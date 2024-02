İrem Derici

Değmezsin ağlamaya, bitip tükenmiş ömür Her şeyimi harcadım uğruna, çok aptalmış bu gönül *** Hayaller asmıştım aşk konulu, gönlün duvarlarına Ümitler yeşerttim aşk kokulu, ömrün baharlarına Azıcık sevseydin şükretseydin sevdamızın hatrına Değdi mi yitirmeye düşleri böyle bir hiç uğruna *** Gözüm kör olmuş aşkından yazık Beni acıtsan da suçlamadım Tek başına sevmek yetmiyormuş Biraz geç oldu ama anladım *** Değmezsin ağlamaya, bitip tükenmiş ömür Her şeyimi harcadım uğruna, çok aptalmış bu gönül *** Değmezsin ağlamaya, bitip tükenmiş ömür Her şeyimi harcadım uğruna, çok aptalmış bu gönül