Dantel Şarkı Sözleri
İrem Derici Dantel şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İrem Derici Dantel şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dantel sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yanıp yanıp söndüğümden haberin yok
Durup durup güldüğümden çok aşığım çok
Yasaklıyız ezelinden müsadeniz yok
Vasat mıyız güzelinden oyunumuz çok
***
Dantellenmiş geceler
Kan kırmızı ojeler
Kesik kesik cümleler
Cık cık cık daha neler
***
Yansın geceler
Sabahına söndürelim
Beni yak beni yık beni hapset
İçine çek bebeğim
***
Yansın geceler
Sabahına söndürelim
Beni yak beni yık beni hapset
İçine çek bebeğim
***
Yanıp yanıp söndüğümden, haberin yok...
***
Yanıp yanıp söndüğümden haberin yok
Durup durup güldüğümden çok aşığım çok
Yasaklıyız ezelinden müsadeniz yok
Vasat mıyız güzelinden oyunumuz çok
***
Dantellenmiş geceler
Kan kırmızı ojeler
Kesik kesik cümleler
Cık cık cık daha neler
***
Yansın geceler
Sabahına söndürelim
Beni yak beni yık beni hapset
İçine çek bebeğim
***
Yansın geceler
Sabahına söndürelim
Beni yak beni yık beni hapset
İçine çek bebeğim
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