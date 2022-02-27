İrem Derici

Yanıp yanıp söndüğümden haberin yok Durup durup güldüğümden çok aşığım çok Yasaklıyız ezelinden müsadeniz yok Vasat mıyız güzelinden oyunumuz çok *** Dantellenmiş geceler Kan kırmızı ojeler Kesik kesik cümleler Cık cık cık daha neler *** Yansın geceler Sabahına söndürelim Beni yak beni yık beni hapset İçine çek bebeğim *** Yansın geceler Sabahına söndürelim Beni yak beni yık beni hapset İçine çek bebeğim *** Yanıp yanıp söndüğümden, haberin yok... *** Yanıp yanıp söndüğümden haberin yok Durup durup güldüğümden çok aşığım çok Yasaklıyız ezelinden müsadeniz yok Vasat mıyız güzelinden oyunumuz çok *** Dantellenmiş geceler Kan kırmızı ojeler Kesik kesik cümleler Cık cık cık daha neler *** Yansın geceler Sabahına söndürelim Beni yak beni yık beni hapset İçine çek bebeğim *** Yansın geceler Sabahına söndürelim Beni yak beni yık beni hapset İçine çek bebeğim