de geliyor musun?
Sonbahar mısın?
Aman ne güzelsin
İkimizden uzak duruyor musun?