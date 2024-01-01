İrem Derici

Böyle yazılmış bilirim alnıma Hasret acısı göğsümde yara *** Böyle yazılmış bilirim alnıma Hasret acısı göğsümde yara *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin Dayanamam yokluğuna *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Alışamadım inan inan yokluğuna *** Bir sen vardın yüreğime sardığım Canımı paylaştığım Düşlerime hasret yağdı *** Bir sen vardın yüreğime sardığım Canımı paylaştığım, nerdesin? *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin Dayanamam yokluğuna *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin, nerdesin? *** Böyle yazılmış bilirim alnıma Hasret acısı göğsümde yara *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin Dayanamam yokluğuna *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin Dayanamam yokluğuna *** Bir sen vardın yüreğime sardığım Canımı paylaştığım Düşlerime hasret yağdı *** Bir sen vardın yüreğime sardığım Canımı paylaştığım, nerdesin? *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin nerdesin?