Aşkımız Olay Olacak Şarkı Sözleri
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İrem Derici
Aşkımız Olay Olacak
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Tam hayallerim gibisin
Sevmek çok kolay olacak
Sen de beni bir seversen
Aşkımız olay olacak
***
Tam hayallerim gibisin
Sevmek çok kolay olacak
Sen de beni bir seversen
Aşkımız olay olacak
***
Akacak coşkun sellerde
Esecek deli yellerde
Dolaşıp bütün dillerde
Aşkımız olay olacak
***
Akacak coşkun sellerde
Esecek deli yellerde
Dolaşıp bütün dillerde
Aşkımız olay olacak
***
Gönlüm bir deli, sevdim bak seni
İnan bu sevgimi tarih yazacak
Haydi yak beni, durma sar beni
Aşkımız olay olacak
***
Gönlüm bir deli, sevdim bak seni
İnan bu sevgimi tarih yazacak
Haydi yak beni, durma sar beni
Aşkımız olay olacak
***
Yakarken bizi ateşi
Doğacak sevda güneşi
Görülmüş değil böylesi
Aşkımız olay olacak
***
Akacak coşkun sellerde
Esecek deli yellerde
Dolaşıp bütün dillerde
Aşkımız olay olacak
***
Akacak coşkun sellerde
Esecek deli yellerde
Dolaşıp bütün dillerde
Aşkımız olay olacak
***
Gönlüm bir deli, sevdim bak seni
İnan bu sevgimi tarih yazacak
Haydi yak beni, durma sar beni
Aşkımız olay olacak
***
Gönlüm bir deli, sevdim bak seni
İnan bu sevgimi tarih yazacak
Haydi yak beni, durma sar beni
Aşkımız olay olacak