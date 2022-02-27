İrem Derici

Böyle yazılmış bilirim alnıma Hasret acısı göğsümde yara *** Böyle yazılmış bilirim alnıma Hasret acısı göğsümde yara *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin Dayanamam yokluğuna *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Alışamadım inan inan yokluğuna *** Bir sen vardın yüreğime sardığım Canımı paylaştığım Düşlerime hasret yağdı *** Bir sen vardın yüreğime sardığım Canımı paylaştığım, nerdesin? *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin Dayanamam yokluğuna *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin, nerdesin? *** Böyle yazılmış bilirim alnıma Hasret acısı göğsümde yara *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin Dayanamam yokluğuna *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin Dayanamam yokluğuna *** Bir sen vardın yüreğime sardığım Canımı paylaştığım Düşlerime hasret yağdı *** Bir sen vardın yüreğime sardığım Canımı paylaştığım, nerdesin? *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin nerdesin?

Gönlümü çeldi edası hoş sedası Koydum aklıma benim olacak Durmadı gidiverdi bilmez Bütün yolları bana çıkacak *** Gönlümü çeldi edası hoş sedası Koydum aklıma benim olacak Durmadı gidiverdi bilmez Bütün yolları bana çıkacak *** Gel sormam kimler öpmüş dudaklarını Gel bir dokunuş unutturur günahlarını *** Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman *** Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman *** Gönlümü çeldi edası hoş sedası Koydum aklıma benim olacak Durmadı gidiverdi bilmez Bütün yolları bana çıkacak *** Gönlümü çeldi edası hoş sedası Koydum aklıma benim olacak Durmadı gidiverdi bilmez Bütün yolları bana çıkacak *** Gel, sormam kimler öpmüş dudaklarını Gel, bir dokunuş unutturur günahlarını *** Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman *** Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman *** Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman