İrem Derici

Ne olur şimdi, elimi tutsan,
Bu kaçış beni, bezdirmez mi?
Ne olur şimdi, burada olsan,
Ayrılık sana zor gelmez mi?
***
Bir gün demiştin bana, sen her zaman özelsin.
Bence yalan söyledin, özel falan değildim.
Buna inanmam için, kuralları çiğnedin,
Yalan, yalan...
***
Hadi al beni senden; hadi vur, hadi kır, hadi parçala,
Bana hiçbir şey olmaz!
Ne ararım, ne sorarım,
Hadi al beni senden; hadi koy yerime birini ama,
Bana sarıldığın gibi, sarılmasana...
***
Hadi al beni senden; hadi vur, hadi kır, hadi parçala,
Bana hiçbir şey olmaz!
Ne ararım, ne sorarım,
Hadi al beni senden; hadi koy yerime birini ama,
Beni unuttuğun gibi, unutmasana...
***
Bir kere senle, yeniden doğsam,
Sonra da ölsem, fark etmez ki...
Gittiğin yerde, beni bir sorsan,
Üzülüp seni göndermez mi...
***
Bir gün demiştin bana, sen her zaman özelsin.
Bence yalan söyledin, özel falan değildim.
Buna inanmam için, kuralları çiğnedin,
Yalan, yalan...
***
Hadi al beni senden; hadi vur, hadi kır, hadi parçala,
Bana hiçbir şey olmaz!
Ne ararım, ne sorarım,
Hadi al beni senden; hadi koy yerime birini ama,
Bana sarıldığın gibi, sarılmasana...
***
Hadi al beni senden; hadi vur, hadi kır, hadi parçala,
Bana hiçbir şey olmaz!
Ne ararım, ne sorarım,
Hadi al beni senden; hadi koy yerime birini ama,
Beni unuttuğun gibi, unutmasana...