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7/24 Dinle Dantel

Dantel Şarkı Sözleri

İrem Derici Dantel şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İrem Derici Dantel şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dantel sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İrem Derici

İrem Derici

Dantel

  • Bana Hiçbir Şey Olmaz

  • Dantel

  • Aşk Olsun

  • Aşk, Kışlıkları Giy

  • Bana Hiçbir Şey Olmaz

  • Dur, Yavaş

  • Evlenmene Bak

  • Gittiğinde Anladım (feat.Hulusi Derici)

  • Gizli Sevda

  • Seni Çok Seviyorum

  • Suçu Bana Atma

  • Ölürüm O Bakışlarına (feat. Erkin Aslan)

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