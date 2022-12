Bensiz yapamazsın yalnız kalamazsın Bence geri dön sen bu sonbahar Vurdun beni yordun olsun ama kalbim Durgun deli bu aralar *** Bensiz yapamazsın yalnız kalamazsın Bence geri dön sen bu sonbahar Vurdun beni yordun olsun ama kalbim Durgun deli bu aralar *** Masada boş kadehler elimde bir çerçeve Olmayan resmine ağlıyorum Kolaysa gel sen unut bana can verir umut Seninle gelen günü bekliyorum *** Masada boş kadehler elimde bir çerçeve Olmayan resmine ağlıyorum Kolaysa gel sen unut bana can verir umut Seninle gelen günü bekliyorum *** Madem gidecektin yorgun düşecektin Keşke daha önce yok deseydin Bir gün geri döner derken ömür biter Zaten ölümdü geceler *** Masada boş kadehler elimde bir çerçeve Olmayan resmine ağlıyorum Kolaysa gel sen unut bana can verir umut Seninle gelen günü bekliyorum *** Masada boş kadehler elimde bir çerçeve Olmayan resmine ağlıyorum Kolaysa gel sen unut bana can verir umut Seninle gelen günü bekliyorum