İrem Derici

Tam hayallerim gibisin Sevmek çok kolay olacak Sen de beni bir seversen Aşkımız olay olacak *** Tam hayallerim gibisin Sevmek çok kolay olacak Sen de beni bir seversen Aşkımız olay olacak *** Akacak coşkun sellerde Esecek deli yellerde Dolaşıp bütün dillerde Aşkımız olay olacak *** Akacak coşkun sellerde Esecek deli yellerde Dolaşıp bütün dillerde Aşkımız olay olacak *** Gönlüm bir deli, sevdim bak seni İnan bu sevgimi tarih yazacak Haydi yak beni, durma sar beni Aşkımız olay olacak *** Gönlüm bir deli, sevdim bak seni İnan bu sevgimi tarih yazacak Haydi yak beni, durma sar beni Aşkımız olay olacak *** Yakarken bizi ateşi Doğacak sevda güneşi Görülmüş değil böylesi Aşkımız olay olacak *** Akacak coşkun sellerde Esecek deli yellerde Dolaşıp bütün dillerde Aşkımız olay olacak *** Akacak coşkun sellerde Esecek deli yellerde Dolaşıp bütün dillerde Aşkımız olay olacak *** Gönlüm bir deli, sevdim bak seni İnan bu sevgimi tarih yazacak Haydi yak beni, durma sar beni Aşkımız olay olacak *** Gönlüm bir deli, sevdim bak seni İnan bu sevgimi tarih yazacak Haydi yak beni, durma sar beni Aşkımız olay olacak