İrem Derici

Bitter Şarkı Sözleri
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Ben çekmem bu nazı
Yüreğim pare pare
Sen başıma belasın
Konuşuyorlar ama hep bahane
***
Ben çekmem bu nazı
Yüreğim pare pare
Sen başıma belasın
Konuşuyorlar ama hep bahane
***
Her detayın hafızamda piksel piksel
Her gülüşün çikolata gibi bitter bitter
Ben susarım, dert geçer mi karşıya bilmem
Gel yanalım, seni sevmek delilik zaten
(Yallah)
***
Ben çekmem bu nazı
Yüreğim pare pare
Sen başıma belasın
Konuşuyorlar ama hep bahane
***
Ben çekmem bu nazı
Yüreğim pare pare
Sen başıma belasın
Konuşuyorlar ama hep bahane
***
Her detayın hafızamda piksel piksel
Her gülüşün çikolata gibi bitter bitter
Ben susarım, dert geçer mi karşıya bilmem
Gel yanalım, seni sevmek delilik zaten
***
Piksel piksel
Bitter bitter
***
Ben susarım, dert geçer mi karşıya bilmem
Gel yanalım, seni sevmek delilik zaten