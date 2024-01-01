Dudak Payı Şarkı Sözleri
İrem Derici Dudak Payı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İrem Derici Dudak Payı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dudak Payı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Dünya yansın seninle okey tamam
Aşk yanığı olsun her yerim okey tamam
***
Saçın dokunulmak istiyor aman
Baka baka hipnoz oldu zaman
Ararım sensiz aşkı aman aman
***
Öp ki bulayım, öp de açayım
Çiçek oldum yağmura doyayım
Tut ki kalayım çek de yanayım
Kadehte değil sende dudak payım
***
Öp ki bulayım, öp de açayım
Çiçek oldum yağmura doyayım
Aradım, taradım, sana çok susadım
Kadehte değil sende dudak payım
***
Saçın dokunulmak istiyor aman
Baka baka hipnoz oldu zaman
Ararım sensiz aşkı aman aman
***
Öp ki bulayım, öp de açayım
Çiçek oldum yağmura doyayım
Tut ki kalayım çek de yanayım
Kadehte değil sende dudak payım
***
Öp ki bulayım, öp de açayım
Çiçek oldum yağmura doyayım
Aradım, taradım, sana çok susadım
Kadehte değil sende dudak payım