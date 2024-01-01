İrem Derici

Gel Demen de Yeterdi (Chill House Okan Akı Versiyon) Dün bi şarkı dinledim, ezberledim sözlerini Biraz bu şehri anlatıyor, biraz seni biraz beni Dün bi şarkı dinledim, dokundu nedense içime Miras gibi yokluğunda varmış gibi bir Nedeni Ellerim senin ellerine alışmış Tüm yanlışlar doğrularla karışmış Of of of Üzülen giden mi terkedilen mi Keşkelerle savaşma, gel demen de yeterdi Üzülen giden mi terkedilen mi? Aklı kalple barıştırıp gel demen de yeterdi Gel demen de yeterdi Gel demen de yeterdi Ellerim senin ellerine alışmış Tüm yanlışlar doğrularla karışmış Of of of Üzülen giden mi terkedilen mi Keşkelerle savaşma, gel demen de yeterdi Üzülen giden mi terkedilen mi? Aklı kalple barıştırıp gel demen de yeterdi Gel demen de yeterdi Gel demen de yeterdi Üzülen giden mi terkedilen mi? Aklı kalple barıştırıp gel demen de yeterdi Gel demen de yeterdi Gel demen de yeterdi

Ben Tek Siz Hepiniz Pilatese yazıldı siftahı yok Alem sporda görsün İnstagram'da mutsuzu yok Hep yalan dolan biliyorsun Sahte, küçük, mükemmel Dünyasında herkes Evlilik adayı müstakbel Hepsi kendine prenses Ben tek siz hepiniz Aynaya baktı mı hiçbiriniz Takmıyorum takmıycam Kimsenin yanına bırakmıycam Ben tek siz hepiniz Aynaya baktı mı hiçbiriniz Takmıyorum takmıycam Kimsenin yanına bırakmıycam Patates kızartma listede yok Alem diyette görsün İnstragram'da şişman yok Hep inceler görüyorsun Sahte, küçük, mükemmel Dünyasında herkes Evlilik adayı müstakbel Hepsi kendine prenses Ben tek siz hepiniz Aynaya baktı mı hiçbiriniz Takmıyorum takmıycam Kimsenin yanına bırakmıycam Ben tek siz hepiniz Aynaya baktı mı hiçbiriniz Takmıyorum takmıycam Kimsenin yanına bırakmıycam Ben tek siz hepiniz Aynaya baktı mı hiçbiriniz Takmıyorum takmıycam Kimsenin yanına bırakmıycam Ben tek siz hepiniz Aynaya baktı mı hiçbiriniz Takmıyorum takmıycam Kimsenin yanına bırakmıycam Ben hep (hep hep) Aynaya baktı mı hiçbiriniz Ben hep (hep hep) Aynaya baktı mı hiçbiriniz Ben hep (hep hep) Aynaya baktı mı hiçbiriniz Ben hep (hep hep)

Gel Demen de Yeterdi Dün bi şarkı dinledim, ezberledim sözlerini Biraz bu şehri anlatıyor, biraz seni biraz beni Dün bi şarkı dinledim, dokundu nedense içime Miras gibi yokluğunda varmış gibi bir Nedeni Ellerim senin ellerine alışmış Tüm yanlışlar doğrularla karışmış Of of of Üzülen giden mi terkedilen mi Keşkelerle savaşma, gel demen de yeterdi Üzülen giden mi terkedilen mi? Aklı kalple barıştırıp gel demen de yeterdi Gel demen de yeterdi Gel demen de yeterdi Ellerim senin ellerine alışmış Tüm yanlışlar doğrularla karışmış Of of of Üzülen giden mi terkedilen mi Keşkelerle savaşma, gel demen de yeterdi Üzülen giden mi terkedilen mi? Aklı kalple barıştırıp gel demen de yeterdi Gel demen de yeterdi Gel demen de yeterdi Üzülen giden mi terkedilen mi? Aklı kalple barıştırıp gel demen de yeterdi Gel demen de yeterdi Gel demen de yeterdi

Kör Değilim Belki farklıdır dedim Meğer uymuşum şeytana Yine kırık bir kalp elimde Kalmışım ortada *** Zorum neymiş ki Atmışım kendimi yoluna Koca yüreğimi oyalamışım Bir hiç uğruna *** Ne yapmışım ki ben deyip Bana habersizi oyna Sanki bilmiyor eserini Hadi uydur bi’ yalan daha *** Ben kör değilim Örtme üzerimi masalla Kanmam inanmam Nankör değilim senin gibi Yok sayamam, unutamam

Lay Lay Lom Bana hangi dilde konuşuyorsun Beni hangi yüzle çağırıyorsun Ay çok hoşsun Haberin olsun *** Yalanlarına ortak mıyım Ne sandın o sözlere tav mıyım Yok yok almayayım O da senin olsun *** Aşk dediğin kendinde dursun… *** İnsan üzüle üzüle yola geliyor Mecburen gönül işine mola veriyor Çiçeğe böceğe gönül veren o yürek Yalnız kala kala en sonunda taşa dönüyor *** Sütten de yoğurttan da yanmış ağzım Söyle aşk bizim neyimize lazım Güllerim sana değil cancağızım Başka dala kon! Sütten de yoğurttan da yanmış ağzım Söyle aşk bizim neyimize lazım Bu saatten sonra cancağızım Kalbim sana lay lay lom!

Mavi Ekran Canm n’aber nasılsın diye soran yok, Biraz kötü olsam zil takıp oynayan çok Siz giderken ben dönüyordum Yalana dolana karnım tok *** Maddi manevi, halet-i ruhiyemi Yediler yuttular yaşama sevincimi Yeter dedim artık kapattım şalteri Sıyırdım sonunda, kına yakın majesteleri *** Bırakın beni kenarda Kendimle oynayayım Kimseyle bir derdim yok Ama sizin alıp veremediğiniz çok *** Çekeyim yorganı kafama kadar Uyuyayım bir sonraki kışa kadar Doktor ne der bilinmez Bu kafaya reset’i atana kadar *** Çekeyim perdeyi sonuna kadar Karanlık odaya çökene kadar Kimseyle hesabım yok Aramayın beni kıyamete kadar *** Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor, Lütfen daha sonra denemeye tenezzül bile etmeyiniz!

Naş Bak yine buna bi’ haller olmuş, esirikli esirikli Ne oldu canım ah dünyan durmuş acıtmış o da belli Bana göre nahoş, sana göre hava hoş, günlerin mi bitti Ah dünya yalan dünya, sana mı kıymetli *** Yok dönme sakın ardına Öyle bir çarpar ki ağzına Ben de yok eyvallah *** Hadi şimdi naş, uygun adım marş Gelmeyelim bi’ yerlerde göz göze yavaş Hadi şimdi naş naş, uygun adım marş Görmeyeyim bi’ yerlerde, taş olursun taş

Nen Var Kuzum Ben bir daha yemin ettiysem Alem-i cihan olsa beni döndüremez Bugünlerde aşk öyle kimlerin elinde Nen var kuzum rahat değil misin yerinde *** Çekemem ben afranı tafranı hadi güzelim herkes yoluna Yok bu zamanda öyle bi sevda arama boşuna Çekemem ben afranı tafranı hadi güzelim herkes yoluna Yok bu zamanda öyle bi sevda, düşman başına *** Sözüm ona ondan çok çekeceğim olacakmış Allah Allah Kendini dev aynasında büyütmüşsün ya maşallah Güvenme sakın ardına saklandığın o büyük dağlara Yağması an meselesi karların o arsız yalanlarına

Razıyım Ömür Boyu Yalnızlığa Kor kor bu ateşler Kor kor bu gidişler Beni almazsan eğer neye yarar bu sevişler Zor zor bu gidişler Kor kor bu ateşler Kor kor bu gidişler Yanmazsan eğer neye yarar bu sevişler Zor zor bu gidişler Acılar çekmeden Acıyı hissetmeden Geri dönsen bana son bir defa Hiçbir şey büyük değil Sana olan hislerimden Karşılıksız severim bir kez daha Aldın sen gönlümden bir parça Hiçkimse doldurmaz sen başka Sensizlik yazmışsa alın yazıma Razıyım ömür boyu yalnızlığa Aldın sen gönlümden bir parça Hiçkimse doldurmaz sen başka Sensizlik yazmışsa alın yazıma Razıyım ömür boyu yalnızlığa Kor kor bu ateşler Kor kor bu gidişler Yanmazsan eğer neye yarar bu sevişler Zor zor bu gidişler Acılar çekmeden Acıyı hissetmeden Geri dönsen bana son bir defa Hiçbir şey büyük değil Sana olan hislerimden Karşılıksız severim bir kez daha Aldın sen gönlümden bir parça Hiçkimse doldurmaz sen başka Sensizlik yazmışsa alın yazıma Razıyım ömür boyu yalnızlığa Aldın sen gönlümden bir parça Hiçkimse doldurmaz sen başka Sensizlik yazmışsa alın yazıma Razıyım ömür boyu yalnızlığa Sensizlik yazmışsa alın yazıma Razıyım ömür boyu yalnızlığa

Sevmek Bizim İşimiz Sevmek bizim işimiz, evelallah hallederiz Önce bir elim tut, döne döne dans ederiz Titrer sana içimin yaprakları Korkma uzan öp onları Hasret bitti erdim muradıma Özgeçmişim hep sendin aslında Yarınlar yarınlar bizim olsunlar Bir ömür var, bir ömür var, tadını çıkarsınlar Aşıklar aşıklar şıngırdaktırlar Kim ne demiş, kim küsmüş, bırakın sallansınlar Sevmek bizim işimiz, evelallah hallederiz Önce bir elim tut, döne döne dans ederiz Sevmek bizim işimiz, evelallah hallederiz Sen bizde yolu göster, düşeceksek tam düşeriz Titrer sana içimin yaprakları Korkma uzan öp onları Hasret bitti erdim muradıma Özgeçmişim hep sendin aslında Yarınlar yarınlar bizim olsunlar Bir ömür var, bir ömür var, tadını çıkarsınlar Aşıklar aşıklar şıngırdaktırlar Kim ne demiş, kim küsmüş, bırakın sallansınlar Sevmek bizim işimiz, evelallah hallederiz Önce bir elim tut, döne döne dans ederiz Sevmek bizim işimiz, evelallah hallederiz Sen bizde yolu göster, düşeceksek tam düşeriz Sevmek bizim işimiz, evelallah hallederiz Önce bir elim tut, döne döne dans ederiz Sevmek bizim işimiz, evelallah hallederiz Sen bizde yolu göster, düşeceksek tam düşeriz

Tek Tabanca Kalbimde inceden bir sızı Aşktan kalmanın baş ağrısı Mağlubiyetimin kupası elimde Kaldırdım bak en yukarı *** Nadasa bıraktım ten boş arazi Dikenli tellerle çevrili Hiç bulaşmam hakikat yoksa Bu ara böyle tek tabanca *** Aç kalsam, susuz kalsam da Aşksızlıktan kurusam da Senin gibi dokunmam sevmeden Yaşarım gururla tek tabanca *** Yalnızlıktan delirsem de Ölsem bitsem sürünsem de Senin gibi yalandan sevmeden Ölürüm gururla tek tabanca

Yanlış Alarm Hiç iyi değil ruh halin Git bak kaldıkça batıyorsun Sen aşkı ne zannediyorsun *** Hayal perdesinde yalanlar yaşandı Ve bitti o günahlar Sen yüreğimi haketmiyorsun Artık geçmişim ben hislerimden, emeklerimde Tatsız bir hakikat, mutlu son yok bu hikayede *** Yanlış alarm canım büyü bozuldu Bugünü yaz bi' yere Ayrı dünyaların insanlarıyız İyi bak kendine *** Yanlış alarm canım büyü bozuldu Bugünü yaz bi' yere Ayrı dünyaların insanlarıyız İyi bak kendine *** Hiç iyi değil ruh halin Git bak kaldıkça batıyorsun Sen aşkı ne zannediyorsun ** Hayal perdesinde yalanlar yaşandı Ve bitti o günahlar Sen yüreğimi haketmiyorsun Artık geçmişim ben hislerimden, emeklerimde Tatsız bir hakikat, mutlu son yok bu hikayede *** Yanlış alarm canım büyü bozuldu Bugünü yaz bi' yere Ayrı dünyaların insanlarıyız İyi bak kendine *** Yanlış alarm canım büyü bozuldu Bugünü yaz bi' yere Ayrı dünyaların insanlarıyız İyi bak kendine *** Yanlış alarm canım büyü bozuldu Bugünü yaz bi' yere Ayrı dünyaların insanlarıyız İyi bak kendine *** Yanlış alarm canım büyü bozuldu Bugünü yaz bi' yere Ayrı dünyaların insanlarıyız İyi bak kendine

Yazsın Bana Günler geçmiş, aylar olmuş Ona ne lüzum var Yüzüme bir defa gülmedi hayat Şimdi kahkahalar Dediler bakıp sağına soluna Beni arıyormuş Dönmek isterse istediğim tek Şartı da buymuş *** Yazsın bana, belki dönerim Yazsın bana, sevdiğini o Yazsın bana kapımın önüne Yatsın ya da, oooh *** Yazsın bana, belki dönerim Yazsın bana, sevdiğini o Yazsın bana kapımın önüne Yatsın ya da, oooh *** Artık mutlu bir hayatta Ona ne lüzum var Kalbim ruhum hep ayakta Aşka yakınlar Dediler bakıp sağına soluna Beni arıyormuş Dönmek isterse istediğim tek Şartı da buymuş *** Yazsın bana, belki dönerim Yazsın bana, sevdiğini o Yazsın bana kapımın önüne Yatsın ya da, oooh *** Yazsın bana, belki dönerim Yazsın bana, sevdiğini o Yazsın bana kapımın önüne Yatsın ya da, oooh *** Yazsın bana, belki dönerim Yazsın bana, sevdiğini o Yazsın bana kapımın önüne Yatsın ya da, oooh *** Yazsın bana, belki dönerim Yazsın bana, sevdiğini o Yazsın bana kapımın önüne Yatsın ya da *** Yazsın bana, belki dönerim Yazsın bana, sevdiğini o Yazsın bana kapımın önüne Yatsın ya da, oooh *** Yazsın bana, belki dönerim Yazsın bana, sevdiğini o Yazsın bana kapımın önüne Yatsın ya da, oooh