Bazı Aşklar Yarım Kalmalı Şarkı Sözleri
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İrem Derici
Bazı Aşklar Yarım Kalmalı
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Gideceği Zamanı Bilmeli İnsan
Vakit Varken Ezilmemeli
Akışına Bırakmalı Hani Bazen
Bilirsin Ya, Dünya Hali
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İkimiz De Çok Sevmiştik Aslında
İkimiz De Direndik Yaralı Yaralı
Buraya Kadarmış, Her Şey Tadında
Bazı Aşklar Yarım Kalmalı...
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Şimdi Söyle Şarkımızı
Ağlaya Ağlaya, Olanları Kadere
Bağlaya Bağlaya
Yarın Yok Fark Ettim, Bugün Bizden Gittim
Artık Senin Hiçbir Şeyin Değilim
***
Söyle Şarkımızı
Ağlaya Ağlaya, Olanları Kadere
Bağlaya Bağlaya
Yarın Yok Fark Ettim, Bugün Bizden Gittim
Artık Senin Hiçbir Şeyin Değilim
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