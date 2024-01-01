İrem Derici

-
Tam hayallerim gibisin
Sevmek çok kolay olacak
Sen de beni bir seversen
Aşkımız olay olacak
***
Tam hayallerim gibisin
Sevmek çok kolay olacak
Sen de beni bir seversen
Aşkımız olay olacak
***
Akacak coşkun sellerde
Esecek deli yellerde
Dolaşıp bütün dillerde
Aşkımız olay olacak
***
Akacak coşkun sellerde
Esecek deli yellerde
Dolaşıp bütün dillerde
Aşkımız olay olacak
***
Gönlüm bir deli, sevdim bak seni
İnan bu sevgimi tarih yazacak
Haydi yak beni, durma sar beni
Aşkımız olay olacak
***
Gönlüm bir deli, sevdim bak seni
İnan bu sevgimi tarih yazacak
Haydi yak beni, durma sar beni
Aşkımız olay olacak
***
Yakarken bizi ateşi
Doğacak sevda güneşi
Görülmüş değil böylesi
Aşkımız olay olacak
***
Akacak coşkun sellerde
Esecek deli yellerde
Dolaşıp bütün dillerde
Aşkımız olay olacak
***
Akacak coşkun sellerde
Esecek deli yellerde
Dolaşıp bütün dillerde
Aşkımız olay olacak
***
Gönlüm bir deli, sevdim bak seni
İnan bu sevgimi tarih yazacak
Haydi yak beni, durma sar beni
Aşkımız olay olacak
***
Gönlüm bir deli, sevdim bak seni
İnan bu sevgimi tarih yazacak
Haydi yak beni, durma sar beni
Aşkımız olay olacak
-
Böyle yazılmış bilirim alnıma
Hasret acısı göğsümde yara
***
Böyle yazılmış bilirim alnıma
Hasret acısı göğsümde yara
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
Dayanamam yokluğuna
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Alışamadım inan inan yokluğuna
***
Bir sen vardın yüreğime sardığım
Canımı paylaştığım
Düşlerime hasret yağdı
***
Bir sen vardın yüreğime sardığım
Canımı paylaştığım, nerdesin?
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
Dayanamam yokluğuna
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin, nerdesin?
***
Böyle yazılmış bilirim alnıma
Hasret acısı göğsümde yara
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
Dayanamam yokluğuna
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
Dayanamam yokluğuna
***
Bir sen vardın yüreğime sardığım
Canımı paylaştığım
Düşlerime hasret yağdı
***
Bir sen vardın yüreğime sardığım
Canımı paylaştığım, nerdesin?
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
nerdesin?
-
Beni kalbimden vuranlar var ya
Sürüne sürüne sürüne kapımı çalacak
Karşıma geçip kıs kıs gülenler var ya
Kapanıp önümde diz çöküp ağlayacak
***
Beni kalbimden vuranlar var ya
Sürüne sürüne sürüne kapımı çalacak
Karşıma geçip kıs kıs gülenler var ya
Kapanıp önümde diz çöküp ağlayacak
***
Eder miyim, eder miyim
Deli miyim affeder miyim
İsmine bir çizgi attım
Artık seni bağlamaz benim hayatım
***
Bükeceksin boynunu güller gibi sararıp
Acemi balık gibi ağlara dolanıp
Pişman da olsan kapımda yatsan
Tarih bile yazsan kimin umrunda
***
Bükeceksin boynunu güller gibi sararıp
Acemi balık gibi ağlara dolanıp
Pişman da olsan kapımda yatsan
Tarih bile yazsan kimin umrunda
-
Gönlümü çeldi edası hoş sedası
Koydum aklıma benim olacak
Durmadı gidiverdi bilmez
Bütün yolları bana çıkacak
***
Gönlümü çeldi edası hoş sedası
Koydum aklıma benim olacak
Durmadı gidiverdi bilmez
Bütün yolları bana çıkacak
***
Gel sormam kimler öpmüş dudaklarını
Gel bir dokunuş unutturur günahlarını
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
***
Gönlümü çeldi edası hoş sedası
Koydum aklıma benim olacak
Durmadı gidiverdi bilmez
Bütün yolları bana çıkacak
***
Gönlümü çeldi edası hoş sedası
Koydum aklıma benim olacak
Durmadı gidiverdi bilmez
Bütün yolları bana çıkacak
***
Gel, sormam kimler öpmüş dudaklarını
Gel, bir dokunuş unutturur günahlarını
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
-
Gönül gözüm kapalı
Bilerek sana yazılıyorum
A penceresi aralı
Her yerine bayılıyorum
***
Yavrum baban nereli
Nereden bu kaşın gözün temeli
Sana neler demeli
Ay seni çıtır çıtır yemeli
***
Anam babam aman, kaçın kurası bu
Ne baş belası bu, gönül kirası
Anam babam aman, kaçın kurası bu
Ne baş belası bu, gönül kirası ah
***
Aman bize nasip olur inşallah
Boyuna da posuna da bin maşallah
Senden gelecek cefalara, nazlara
Sözlere, sazlara eyvallah
***
Aman bize nasip olur inşallah
Boyuna da posuna da bin maşallah
Senden gelecek cefalara, nazlara
Sözlere, sazlara eyvallah
***
Gönül gözüm kapalı
Bilerek sana yazılıyorum
A penceresi aralı
Her yerine bayılıyorum
***
Yavrum baban nereli
Nereden bu kaşın gözün temeli
Sana neler demeli
Ay seni çıtır çıtır yemeli
***
Anam babam aman, kaçın kurası bu
Ne baş belası bu, gönül kirası
Anam babam aman, kaçın kurası bu
Ne baş belası bu, gönül kirası ah
***
Aman bize nasip olur inşallah
Boyuna da posuna da bin maşallah
Senden gelecek cefalara, nazlara
Sözlere, sazlara eyvallah
***
Aman bize nasip olur inşallah
Boyuna da posuna da bin maşallah
Senden gelecek cefalara, nazlara
Sözlere, sazlara eyvallah
***
Aman bize nasip olur inşallah
Boyuna da posuna da bin maşallah
Senden gelecek cefalara, nazlara
Sözlere, sazlara eyvallah
***
Aman bize nasip olur inşallah
Boyuna da posuna da bin maşallah
Senden gelecek cefalara, nazlara
Sözlere, sazlara eyvallah
-
Yine de sen, son sevdiğim
Uğruna sevgiler aşklar tükettiğim
Yine de sen, tek bildiğim
Yollarına aşk tohumları serdiğim
Yine de sen, son sevdiğim
Uğruna sevgiler aşklar tükettiğim
Yine de sen, tek bildiğim
Yollarına aşk tohumları serdiğim
Bu can buna hayran
Sevişine kurban
Alıştırmasaydın insafsız
Bu can sana hayran
Gülüşüne kurban
Şimdi vazgeçemem ben inan
Kurşun adres sormaz ki
Yaktın beni en derinden
Depremlerde yine yüreğim
Yangınlar çaresiz
Kurşun adres sormaz ki
Yaktın beni en derinden
Depremlerde yine yüreğim
Yangınlar çaresiz
Dön gel yine sev beni
Sar sevgine sevgimi
Nefes gibi muhtacım sana
Dön gel yine sev beni
Sar sevgine sevgimi
Nefes gibi muhtacım sana
Nefes gibi muhtacım sana
Yine de ben, hep seninim
İlk şarabı senin elinden içmişim
Yine de sen, ille de sen
Senin ilacın bil ki bende sevgilim
Yine de ben, hep seninim
İlk şarabı senin elinden içmişim
Yine de sen, ille de sen
Benim ilacım bil ki sende sevgilim
Bu can buna hayran
Sevişine kurban
Alıştırmasaydın insafsız
Bu can sana hayran
Gülüşüne kurban
Şimdi vazgeçemem ben inan
Kurşun adres sormaz ki
Yaktın beni en derinden
Depremlerde yine yüreğim
Yangınlar çaresiz
Kurşun adres sormaz ki
Yaktın beni en derinden
Depremlerde yine yüreğim
Yangınlar çaresiz
Dön gel yine sev beni
Sar sevgine sevgimi
Nefes gibi muhtacım sana
Dön gel yine sev beni
Sar sevgine sevgimi
Nefes gibi muhtacım sana
Nefes gibi muhtacım
Günahın özü ise seni sevmek
Cezam cehennem olsun
-
Saklama artık gerçeği
Senden öğrenmeliyim
Göze mi geldi aşkımız, söyle
Ben bilmeliyim
***
Başkası varsa, karşımda durma
Çek, git yoluna
Her şey burada bitmeli
***
Yok dostum, zor dostum
Bu böyle olmaz
Kaderden arkadaş
İnan kaçılmaz
***
Şüphe varsa eğer
Sevgi yaşanmaz
Yalan dolanlarla
Zaman aşılmaz
***
Ne yeminler etmiştin
Hani beni sevmiştin
Uğrumda can vermiştin
Ya şimdiki bu halin
***
Yok dostum, zor dostum
Bu böyle olmaz
Kaderden arkadaş
İnan kaçılmaz
***
Şüphe varsa eğer
Sevgi yaşanmaz
Yalan dolanlarla
Zaman aşılmaz
***
Kabahat bende
Belki de sende, bilemiyorum
Kördüğüm oldu
Bu işin sonu, çözemiyorum
***
Gözyaşı değil
Süzülen gözden, ağlamıyorum
Sensizliğe hazırım
***
Yok dostum, zor dostum
Bu böyle olmaz
Kaderden arkadaş
İnan kaçılmaz
***
Şüphe varsa eğer
Sevgi yaşanmaz
Yalan dolanlarla
Zaman aşılmaz
***
Ne yeminler etmiştin
Hani beni sevmiştin
Uğrumda can vermiştin
Ya şimdiki bu halin
***
Yok dostum, zor dostum
Bu böyle olmaz
Kaderden arkadaş
İnan kaçılmaz
***
Şüphe varsa eğer
Sevgi yaşanmaz
Yalan dolanlarla
(Zaman aşılmaz)
***
Yok dostum, zor dostum
Bu böyle olmaz
Kaderden arkadaş
İnan kaçılmaz
***
Şüphe varsa eğer
Sevgi yaşanmaz
Yalan dolanlarla
Zaman aşılmaz
-
Zaman sadece birazcık zaman
Geçici bu öfke, bu hırs, bu intikam
Acılarımız tarih kadar eski
Nefes alıp vermek misali olağan
***
Zaman sadece birazcık zaman
Son bulduğu yerde sevgiler bir tek an
Böyle benzer izler etrafında
Alışkanlıklarımız bile sıradan
***
Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde
Gidiyorum kokun hala üzerimde
Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar
Bir kendim bir ben gidiyorum
***
Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde
Gidiyorum kokun hala üzerimde
Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar
Bir kendim bir ben gidiyorum
***
Zaman sadece birazcık zaman
Kızgınlığım yalnızlıktan korktuğumdan
Bilirsin karanlıktan da ürkerim çocuklar gibi
Işıkları hep yakarım bu korkudan
***
Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde
Gidiyorum kokun hala üzerimde
Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar
Bir kendim bir ben gidiyorum
***
Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde
Gidiyorum kokun hala üzerimde
Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar
Bir kendim bir ben gidiyorum
***
Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde
Gidiyorum kokun hala üzerimde
Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar
Bir kendim bir ben gidiyorum