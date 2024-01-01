İrem Derici

Fırtınalar Bir dost gibi davran bana Herkes bizi öyle bilsin Bugün burada bütün olanlar Saklı, gizli sürüp gitsin Bir dost gibi davran bana Herkes bizi öyle bilsin Bugün burada bütün olanlar Saklı, gizli sürüp gitsin Fırtınalar koparsa kopsun Sürüklesin ikimizi Arzular tutuştursun bizi Razıyım sonuna senle olsun Ben sana öylesi taptım inan Böylesi aşka yasak tanımam Deliler gibiyim anla biraz Aklımı yolda bıraktım inan Ben sana öylesi taptım inan Böylesi aşka yasak tanımam Deliler gibiyim anla biraz Aklımı yolda bıraktım inan Bir dost gibi davran bana Herkes bizi öyle bilsin Bugün burada bütün olanlar Saklı, gizli sürüp gitsin Bir dost gibi davran bana Herkes bizi öyle bilsin Bugün burada bütün olanlar Saklı, gizli sürüp gitsin Fırtınalar koparsa kopsun Sürüklesin ikimizi Arzular tutuştursun bizi Razıyım sonuna senle olsun Ben sana öylesi taptım inan Böylesi aşka yasak tanımam Deliler gibiyim anla biraz Aklımı yolda bıraktım inan Ben sana öylesi taptım inan Böylesi aşka yasak tanımam Deliler gibiyim anla biraz Aklımı yolda bıraktım inan

Güneşimi Kaybettim Dün akşam yüreğimden Çıkarttım anıları Yaşadım bir yangın gibi İçimde acıları *** Ben benden geçtim ama Bir senden vazgeçemem Dokunulmazımsın benim Yüreğime hükmedemem *** Güneşimi kaybettim, Gözlerini görmem gerek Yaşamaya dönmem için Hasretini silmem gerek

Devlerin Aşkı Uykusuz gecenin ortasında Düşüncelerim sana tutsak Uykusuz gecenin ortasında Düşüncelerim sana tutsak *** Her şeyi kabullenmem çok zor Güneş ayrılıkla doğacak Her şeyi kabullenmem çok zor Güneş ayrılıkla doğacak *** Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da dünya batacak Senden öyle ayrılacağım *** Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da dünya batacak Senden öyle ayrılacağım *** Şimdi çok iyi anlıyorum Nefes almak değilmiş yaşamak Şimdi çok iyi anlıyorum Nefes almak değilmiş yaşamak *** Ateşlerde kalmak gibi bir şey Böylesi severken ayrılmak Ateşlerde kalmak gibi bir şey Böylesi severken ayrılmak *** Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da dünya batacak Senden öyle ayrılacağım *** Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da dünya batacak Senden öyle ayrılacağım *** Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da dünya batacak Senden öyle ah *** Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da dünya batacak Senden öyle ayrılacağım

Kutupta Yaz Gibi Bir güneşe bir de sana bakamam Bir ateşi bir elini tutamam Bir nefessiz bir de sensiz kalamam Çöllerde su gibi özledim seni Kutupta yaz gibi özledim seni *** Susmuş dudakların hiç sesin gelmez Uzakta durursun gurbetin bitmez Karanlık sulara hayalin düşmez Çöllerde su gibi özledim seni Kutupta yaz gibi özledim seni *** Bir rüzgârı bir de seni göremem İstesen de kaderinden silemem Bir Allah'tan bir de senden geçemem Bozkırda gül gibi özledim seni Kutupta yaz gibi özledim seni *** Susmuş dudakların hiç sesin gelmez Uzakta durursun gurbetin bitmez Karanlık sulara hayalin düşmez Çöllerde su gibi özledim seni Kutupta yaz gibi özledim seni *** Çöllerde su gibi özledim seni Kutupta yaz gibi özledim seni

Rüyalarda Buluşuruz Yıllar var ki biz seninle Bakışarak konuşuruz Sevdalanmış kalbimizle Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Aşk gülümüz solsa bile Gözümüz yaş dolsa bile Ahh zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Hiç kimseye söylemeden Hasretimiz bilinmeden Gizli gizli görünmeden Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Aşk gülümüz solsa bile Gözümüz yaş dolsa bile Ahh zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Ahh rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz

Ben Adam Olmam Koşarım peşinden kaçanların Doğruyu bulmakta zorlanırım Severim sevmenin dertlerini Sonunda kollara yollanırım Koşarım peşinden kaçanların Doğruyu bulmakta zorlanırım Severim sevmenin dertlerini Sonunda kollara yollanırım Kör olur gözlerim seviyorken Kendime masallar anlatırım Dillere düşerim her aşkımla Yanarım yanarım aldanırım Kafayı yormam, sonuna bakmam Ben adam olmam A deli gönlüm, neler ister de Seni aldatamam Kafayı yormam, sonuna bakmam Ben adam olmam A deli gönlüm, neler ister de Seni aldatamam Severim delice Severim delice Koşarım peşinden kaçanların Doğruyu bulmakta zorlanırım Severim sevmenin dertlerini Sonunda kollara yollanırım Koşarım peşinden kaçanların Doğruyu bulmakta zorlanırım Severim sevmenin dertlerini Sonunda kollara yollanırım Kör olur gözlerim seviyorken Kendime masallar anlatırım Dillere düşerim her aşkımla Yanarım yanarım aldanırım Kafayı yormam, sonuna bakmam Ben adam olmam A deli gönlüm, neler ister de Seni aldatamam Kafayı yormam, sonuna bakmam Ben adam olmam A deli gönlüm, neler ister de Seni aldatamam Severim delice Severim delice Severim delice Severim delice

Gittiğinde Anladım Aşkımız ne güzeldi Gittiğinde anladım Pişmanlıklar faydasız Gittiğinde anladım * Aşkımız ne güzeldi Gittiğinde anladım Pişmanlıklar faydasız Bittiğinde anladım * Seni çok sevdiğimi Kalbimdeki yerini Ben senin değerini Gittiğinde anladım * Seni çok sevdiğimi Kalbimdeki yerini Ben senin değerini Bittiğinde anladım * Hayatta hiçbir şeye Böylesine yanmadım Sensiz yaşamak çok zor Gittiğinde anladım * Hayatta hiçbir şeye Böylesine yanmadım Sensiz yaşamak çok zor Gittiğinde anladım * Seni çok sevdiğimi Kalbimdeki yerini Ben senin değerini Gittiğinde anladım * Seni çok sevdiğimi Kalbimdeki yerini Ben senin değerini Gittiğinde anladım * Seni çok sevdiğimi Kalbimdeki yerini Ben senin değerini Bittiğinde anladım