İrem Derici

Gönlümü çeldi edası hoş sedası Koydum aklıma benim olacak Durmadı gidiverdi bilmez Bütün yolları bana çıkacak *** Gönlümü çeldi edası hoş sedası Koydum aklıma benim olacak Durmadı gidiverdi bilmez Bütün yolları bana çıkacak *** Gel sormam kimler öpmüş dudaklarını Gel bir dokunuş unutturur günahlarını *** Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman *** Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman *** Gönlümü çeldi edası hoş sedası Koydum aklıma benim olacak Durmadı gidiverdi bilmez Bütün yolları bana çıkacak *** Gönlümü çeldi edası hoş sedası Koydum aklıma benim olacak Durmadı gidiverdi bilmez Bütün yolları bana çıkacak *** Gel, sormam kimler öpmüş dudaklarını Gel, bir dokunuş unutturur günahlarını *** Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman *** Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman *** Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman