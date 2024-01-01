İrem Derici

Değmezsin ağlamaya, bitip tükenmiş ömür Her şeyimi harcadım uğruna, çok aptalmış bu gönül *** Hayaller asmıştım aşk konulu, gönlün duvarlarına Ümitler yeşerttim aşk kokulu, ömrün baharlarına Azıcık sevseydin şükretseydin sevdamızın hatrına Değdi mi yitirmeye düşleri böyle bir hiç uğruna *** Gözüm kör olmuş aşkından yazık Beni acıtsan da suçlamadım Tek başına sevmek yetmiyormuş Biraz geç oldu ama anladım *** Değmezsin ağlamaya, bitip tükenmiş ömür Her şeyimi harcadım uğruna, çok aptalmış bu gönül *** Değmezsin ağlamaya, bitip tükenmiş ömür Her şeyimi harcadım uğruna, çok aptalmış bu gönül

Değmezsin ağlamaya, bitip tükenmiş ömür Her şeyimi harcadım uğruna, çok aptalmış bu gönül *** Hayaller asmıştım aşk konulu, gönlün duvarlarına Ümitler yeşerttim aşk kokulu, ömrün baharlarına Azıcık sevseydin şükretseydin sevdamızın hatrına Değdi mi yitirmeye düşleri böyle bir hiç uğruna *** Gözüm kör olmuş aşkından yazık Beni acıtsan da suçlamadım Tek başına sevmek yetmiyormuş Biraz geç oldu ama anladım *** Değmezsin ağlamaya, bitip tükenmiş ömür Her şeyimi harcadım uğruna, çok aptalmış bu gönül *** Değmezsin ağlamaya, bitip tükenmiş ömür Her şeyimi harcadım uğruna, çok aptalmış bu gönül

Sevda dikenli, acı verir bazen de gurur Düşler tükendi, yoksun ya bir tanem kalmadı gurur *** Ben mecbur muyum çok sevmeye, acı çekmeye? Ben mecbur muyum ağlamaya, üzülmeye? *** Şu kalbim dillense, söylense Nasıl, nasıl dolu içim Ah gönlüm haykırır, aşkını sana söyler Senin için *** Ah yar, geri dön desem sana Beni sev desem sana Beni dinlemez misin? Ah yar, seninim desem sana Sen de doymadın bana Beni istemez misin? *** Ah yar, geri dön desem sana Beni sev desem sana Beni dinlemez misin? Ah yar, seninim desem sana Sen de doymadın bana Beni istemez misin? *** Sevda dikenli, acı verir bazen de gurur Düşler tükendi, yoksun ya bir tanem kalmadı gurur *** Ben mecbur muyum çok sevmeye, acı çekmeye? Ben mecbur muyum ağlamaya, üzülmeye? *** Şu kalbim dillense, söylense Nasıl, nasıl dolu içim Ah gönlüm haykırır, aşkını sana söyler Senin için *** Ah yar, geri dön desem sana Beni sev desem sana Beni dinlemez misin? Ah yar, seninim desem sana Sen de doymadın bana Beni istemez misin? *** Ah yar, geri dön desem sana Beni sev desem sana Beni dinlemez misin? Ah yar, seninim desem sana Sen de doymadın bana Beni istemez misin? *** Ah yar, geri dön desem sana Beni sev desem sana Beni dinlemez misin? Ah yar, seninim desem sana Sen de doymadın bana Beni istemez misin?