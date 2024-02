İrem Derici

Ben çekmem bu nazı Yüreğim pare pare Sen başıma belasın Konuşuyorlar ama hep bahane *** Ben çekmem bu nazı Yüreğim pare pare Sen başıma belasın Konuşuyorlar ama hep bahane *** Her detayın hafızamda piksel piksel Her gülüşün çikolata gibi bitter bitter Ben susarım, dert geçer mi karşıya bilmem Gel yanalım, seni sevmek delilik zaten (Yallah) *** Ben çekmem bu nazı Yüreğim pare pare Sen başıma belasın Konuşuyorlar ama hep bahane *** Ben çekmem bu nazı Yüreğim pare pare Sen başıma belasın Konuşuyorlar ama hep bahane *** Her detayın hafızamda piksel piksel Her gülüşün çikolata gibi bitter bitter Ben susarım, dert geçer mi karşıya bilmem Gel yanalım, seni sevmek delilik zaten *** Piksel piksel Bitter bitter *** Ben susarım, dert geçer mi karşıya bilmem Gel yanalım, seni sevmek delilik zaten