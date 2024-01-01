İrem Derici

-
Çek uzat dilediğin kadar
Yetecek kadar uzamaz yaz
O kırık şezlong bizi
Unutamaz kolay kolay
***
Yarışırdık plaja kadar
Edebiyat bi' yere kadar
Şiir yazmış canım ya
Yazısı çengel bulmaca
***
Ne sevmiş ne öpmüş ne yüzmüş
Hep kıyısından dönmüş
Ne görmüş ne duymuş
Hep susmuş, beni mi bekliyo'muş?
***
Aşk, kışlıkları giy, üşüyo' musun?
Biz gittik, sen de geliyor musun?
Sonbahar mısın?
Aman ne güzelsin
İkimizden uzak duruyor musun?
***
Aşk, kışlıkları giy, üşüyo' musun?
Biz gittik, sen de geliyor musun?
Sonbahar mısın?
Aman ne güzelsin
İkimizden uzak duruyor musun?
***
Çek uzat dilediğin kadar
Yetecek kadar uzamaz yaz
O kırık şezlong bizi
Unutamaz kolay kolay
***
Yarışırdık plaja kadar
Edebiyat bi' yere kadar
Şiir yazmış canım ya
Yazısı çengel bulmaca
***
Ne sevmiş ne öpmüş ne yüzmüş
Hep kıyısından dönmüş
Ne görmüş ne duymuş
Hep susmuş, beni mi bekliyo'muş?
***
Aşk, kışlıkları giy, üşüyo' musun?
Biz gittik, sen de geliyor musun?
Sonbahar mısın?
Aman ne güzelsin
İkimizden uzak duruyor musun?
***
Aşk, kışlıkları giy, üşüyo' musun?
Biz gittik, sen de geliyor musun?
Sonbahar mısın?
Aman ne güzelsin
İkimizden uzak duruyor musun?
***
Aşk, kışlıkları giy, üşüyo' musun?
Biz gittik, sen de geliyor musun?
Sonbahar mısın?
Aman ne güzelsin
İkimizden uzak duruyor musun?
***
Aşk, kışlıkları giy, üşüyo' musun?
Biz gittik, sen de geliyor musun?
Sonbahar mısın?
Aman ne güzelsin
İkimizden uzak duruyor musun?
-
Yanıp yanıp söndüğümden haberin yok
Durup durup güldüğümden çok aşığım çok
Yasaklıyız ezelinden müsadeniz yok
Vasat mıyız güzelinden oyunumuz çok
***
Dantellenmiş geceler
Kan kırmızı ojeler
Kesik kesik cümleler
Cık cık cık daha neler
***
Yansın geceler
Sabahına söndürelim
Beni yak beni yık beni hapset
İçine çek bebeğim
***
Yansın geceler
Sabahına söndürelim
Beni yak beni yık beni hapset
İçine çek bebeğim
***
Yanıp yanıp söndüğümden, haberin yok...
***
Yanıp yanıp söndüğümden haberin yok
Durup durup güldüğümden çok aşığım çok
Yasaklıyız ezelinden müsadeniz yok
Vasat mıyız güzelinden oyunumuz çok
***
Dantellenmiş geceler
Kan kırmızı ojeler
Kesik kesik cümleler
Cık cık cık daha neler
***
Yansın geceler
Sabahına söndürelim
Beni yak beni yık beni hapset
İçine çek bebeğim
***
Yansın geceler
Sabahına söndürelim
Beni yak beni yık beni hapset
İçine çek bebeğim
-
Aşk doktoruyum ama tedavim yok
Benim kendime bile bi hayrım yok
Çözebilmek mümkünse gel ucundan tut
Sakın bırakma, böyle bırakma
Deli değilim ama inanmak zor
***
Bir haber alamazsan bile hayrayor
Kurtarabilmek mümkünse
Gel ucundan tut sakın bırakma
***
Ah tüh vah vah olmadı olmadı deme
Hadi hadi bir daha dene, baktın yine olmadı sağlık olsun
Tüh vah vah olmadı olmadı deme, hadi hadi bir daha dene
Ya kısmet bu sefer, aşk olsun
***
Ah tüh vah vah olmadı olmadı deme
Hadi hadi bir daha dene, baktın yine olmadı sağlık olsun
Tüh vah vah olmadı olmadı deme, hadi hadi bir daha dene
Ya kısmet bu sefer, aşk olsun
***
Aşk olsun
***
Deli değilim ama inanmak zor
Bir haber alamazsan bile hayrayor
Kurtarabilmek mümkünse
Gel ucundan tut sakın bırakma
***
Ah tüh vah vah olmadı olmadı deme
Hadi hadi bir daha dene, baktın yine olmadı sağlık olsun
Tüh vah vah olmadı olmadı deme, hadi hadi bir daha dene
Ya kısmet bu sefer, aşk olsun
***
Ah tüh vah vah olmadı olmadı deme
Hadi hadi bir daha dene, baktın yine olmadı sağlık olsun
Tüh vah vah olmadı olmadı deme, hadi hadi bir daha dene
Ya kısmet bu sefer, aşk olsun
***
Aşk olsun
***
Aşk olsun
-
Ne olur şimdi, elimi tutsan,
Bu kaçış beni, bezdirmez mi?
Ne olur şimdi, burada olsan,
Ayrılık sana zor gelmez mi?
***
Bir gün demiştin bana, sen her zaman özelsin.
Bence yalan söyledin, özel falan değildim.
Buna inanmam için, kuralları çiğnedin,
Yalan, yalan...
***
Hadi al beni senden; hadi vur, hadi kır, hadi parçala,
Bana hiçbir şey olmaz!
Ne ararım, ne sorarım,
Hadi al beni senden; hadi koy yerime birini ama,
Bana sarıldığın gibi, sarılmasana...
***
Hadi al beni senden; hadi vur, hadi kır, hadi parçala,
Bana hiçbir şey olmaz!
Ne ararım, ne sorarım,
Hadi al beni senden; hadi koy yerime birini ama,
Beni unuttuğun gibi, unutmasana...
***
Bir kere senle, yeniden doğsam,
Sonra da ölsem, fark etmez ki...
Gittiğin yerde, beni bir sorsan,
Üzülüp seni göndermez mi...
***
Bir gün demiştin bana, sen her zaman özelsin.
Bence yalan söyledin, özel falan değildim.
Buna inanmam için, kuralları çiğnedin,
Yalan, yalan...
***
Hadi al beni senden; hadi vur, hadi kır, hadi parçala,
Bana hiçbir şey olmaz!
Ne ararım, ne sorarım,
Hadi al beni senden; hadi koy yerime birini ama,
Bana sarıldığın gibi, sarılmasana...
***
Hadi al beni senden; hadi vur, hadi kır, hadi parçala,
Bana hiçbir şey olmaz!
Ne ararım, ne sorarım,
Hadi al beni senden; hadi koy yerime birini ama,
Beni unuttuğun gibi, unutmasana...
-
Güldürme, nerede görülmüş, geri döneni kabullenmek?
Hasretten ölsem, devrilsem, umrunda olmaz.
Haydi ordan, illa ki bulursun kendine yeni bir ten.
Olmazsa utanmadan gülersin başka bir çerçeveden.
***
Yok efendim çok değişmiş, çok düşünmüş, geceler etmiş,
Öyle gelgitlerle bahar gelmez...
***
Yok efendim çok değişmiş, çok düşünmüş, geceler etmiş,
Öyle gelgitlerle bahar gelmez...
***
Dur yavaş, gönül bu sabah tersinden uyanıyor,
Cennete öyle kolay medet umma, yol buradan geçmiyor.
Duygusu neymiş öğrenmelisin artık acıyı derininden,
Asıl şimdi sen görmelisin aşkı gerçek sahibinden.
***
Dur yavaş, gönül bu sabah tersinden uyanıyor,
Cennete öyle kolay medet umma, yol buradan geçmiyor.
Duygusu neymiş öğrenmelisin artık acıyı derininden,
Asıl şimdi sen görmelisin aşkı gerçek sahibinden.
-
Beni üzgün görmezsin, çünkü buna değmezsin,
Aşk önünde beklenilmez yar!
Hızlı geçer görmezsin, toz dumandan ölmezsin,
Bir gider ki fark edilmez yar...
***
Alemsin, işte böyle beklersin,
Bir de bebek istersin, oldu hoşçakal!
Bendensin, yak bir acı iyi gelsin,
Bitti süren çoktandır doldu hoşçakal.
***
Başka türlü biri olsan olurdu ancak,
Ben gidiyorum sen lütfen eğlenmene bak.
Nerden bileyim bu kalbimi kim dolduracak?
Rahatsız olma başkasıyla evlenmene bak.
***
Ben gidiyorum hadi sen evlenmene bak.
***
Beni üzgün görmezsin, çünkü buna değmezsin,
Aşk önünde beklenilmez yar!
Hızlı geçer görmezsin, toz dumandan ölmezsin,
Bir gider ki fark edilmez yar...
***
Alemsin, işte böyle beklersin,
Bir de bebek istersin, oldu hoşçakal!
Bendensin, yak bir acı iyi gelsin,
Bitti süren çoktandır doldu hoşçakal.
***
Başka türlü biri olsan olurdu ancak,
Ben gidiyorum sen lütfen eğlenmene bak.
Nerden bileyim bu kalbimi kim dolduracak?
Rahatsız olma başkasıyla evlenmene bak.
***
Ben gidiyorum hadi sen evlenmene bak.
***
Başka türlü biri olsan olurdu ancak,
Ben gidiyorum sen lütfen eğlenmene bak.
Nerden bileyim bu kalbimi kim dolduracak?
Rahatsız olma başkasıyla evlenmene bak.
***
Ben gidiyorum hadi sen evlenmene bak.
-
Aşkımız ne güzeldi
Bittiğinde anladım
Pişmanlıklar faydasız
Gittiğinde anladım
***
Seni çok sevdiğimi
Kalbimdeki yerini
Ben senin değerini
Gittiğinde anladım
***
Hayatta hiçbir şeye
Böylesine yanmadım
Sensiz yaşamak çok zor
Gittiğinde anladım
-
Her gün seni görüpte dokunamamak
Saçlarını ellerimle okşayamamak
Sevap istemem artık günahsa günah
Sustuk dudaklarımda yürekte feryat
***
Bir gelsen, sarılsan seviyorum desen
Ölürdüm sevinçten kollarında ben
İnanmam, inanmam duyduklarıma
Uzaksın tuzaksın, yasaksın bana
***
Korkma söylemem adını kimselere duyurmam
Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca
Sadece bu şarkı söylenecek dillerde
Bu gizli sevda
***
Adın iki hece, dudaklarımda mühürlediğim
Gözlerin gece, yüreğimde çakar o şimşeklerim
Sanki bilmece çözmeye cesaret edemem ki
Deli bu sevda
-
Bazen saçmalıyor insan
Bazen bilemiyor kıymetini aşkın
Sanki her gün mü yaşıyor
***
Bazen kaşınıyor insan
Bazen göremiyor gerçeğini aşkın
Hemen öyle kolay sanıyor
***
Hadi bir bak bize, geldik göze
Çok zor değil mi ayrı kalmak?
Vakit varken gel barışalım
Tek derdimiz mutlu olmak
***
Bu kadar zor mu?
Bu kadar zor mu?
Bu kadar zor mu söyle!
***
Bu kadar zor mu mutlu olması sence
Aşkımız dünyada dört yapraklı yonca
Hayatın anlamı üç kelime bence
Seni çok seviyorum
-
Onune bak ayni yolda gitmiyoruz
Bakiyoruz ama gormiyoruz
Inandirici olmuyor bu yanyanami
Atmiyor oyle kalp yalandan dolandan
Bi yerden sonra bitiyor
Aşk kendi fişini çekiyor
Sorsan yakan ben gemileri
Bu buyuk depremin nedeni
Ben mi herşeyin sebebi
Sorsan yakan ben gemileri
Bu büyük depremin nedeni
Ben mi herşeyin sebebi
Suçu bana atma Allah gorur
Zora koşma dinle kalbini
Beni one surme yalniş olur
Sen mahvettin artik anla bizi
Suçu bana atma Allah görür
Zora koşma dinle kalbini
Beni öne sürme yanlış olur
Sen mahvettin artık anla bizi
Onune bak ayni yolda gitmiyoruz
Bakiyoruz ama gormiyoruz
Inandirici olmuyor bu yanyanami
Atmiyor oyle kalp yalandan dolandan
Bi yerden sonra bitiyor
Aşk kendi fişini çekiyor
Sorsan yakan ben gemileri
Bu buyuk depremin nedeni
Ben mi herşeyin sebebi
Sorsan yakan ben gemileri
Bu büyük depremin nedeni
Ben mi herşeyin sebebi
Suçu bana atma Allah gorur
Zora koşma dinle kalbini
Beni one surme yalniş olur
Sen mahvettin artik anla bizi
Suçu bana atma Allah görür
Zora koşma dinle kalbini
Beni öne sürme yanlış olur
Sen mahvettin artık anla bizi
-
Çok kolay dedin inandım ben de
Dur dinle dedin kulağım sende
Bir günüm bir dünüm birde umudum
Sönmesin tut biraz ellerin nerde
***
Bir sesim bir tenim birde huzurum
Al hadi al biraz açılsın perde, açılsın perde
***
Bir gün, bir gün nasibimse yârim ol gel
Geceler üşütür
Düğüm olmuş sevdam çöz gel
Bir nefes uzağız hadi nolur benle al ver
Ölürüm, ölürüm o bakışlarına
***
Bir gün, bir gün nasibimse yârim ol gel
Geceler üşütür düğüm olmuş sevdam çöz gel
Bir nefes uzağız hadi nolur benle al ver
Ölürüm, ölürüm o bakışlarına
Bir gün…
***
Bir tutam aşk kalmış sımsıkı elimde
Can dediğin zaten emanet bedende
İçimde fırtına bekliyor tetikte
***
Duy hadi gör hadi gel açılsın o perde
Bir gün, bir gün nasibimse yârim ol gel
Geceler üşütür düğüm olmuş sevdam çöz gel
Bir nefes uzağız hadi nolur benle al ver
Ölürüm, ölürüm o bakışlarına
***
Bir gün, bir gün nasibimse yârim ol gel
Geceler üşütür düğüm olmuş sevdam çöz gel
Bir nefes uzağız hadi nolur benle al ver
Ölürüm, ölürüm o bakışlarına
***
Çok kolay dedin inandım bende