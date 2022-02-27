İrem Derici

Ne olur şimdi, elimi tutsan, Bu kaçış beni, bezdirmez mi? Ne olur şimdi, burada olsan, Ayrılık sana zor gelmez mi? *** Bir gün demiştin bana, sen her zaman özelsin. Bence yalan söyledin, özel falan değildim. Buna inanmam için, kuralları çiğnedin, Yalan, yalan... *** Hadi al beni senden; hadi vur, hadi kır, hadi parçala, Bana hiçbir şey olmaz! Ne ararım, ne sorarım, Hadi al beni senden; hadi koy yerime birini ama, Bana sarıldığın gibi, sarılmasana... *** Hadi al beni senden; hadi vur, hadi kır, hadi parçala, Bana hiçbir şey olmaz! Ne ararım, ne sorarım, Hadi al beni senden; hadi koy yerime birini ama, Beni unuttuğun gibi, unutmasana... *** Bir kere senle, yeniden doğsam, Sonra da ölsem, fark etmez ki... Gittiğin yerde, beni bir sorsan, Üzülüp seni göndermez mi... *** Bir gün demiştin bana, sen her zaman özelsin. Bence yalan söyledin, özel falan değildim. Buna inanmam için, kuralları çiğnedin, Yalan, yalan... *** Hadi al beni senden; hadi vur, hadi kır, hadi parçala, Bana hiçbir şey olmaz! Ne ararım, ne sorarım, Hadi al beni senden; hadi koy yerime birini ama, Bana sarıldığın gibi, sarılmasana... *** Hadi al beni senden; hadi vur, hadi kır, hadi parçala, Bana hiçbir şey olmaz! Ne ararım, ne sorarım, Hadi al beni senden; hadi koy yerime birini ama, Beni unuttuğun gibi, unutmasana...