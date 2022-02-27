Mest Of Şarkı Sözleri
İrem Derici Mest Of şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İrem Derici Mest Of şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mest Of sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Böyle yazılmış bilirim alnıma
Hasret acısı göğsümde yara
***
Böyle yazılmış bilirim alnıma
Hasret acısı göğsümde yara
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
Dayanamam yokluğuna
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Alışamadım inan inan yokluğuna
***
Bir sen vardın yüreğime sardığım
Canımı paylaştığım
Düşlerime hasret yağdı
***
Bir sen vardın yüreğime sardığım
Canımı paylaştığım, nerdesin?
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
Dayanamam yokluğuna
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin, nerdesin?
***
Böyle yazılmış bilirim alnıma
Hasret acısı göğsümde yara
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
Dayanamam yokluğuna
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
Dayanamam yokluğuna
***
Bir sen vardın yüreğime sardığım
Canımı paylaştığım
Düşlerime hasret yağdı
***
Bir sen vardın yüreğime sardığım
Canımı paylaştığım, nerdesin?
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
nerdesin?
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Gönlümü çeldi edası hoş sedası
Koydum aklıma benim olacak
Durmadı gidiverdi bilmez
Bütün yolları bana çıkacak
***
Gönlümü çeldi edası hoş sedası
Koydum aklıma benim olacak
Durmadı gidiverdi bilmez
Bütün yolları bana çıkacak
***
Gel sormam kimler öpmüş dudaklarını
Gel bir dokunuş unutturur günahlarını
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
***
Gönlümü çeldi edası hoş sedası
Koydum aklıma benim olacak
Durmadı gidiverdi bilmez
Bütün yolları bana çıkacak
***
Gönlümü çeldi edası hoş sedası
Koydum aklıma benim olacak
Durmadı gidiverdi bilmez
Bütün yolları bana çıkacak
***
Gel, sormam kimler öpmüş dudaklarını
Gel, bir dokunuş unutturur günahlarını
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
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