İrem Derici

Dünya yansın seninle okey tamam Aşk yanığı olsun her yerim okey tamam *** Saçın dokunulmak istiyor aman Baka baka hipnoz oldu zaman Ararım sensiz aşkı aman aman *** Öp ki bulayım, öp de açayım Çiçek oldum yağmura doyayım Tut ki kalayım çek de yanayım Kadehte değil sende dudak payım *** Öp ki bulayım, öp de açayım Çiçek oldum yağmura doyayım Aradım, taradım, sana çok susadım Kadehte değil sende dudak payım *** Saçın dokunulmak istiyor aman Baka baka hipnoz oldu zaman Ararım sensiz aşkı aman aman *** Öp ki bulayım, öp de açayım Çiçek oldum yağmura doyayım Tut ki kalayım çek de yanayım Kadehte değil sende dudak payım *** Öp ki bulayım, öp de açayım Çiçek oldum yağmura doyayım Aradım, taradım, sana çok susadım Kadehte değil sende dudak payım