Değmezsin Ağlamaya Şarkı Sözleri
İrem Derici Değmezsin Ağlamaya şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İrem Derici Değmezsin Ağlamaya şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Değmezsin Ağlamaya sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İrem Derici
Değmezsin Ağlamaya
-
Değmezsin ağlamaya, bitip tükenmiş ömür
Her şeyimi harcadım uğruna, çok aptalmış bu gönül
***
Hayaller asmıştım aşk konulu, gönlün duvarlarına
Ümitler yeşerttim aşk kokulu, ömrün baharlarına
Azıcık sevseydin şükretseydin sevdamızın hatrına
Değdi mi yitirmeye düşleri böyle bir hiç uğruna
***
Gözüm kör olmuş aşkından yazık
Beni acıtsan da suçlamadım
Tek başına sevmek yetmiyormuş
Biraz geç oldu ama anladım
***
Değmezsin ağlamaya, bitip tükenmiş ömür
Her şeyimi harcadım uğruna, çok aptalmış bu gönül
***
Değmezsin ağlamaya, bitip tükenmiş ömür
Her şeyimi harcadım uğruna, çok aptalmış bu gönül
-
-
-