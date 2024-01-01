İrem Derici

-
Dün bi şarkı dinledim, ezberledim sözlerini
Biraz bu şehri anlatıyor, biraz seni biraz beni
Dün bi şarkı dinledim, dokundu nedense içime
Miras gibi yokluğunda varmış gibi bir
Nedeni Ellerim senin ellerine alışmış
Tüm yanlışlar doğrularla karışmış
Of of of Üzülen giden mi terkedilen mi
Keşkelerle savaşma, gel demen de yeterdi
Üzülen giden mi terkedilen mi?
Aklı kalple barıştırıp gel demen de yeterdi
Gel demen de yeterdi
Gel demen de yeterdi
Ellerim senin ellerine alışmış
Tüm yanlışlar doğrularla karışmış
Of of of Üzülen giden mi terkedilen mi
Keşkelerle savaşma, gel demen de yeterdi
Üzülen giden mi terkedilen mi?
Aklı kalple barıştırıp gel demen de yeterdi
Gel demen de yeterdi
Gel demen de yeterdi
Üzülen giden mi terkedilen mi?
Aklı kalple barıştırıp gel demen de yeterdi
Gel demen de yeterdi
Gel demen de yeterdi
-
Pilatese yazıldı siftahı yok
Alem sporda görsün
İnstagram'da mutsuzu yok
Hep yalan dolan biliyorsun
Sahte, küçük, mükemmel
Dünyasında herkes
Evlilik adayı müstakbel
Hepsi kendine prenses
Ben tek siz hepiniz
Aynaya baktı mı hiçbiriniz
Takmıyorum takmıycam
Kimsenin yanına bırakmıycam
Ben tek siz hepiniz
Aynaya baktı mı hiçbiriniz
Takmıyorum takmıycam
Kimsenin yanına bırakmıycam
Patates kızartma listede yok
Alem diyette görsün
İnstragram'da şişman yok
Hep inceler görüyorsun
Sahte, küçük, mükemmel
Dünyasında herkes
Evlilik adayı müstakbel
Hepsi kendine prenses
Ben tek siz hepiniz
Aynaya baktı mı hiçbiriniz
Takmıyorum takmıycam
Kimsenin yanına bırakmıycam
Ben tek siz hepiniz
Aynaya baktı mı hiçbiriniz
Takmıyorum takmıycam
Kimsenin yanına bırakmıycam
Ben tek siz hepiniz
Aynaya baktı mı hiçbiriniz
Takmıyorum takmıycam
Kimsenin yanına bırakmıycam
Ben tek siz hepiniz
Aynaya baktı mı hiçbiriniz
Takmıyorum takmıycam
Kimsenin yanına bırakmıycam
Ben hep (hep hep)
Aynaya baktı mı hiçbiriniz
Ben hep (hep hep)
Aynaya baktı mı hiçbiriniz
Ben hep (hep hep)
Aynaya baktı mı hiçbiriniz
Ben hep (hep hep)
-
Dün bi şarkı dinledim, ezberledim sözlerini
Biraz bu şehri anlatıyor, biraz seni biraz beni
Dün bi şarkı dinledim, dokundu nedense içime
Miras gibi yokluğunda varmış gibi bir
Nedeni Ellerim senin ellerine alışmış
Tüm yanlışlar doğrularla karışmış
Of of of Üzülen giden mi terkedilen mi
Keşkelerle savaşma, gel demen de yeterdi
Üzülen giden mi terkedilen mi?
Aklı kalple barıştırıp gel demen de yeterdi
Gel demen de yeterdi
Gel demen de yeterdi
Ellerim senin ellerine alışmış
Tüm yanlışlar doğrularla karışmış
Of of of Üzülen giden mi terkedilen mi
Keşkelerle savaşma, gel demen de yeterdi
Üzülen giden mi terkedilen mi?
Aklı kalple barıştırıp gel demen de yeterdi
Gel demen de yeterdi
Gel demen de yeterdi
Üzülen giden mi terkedilen mi?
Aklı kalple barıştırıp gel demen de yeterdi
Gel demen de yeterdi
Gel demen de yeterdi
-
Belki farklıdır dedim
Meğer uymuşum şeytana
Yine kırık bir kalp elimde
Kalmışım ortada
***
Zorum neymiş ki
Atmışım kendimi yoluna
Koca yüreğimi oyalamışım
Bir hiç uğruna
***
Ne yapmışım ki ben deyip
Bana habersizi oyna
Sanki bilmiyor eserini
Hadi uydur bi’ yalan daha
***
Ben kör değilim
Örtme üzerimi masalla
Kanmam inanmam
Nankör değilim senin gibi
Yok sayamam, unutamam
-
Bana hangi dilde konuşuyorsun
Beni hangi yüzle çağırıyorsun
Ay çok hoşsun
Haberin olsun
***
Yalanlarına ortak mıyım
Ne sandın o sözlere tav mıyım
Yok yok almayayım
O da senin olsun
***
Aşk dediğin kendinde dursun…
***
İnsan üzüle üzüle yola geliyor
Mecburen gönül işine mola veriyor
Çiçeğe böceğe gönül veren o yürek
Yalnız kala kala en sonunda taşa dönüyor
***
Sütten de yoğurttan da yanmış ağzım
Söyle aşk bizim neyimize lazım
Güllerim sana değil cancağızım
Başka dala kon!
Sütten de yoğurttan da yanmış ağzım
Söyle aşk bizim neyimize lazım
Bu saatten sonra cancağızım
Kalbim sana lay lay lom!
-
Canm n’aber nasılsın diye soran yok,
Biraz kötü olsam zil takıp oynayan çok
Siz giderken ben dönüyordum
Yalana dolana karnım tok
***
Maddi manevi, halet-i ruhiyemi
Yediler yuttular yaşama sevincimi
Yeter dedim artık kapattım şalteri
Sıyırdım sonunda, kına yakın majesteleri
***
Bırakın beni kenarda
Kendimle oynayayım
Kimseyle bir derdim yok
Ama sizin alıp veremediğiniz çok
***
Çekeyim yorganı kafama kadar
Uyuyayım bir sonraki kışa kadar
Doktor ne der bilinmez
Bu kafaya reset’i atana kadar
***
Çekeyim perdeyi sonuna kadar
Karanlık odaya çökene kadar
Kimseyle hesabım yok
Aramayın beni kıyamete kadar
***
Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor,
Lütfen daha sonra denemeye tenezzül bile etmeyiniz!
-
Bak yine buna bi’ haller olmuş, esirikli esirikli
Ne oldu canım ah dünyan durmuş acıtmış o da belli
Bana göre nahoş, sana göre hava hoş, günlerin mi bitti
Ah dünya yalan dünya, sana mı kıymetli
***
Yok dönme sakın ardına
Öyle bir çarpar ki ağzına
Ben de yok eyvallah
***
Hadi şimdi naş, uygun adım marş
Gelmeyelim bi’ yerlerde göz göze yavaş
Hadi şimdi naş naş, uygun adım marş
Görmeyeyim bi’ yerlerde, taş olursun taş
-
Ben bir daha yemin ettiysem
Alem-i cihan olsa beni döndüremez
Bugünlerde aşk öyle kimlerin elinde
Nen var kuzum rahat değil misin yerinde
***
Çekemem ben afranı tafranı hadi güzelim herkes yoluna
Yok bu zamanda öyle bi sevda arama boşuna
Çekemem ben afranı tafranı hadi güzelim herkes yoluna
Yok bu zamanda öyle bi sevda, düşman başına
***
Sözüm ona ondan çok çekeceğim olacakmış Allah Allah
Kendini dev aynasında büyütmüşsün ya maşallah
Güvenme sakın ardına saklandığın o büyük dağlara
Yağması an meselesi karların o arsız yalanlarına
-
Kor kor bu ateşler
Kor kor bu gidişler
Beni almazsan eğer neye yarar bu sevişler
Zor zor bu gidişler
Kor kor bu ateşler
Kor kor bu gidişler
Yanmazsan eğer neye yarar bu sevişler
Zor zor bu gidişler
Acılar çekmeden
Acıyı hissetmeden
Geri dönsen bana son bir defa
Hiçbir şey büyük değil
Sana olan hislerimden
Karşılıksız severim bir kez daha
Aldın sen gönlümden bir parça
Hiçkimse doldurmaz sen başka
Sensizlik yazmışsa alın yazıma
Razıyım ömür boyu yalnızlığa
Aldın sen gönlümden bir parça
Hiçkimse doldurmaz sen başka
Sensizlik yazmışsa alın yazıma
Razıyım ömür boyu yalnızlığa
Kor kor bu ateşler
Kor kor bu gidişler
Yanmazsan eğer neye yarar bu sevişler
Zor zor bu gidişler
Acılar çekmeden
Acıyı hissetmeden
Geri dönsen bana son bir defa
Hiçbir şey büyük değil
Sana olan hislerimden
Karşılıksız severim bir kez daha
Aldın sen gönlümden bir parça
Hiçkimse doldurmaz sen başka
Sensizlik yazmışsa alın yazıma
Razıyım ömür boyu yalnızlığa
Aldın sen gönlümden bir parça
Hiçkimse doldurmaz sen başka
Sensizlik yazmışsa alın yazıma
Razıyım ömür boyu yalnızlığa
Sensizlik yazmışsa alın yazıma
Razıyım ömür boyu yalnızlığa
-
Sevmek bizim işimiz, evelallah hallederiz
Önce bir elim tut, döne döne dans ederiz
Titrer sana içimin yaprakları
Korkma uzan öp onları
Hasret bitti erdim muradıma
Özgeçmişim hep sendin aslında
Yarınlar yarınlar bizim olsunlar
Bir ömür var, bir ömür var, tadını çıkarsınlar
Aşıklar aşıklar şıngırdaktırlar
Kim ne demiş, kim küsmüş, bırakın sallansınlar
Sevmek bizim işimiz, evelallah hallederiz
Önce bir elim tut, döne döne dans ederiz
Sevmek bizim işimiz, evelallah hallederiz
Sen bizde yolu göster, düşeceksek tam düşeriz
Titrer sana içimin yaprakları
Korkma uzan öp onları
Hasret bitti erdim muradıma
Özgeçmişim hep sendin aslında
Yarınlar yarınlar bizim olsunlar
Bir ömür var, bir ömür var, tadını çıkarsınlar
Aşıklar aşıklar şıngırdaktırlar
Kim ne demiş, kim küsmüş, bırakın sallansınlar
Sevmek bizim işimiz, evelallah hallederiz
Önce bir elim tut, döne döne dans ederiz
Sevmek bizim işimiz, evelallah hallederiz
Sen bizde yolu göster, düşeceksek tam düşeriz
Sevmek bizim işimiz, evelallah hallederiz
Önce bir elim tut, döne döne dans ederiz
Sevmek bizim işimiz, evelallah hallederiz
Sen bizde yolu göster, düşeceksek tam düşeriz
-
Kalbimde inceden bir sızı
Aşktan kalmanın baş ağrısı
Mağlubiyetimin kupası elimde
Kaldırdım bak en yukarı
***
Nadasa bıraktım ten boş arazi
Dikenli tellerle çevrili
Hiç bulaşmam hakikat yoksa
Bu ara böyle tek tabanca
***
Aç kalsam, susuz kalsam da
Aşksızlıktan kurusam da
Senin gibi dokunmam sevmeden
Yaşarım gururla tek tabanca
***
Yalnızlıktan delirsem de
Ölsem bitsem sürünsem de
Senin gibi yalandan sevmeden
Ölürüm gururla tek tabanca
-
Hiç iyi değil ruh halin
Git bak kaldıkça batıyorsun
Sen aşkı ne zannediyorsun
***
Hayal perdesinde yalanlar yaşandı
Ve bitti o günahlar
Sen yüreğimi haketmiyorsun
Artık geçmişim ben hislerimden, emeklerimde
Tatsız bir hakikat, mutlu son yok bu hikayede
***
Yanlış alarm canım büyü bozuldu
Bugünü yaz bi' yere
Ayrı dünyaların insanlarıyız
İyi bak kendine
***
Yanlış alarm canım büyü bozuldu
Bugünü yaz bi' yere
Ayrı dünyaların insanlarıyız
İyi bak kendine
***
Hiç iyi değil ruh halin
Git bak kaldıkça batıyorsun
Sen aşkı ne zannediyorsun
**
Hayal perdesinde yalanlar yaşandı
Ve bitti o günahlar
Sen yüreğimi haketmiyorsun
Artık geçmişim ben hislerimden, emeklerimde
Tatsız bir hakikat, mutlu son yok bu hikayede
***
Yanlış alarm canım büyü bozuldu
Bugünü yaz bi' yere
Ayrı dünyaların insanlarıyız
İyi bak kendine
***
Yanlış alarm canım büyü bozuldu
Bugünü yaz bi' yere
Ayrı dünyaların insanlarıyız
İyi bak kendine
***
Yanlış alarm canım büyü bozuldu
Bugünü yaz bi' yere
Ayrı dünyaların insanlarıyız
İyi bak kendine
***
Yanlış alarm canım büyü bozuldu
Bugünü yaz bi' yere
Ayrı dünyaların insanlarıyız
İyi bak kendine
-
Günler geçmiş, aylar olmuş
Ona ne lüzum var
Yüzüme bir defa gülmedi hayat
Şimdi kahkahalar
Dediler bakıp sağına soluna
Beni arıyormuş
Dönmek isterse istediğim tek
Şartı da buymuş
***
Yazsın bana, belki dönerim
Yazsın bana, sevdiğini o
Yazsın bana kapımın önüne
Yatsın ya da, oooh
***
Yazsın bana, belki dönerim
Yazsın bana, sevdiğini o
Yazsın bana kapımın önüne
Yatsın ya da, oooh
***
Artık mutlu bir hayatta
Ona ne lüzum var
Kalbim ruhum hep ayakta
Aşka yakınlar
Dediler bakıp sağına soluna
Beni arıyormuş
Dönmek isterse istediğim tek
Şartı da buymuş
***
Yazsın bana, belki dönerim
Yazsın bana, sevdiğini o
Yazsın bana kapımın önüne
Yatsın ya da, oooh
***
Yazsın bana, belki dönerim
Yazsın bana, sevdiğini o
Yazsın bana kapımın önüne
Yatsın ya da, oooh
***
Yazsın bana, belki dönerim
Yazsın bana, sevdiğini o
Yazsın bana kapımın önüne
Yatsın ya da, oooh
***
Yazsın bana, belki dönerim
Yazsın bana, sevdiğini o
Yazsın bana kapımın önüne
Yatsın ya da
***
Yazsın bana, belki dönerim
Yazsın bana, sevdiğini o
Yazsın bana kapımın önüne
Yatsın ya da, oooh
***
Yazsın bana, belki dönerim
Yazsın bana, sevdiğini o
Yazsın bana kapımın önüne
Yatsın ya da, oooh
-
Bu sonuncudan çektiğim kadar
Hiç kimseden çekmedim
Ayrılınca mahvoldu hayatı
Bense damla yaş dökmedim
Ayrılık kolay sonrası olay
Aşkla hiç alay etmedim
Hem dürüsttüm hem ilgiliydim ama
Böyle ruhsuza yetmedim
Sıktı o sahte bakışları
Bana saçmasapan laf sokuşları
Biri söylesin anlamıyor beni
Çıkamaz bana ulaşan yokuşları
Keyfimi bozmasın, ona son uyarı
Bilmiyor yok benim dilimin ayarı
Cariye istiyor canımın kenarı
Kendini zor sanıyor zavallı..
Ben kül, o kor sanıyor zavallı..