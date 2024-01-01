Beni Sana Hapsettin Şarkı Sözleri
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İrem Derici
Beni Sana Hapsettin
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Böyle yazılmış bilirim alnıma
Hasret acısı göğsümde yara
***
Böyle yazılmış bilirim alnıma
Hasret acısı göğsümde yara
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
Dayanamam yokluğuna
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Alışamadım inan inan yokluğuna
***
Bir sen vardın yüreğime sardığım
Canımı paylaştığım
Düşlerime hasret yağdı
***
Bir sen vardın yüreğime sardığım
Canımı paylaştığım, nerdesin?
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
Dayanamam yokluğuna
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin, nerdesin?
***
Böyle yazılmış bilirim alnıma
Hasret acısı göğsümde yara
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
Dayanamam yokluğuna
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
Dayanamam yokluğuna
***
Bir sen vardın yüreğime sardığım
Canımı paylaştığım
Düşlerime hasret yağdı
***
Bir sen vardın yüreğime sardığım
Canımı paylaştığım, nerdesin?
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
nerdesin?