İrem Derici

Sardı korkular gelecek yıllar Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar Gözlerimde canlanıca yaptığın haksızlıklar Güçlendim, her şey bambaşka olacak *** Döndün bak geldin şimdi Bugünü aslında nasıl sabırla bekledimdi Seni yalvarırken görmek seni ağlatabilmek Geçmişi senden geri almak bütün ümidimdi *** Olmaz artık kapı açık Arkanı dön ve çık istenmiyorsun artık Bir zamanlar sen de bana acımadın Yalnız kaldım yıkılmadım ayaktayım *** Oh yaşadım yaşıyorum Başım yukarda meydan okuyorum hayata ve sana Gönlüm doluyor aşkla barıştım bak hayatla Başladım yaşamaya hey hey *** Şimdi gel de gör beni bambaşka biri Topladım dağılan kalbimin her köşesini Ardından ağlayan o zavallı kız nerede şimdi Gel gör beni sevenlere vereceğim Sevgimi her şeyimi *** Bugünü aslında nasıl sabırla bekledimdi Seni yalvarırken görmek seni ağlatabilmek Geçmişi senden geri almak bütün ümidimdi