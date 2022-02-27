Dantel Şarkı Sözleri
İrem Derici Dantel şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İrem Derici Dantel şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dantel sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Beni üzgün görmezsin, çünkü buna değmezsin,
Aşk önünde beklenilmez yar!
Hızlı geçer görmezsin, toz dumandan ölmezsin,
Bir gider ki fark edilmez yar...
***
Alemsin, işte böyle beklersin,
Bir de bebek istersin, oldu hoşçakal!
Bendensin, yak bir acı iyi gelsin,
Bitti süren çoktandır doldu hoşçakal.
***
Başka türlü biri olsan olurdu ancak,
Ben gidiyorum sen lütfen eğlenmene bak.
Nerden bileyim bu kalbimi kim dolduracak?
Rahatsız olma başkasıyla evlenmene bak.
***
Ben gidiyorum hadi sen evlenmene bak.
***
Beni üzgün görmezsin, çünkü buna değmezsin,
Aşk önünde beklenilmez yar!
Hızlı geçer görmezsin, toz dumandan ölmezsin,
Bir gider ki fark edilmez yar...
***
Alemsin, işte böyle beklersin,
Bir de bebek istersin, oldu hoşçakal!
Bendensin, yak bir acı iyi gelsin,
Bitti süren çoktandır doldu hoşçakal.
***
Başka türlü biri olsan olurdu ancak,
Ben gidiyorum sen lütfen eğlenmene bak.
Nerden bileyim bu kalbimi kim dolduracak?
Rahatsız olma başkasıyla evlenmene bak.
***
Ben gidiyorum hadi sen evlenmene bak.
***
Başka türlü biri olsan olurdu ancak,
Ben gidiyorum sen lütfen eğlenmene bak.
Nerden bileyim bu kalbimi kim dolduracak?
Rahatsız olma başkasıyla evlenmene bak.
***
Ben gidiyorum hadi sen evlenmene bak.
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