İrem Derici

Beni üzgün görmezsin, çünkü buna değmezsin, Aşk önünde beklenilmez yar! Hızlı geçer görmezsin, toz dumandan ölmezsin, Bir gider ki fark edilmez yar... *** Alemsin, işte böyle beklersin, Bir de bebek istersin, oldu hoşçakal! Bendensin, yak bir acı iyi gelsin, Bitti süren çoktandır doldu hoşçakal. *** Başka türlü biri olsan olurdu ancak, Ben gidiyorum sen lütfen eğlenmene bak. Nerden bileyim bu kalbimi kim dolduracak? Rahatsız olma başkasıyla evlenmene bak. *** Ben gidiyorum hadi sen evlenmene bak. *** Beni üzgün görmezsin, çünkü buna değmezsin, Aşk önünde beklenilmez yar! Hızlı geçer görmezsin, toz dumandan ölmezsin, Bir gider ki fark edilmez yar... *** Alemsin, işte böyle beklersin, Bir de bebek istersin, oldu hoşçakal! Bendensin, yak bir acı iyi gelsin, Bitti süren çoktandır doldu hoşçakal. *** Başka türlü biri olsan olurdu ancak, Ben gidiyorum sen lütfen eğlenmene bak. Nerden bileyim bu kalbimi kim dolduracak? Rahatsız olma başkasıyla evlenmene bak. *** Ben gidiyorum hadi sen evlenmene bak. *** Başka türlü biri olsan olurdu ancak, Ben gidiyorum sen lütfen eğlenmene bak. Nerden bileyim bu kalbimi kim dolduracak? Rahatsız olma başkasıyla evlenmene bak. *** Ben gidiyorum hadi sen evlenmene bak.